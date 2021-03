Xiaomi Mi Band 6 vorgestellt: Viele Features zum kleinen Preis

Auf seinem Event hat Xiaomi nicht nur ein neues Smartphone sowie einen kompakten Beamer vorgestellt, sondern auch einen neuen Fitness-Tracker: das Xiaomi Mi Band 6, das auch nach Deutschland kommen wird.

Der auffälligste Unterschied zum Vorgängermodell Mi Band 5: Das Xiaomi Mi Band 6 hat ein deutlich größeres AMOLED-Display, das von 1,1 Zoll auf 1,56 Zoll angewachsen ist. Statt der bisherigen 126x294 Pixel lösen nun 152x486 Pixel auf.

Kleine Neuerungen beim Xiaomi Mi Band 6

Laut Hersteller können mit dem Xiaomi Mi Band 6 bis zu 30 unterschiedliche Sportarten getrackt werden, sechs erkennt das Wearable sogar von alleine. Darunter Rudern, Fahrradfahren und Laufen.

Neu ist außerdem das Messen der Blutsauerstoffsättigung, oft auch SpO2-Tracking genannt. Der Sensor wurde zum bereits bekannten Herzsensor eingebaut. Für den Preis des Xiaomi Mi Bands 6 durchaus eine Überraschung, da dieses Feature bisher eher den teureren Fitness-Trackern oder Smartwatches vorbehalten war.

Aber: Ohne NFC und GPS

Wie beim Xiaomi Mi Band 5 soll auch beim Nachfolger der Akku bei geringer Nutzung bis zu 14 Tage durchhalten. Zwei Features, die sich Anhänger der Marke gewünscht haben, fehlen allerdings: das kontaktlose Bezahlen per NFC-Chip sowie GPS-Tracking.

Zumindest in den Trackern, die auf dem chinesischen Markt verkauft werden, ist der NFC-Chip vorhanden. Außerhalb Chinas ist dieses Feature allerdings nicht geplant. Ein GPS-Sensor ist in keinem der Modelle vorhanden. Den Akku wird es freuen, denn mit GPS an Bord dürfte das Xiaomi Mi Band 6 nicht einmal annähernd zwei Wochen durchhalten.

Viele Features zum kleinen Preis

Ansonsten sind alle bekannten Features des Vorgängers wieder mit an Bord: Schrittzähler, Schlafüberwachung, Pulsmesser, Nachrichtenerinnerung, Anrufablehnung und vieles mehr.

Der Fitness-Tracker erscheint in sechs unterschiedlichen Farben und soll global für 44,99 Euro auf den Markt kommen. Ob dieser Preis auch für Deutschland gilt, wird sich erst noch zeigen müssen. Auch ein konkretes Datum, ab wann das Xiaomi Mi Band 6 gekauft werden kann, ist unbekannt.