Aufs Grad genau: Das Smartphone als Thermometer und andere Lösungen

Smartphones sind kleine Multitalente, sie sollen die Raumtemperatur und sogar Radioaktivität und Luftdruck messen können. Beschränken wir uns auf die Nutzung als Thermometer: Wie funktioniert das? Wir zeigen, welche Apps es gibt und was für eine solche Messung nötig ist.

Das klingt praktisch: die Raumtemperatur einfach mit dem Smartphone zu messen und am besten noch per App auswerten zu lassen. Schließlich gibt es auch Anwendungen, die über die Außentemperatur informieren – jedoch ohne eigene Messung: Die Apps greifen auf die Daten von Wetterstationen zurück. Ist das bei der Messung der Raumtemperatur auch so einfach?

Wie ein Smartphone die Temperatur ermittelt

Wie ein Smartphone die Temperatur messen kann In den meisten aktuellen Smartphones ist bereits ein Thermometer-Sensor verbaut. Es ist aber keineswegs als Ersatz für ein Fieberthermometer oder zur Messung der Raumtemperatur gedacht: Der Sensor ermittelt, wie warm die Hardware im Gerät wird. Er dient also dazu, dass Handy vor Überhitzung zu schützen.

Die meisten sogenannten Thermometer-Apps wollen Dich glauben lassen, dass das Smartphone dank des eingebauten Sensors auch die jeweilige Umgebungstemperatur messen kann. Um das vorweg zu nehmen: Das funktioniert nicht! Die Raumtemperatur kannst Du nur durch Hilfsmittel messen.

Allein per Smartphone lässt sich die Raumtemperatur nicht ermitteln.

Keine Thermometer-App liefert präzise Werte

Thermometer-Apps sind eigentlich abgespeckte Wetter-Anwendungen. Sie zeigen die Außentemperatur an, ziehen sich die Daten von nahe gelegenen Wetterstationen. Ähnlich läuft es bei der Ermittlung der Raumtemperatur: Die Apps kalkulieren den Wert anhand von Wetterdaten. Dabei kommt ein Algorithmus zum Einsatz, der lediglich geschätzte Temperaturangaben liefern kann.

Die Außentemperatur kannst Du mit verschiedenen Apps sehen.

Für iOS-Geräte gibt es im App Store von Apple eine Reihe kostenloser und auch kostenpflichtiger Thermometer-Apps. Die beliebtesten sind Thermometer++ und @Thermometer. Wenn Du darüber hinaus gehende Wetterinformationen erhalten möchtest, schaue dir Apps wie WetterOnline, Wetter.com und WeatherPro an.

Bei Google Play findest Du ganz ähnliche Apps. Es gibt dort ebenfalls die Anwendung Thermometer++ und Wetter-Apps wie WetterOnline, Wetter.de und Wettervorhersage.

Ob für Apple- oder Android-Geräte: Die präzise Raumtemperatur kannst Du nicht per App ermitteln. Das klappt nur mit zusätzlichem Zubehör fürs Smartphone.

Temperatur-Sensoren mit App-Anbindung

Die einfachste Methode: Du platzierst einen externen Temperatur-Sensor im Raum und verbindest ihn per Bluetooth mit dem Handy. Nachteil: Die Reichweite ist nicht hoch. Du kannst die Raumtemperatur also nicht von unterwegs aus checken.

SensorPush

©SensorPush 2020 fullscreen SensorPush überträgt die ermittelten Daten aufs Smartphone.

Der SensorPush ist kabelloses Thermometer und Hygrometer zum Messen der Luftfeuchtigkeit in einem. Die dazugehörige App ist für Apple- und Android-Geräte geeignet.

Für drinnen und draußen geeignet

Abweichung bei Temperaturmessung maximal 0,5 Grad

Geeignet für Temperaturen von -40 bis +60 Grad

Kompatibel mit iOS und Android

Bluetooth 4.0

Reichweite bis zu 100 Meter

BeeWi Home

©BeeWi 2020 fullscreen Der BeeWi-Sensor misdst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum.

Der Sensor von BeeWi wird ebenfalls per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden und misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Er kann mit einem zusätzlichen Gateway aufgerüstet werden. Die zentrale Steuereinheit ermöglicht es, die Daten des Trackers auch von unterwegs aus per App aufzurufen.

Für drinnen und draußen geeignet

Abweichung bei Temperaturmessung maximal 0,5 Grad

Geeignet für Temperaturen von -40 bis +85 Grad

Kompatibel mit iOS, Android, Windows Phone

Bluetooth 4.0

Reichweite mit Bluetooth bis zu 30 Meter

Spritzwasserschutz

Smarte Wetterstation einbinden

Eine weitere Möglichkeit zur Temperaturanzeige auf dem Smartphone ist es, das Handy mit einer digitalen Wetterstationen zu koppeln. Die Übertragung der Messdaten erfolgt ebenfalls per Bluetooth, viele Wetterstationen können ihre Daten zusätzlich per WLAN senden.

Netatmo

©Netatmo 2020 fullscreen Die Netatmo-Wetterstation ist in diversen Ausführungen verfügbar.

Die beliebte Wetterstation von Netatmo ist in unterschiedlichen Sets und mit diversen Erweiterungen erhältlich. Wir haben die Wetterstation schon getestet.

Innen- und Außensensor

Misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, CO2-Gehalt und Geräuschpegel

Abweichung bei Temperaturmessung maximal 0,3 Grad

Geeignet für Innentemperaturen von 0 bis +50 Grad

Geeignet für Außentemperaturen von -40 bis +65 Grad

Kompatibel mit iOS, Android, Windows Phone

WLAN (Standard: 802.11 b/g/n)

Funk-Verbindung zwischen einzelnen Modulen: bis zu 100 Meter

Technoline

©Technoline 2020 fullscreen Die Technoline-Wetterstation liefert zahlreiche Daten zum Wetter.

Das Set MA 10006 der Firma Technoline besteht aus der Wetterstation MA 10410 und einem Gateway. Die Verbindung mit dem heimischen Router erfolgt per Kabel.

Innen- und Außensensor

Misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

Abweichung bei Temperaturmessung maximal 1 Grad

Geeignet für Innen-Temperaturen von -9,9 bis +59,9 Grad

Geeignet für Außen-Temperaturen von -39,9 bis +59,9 Grad

Kompatibel mit iOS und Android

Gateway-Verbindung mit Router per LAN-Kabel

Reichweite bis zu 100 Meter

Raumklima auf smarte Weise steuern

Zu wissen, wie warm es zu Hause ist: schön und gut. Doch um die Raumtemperatur auf smarte Weise auch zu verändern, bedarf es weiterer Komponenten.

Homematic IP

©Homematic IP 2020 fullscreen Per Starterset von Homematic IP lässt sich die Raumtemperatur aus der Ferne regulieren.

Mit dem Raumklima-Starterset der Firma Homematic IP kannst Du die Temperatur im Raum bequem vom Sofa aus steuern – vom Büro aus klappt es per Smartphone ebenso. Praktisch: Die Fenster-Offen Erkennung verhindert Energieverschwendung beim Heizen.

Heizungssteuerung per Smartphone-App

Individuelle Steuerung der Raumtemperatur

System per Gateway erweiterbar

Erkennung von offenen Fenstern

Eve Room

©Eve Systems 2020 fullscreen Eve Room lässt sich mit anderem smarten Geräten vernetzen.

Der Sensor Eve Room von Eve Systems misst die Luftfeuchtigkeit und die Qualität der Luft. Es lässt sich mit anderen smarten Geräten, die mit Apple Smart-Home-Plattform HomeKit kompatibel sind, verbinden. Beispielsweise mit einem smarten Heizkörperthermostat, um die Temperatur ferngesteuert zu regulieren.

Aufzeichnung und Kontrolle der Raumklima-Daten

Darstellung der Daten im Verlauf in der Eve-App

Steuerung und Überwachung des Raumklimas über weitere HomeKit-Komponenten

Programmierung von mehrstufigen Aktionen (Szenen) möglich

Nur kompatibel mit Apple HomeKit

