Körperfettwaagen im Duell: Fitbit Aria 2 vs. Withings Body Cardio

Analoge Waagen zur Ermittlung des Körpergewichts sind Schnee von gestern. Beliebter sind inzwischen smarte Körperfettwaagen, die neben dem Gewicht gleich noch den Fett-, Muskel- und Wasseranteil im Körper messen und teilweise sogar einen integrierten Herzfrequenzmesser besitzen. Zwei Modelle haben wir uns näher angesehen: die Fitbit Aria 2 sowie die Withings Body Cardio.

Bei beiden Körperfettwaagen handelt es sich um Modelle, die mit dem heimischen WLAN verbunden werden müssen. Auf diese Weise gelangen die gemessenen Werte in die entsprechende Fitbit- bzw. Health-Mate-App. Ich konnte sowohl die Fitbit Aria 2 als auch die Withings Body Cardio problemlos mit meinem WLAN verbinden.

In den beiden Apps wird lediglich das jeweilige Modell als neues Gerät hinzugefügt, anschließend folgen einige wenige Anweisungen und schon sind die Körperfettwaagen einsatzbereit.

Fitbit Aria 2

©TURN ON 2020 fullscreen Einfach draufsteigen und schon kann's losgehen. ©TURN ON 2020 fullscreen Sogar ein kleines Begrüßungsmiley gibt es. ©TURN ON 2020 fullscreen Anschließend folg die Angabe des Gewichts ... ©TURN ON 2020 fullscreen ... sowie des Körperfetts. ©TURN ON 2020 fullscreen Die genauere Übersicht und Entwicklung über die Zeit gibt's anschließend in der Fitbit-App.

Was ist die Bioimpedanzanalyse? Damit wird der Körperfettanteil gemessen. Dafür muss der Nutzer mit nackten Füßen auf der Waage stehen, die ein Minimum an elektrischem Strom durch den Körper schickt, wodurch der Widerstand (=Impedanz) gemessen wird. Je höher der Widerstand ist, desto mehr Fett ist im Körper vorhanden.

Los geht's mit der Fitbit Aria 2: Die intelligente Körperfettwaage protokolliert das Gewicht, den Anteil an Körperfett, den Body-Mass-Index (BMI) und die Magermasse. Letzteres entspricht dem Körpergewicht abzüglich des Körperfetts. Gemessen werden die Werte mithilfe der Bioimpedanzanalyse. Es ist also notwendig, sich barfuß auf die Waage zu stellen.

Kleines Gimmick der Fitbit Aria 2: Jeder Nutzer kann ein persönliches Icon erstellen, das seinem Profil zugewiesen wird. Am Ende des Wiegevorgangs erscheint es dann auf dem kleinen runden Display der Waage.

Das Wiegen selbst dauert nur wenige Sekunden. Auf dem Display der Fitbit Aria 2 werden nämlich nur zwei Werte angezeigt: Das aktuelle Gewicht sowie der Prozentsatz an Körperfett. Für weitere und ausführlichere Informationen ist die Synchronisation mit der Fitbit-App notwendig.

Trends erkennen und nutzen

©TURN ON 2020 fullscreen In der Übersicht findest Du alle Gewichtswerte aufgelistet. Wählst Du einen Tag aus, verrät Dir die App zusätzlich den aktuellen BMI.

Die Darstellung in der Fitbit-App ist gewohnt übersichtlich, wodurch sich selbst Neulinge schnell zurechtfinden dürften. Auf der Hauptseite ist das Gewicht zu sehen, davon ausgehend können weitere Werte genauer unter die Lupe genommen werden. Zum Beispiel der Gewichtsverlauf der vergangenen Monate, so weit wie Messergebnisse vorhanden sind. Dort sehe ich nicht nur das gemessene Gewicht am jeweiligen Tag, sondern eine weitere Linie zeigt zusätzlich den Gewichtstrend an. Das ist vor allem hilfreich, wenn die Gewichtskurve mehrere Ausschläge nach oben und unten hat und ich sehen will, ob dennoch ein Abwärtstrend zu verzeichnen ist.

Was mir allerdings fehlt: In der Diagrammansicht gibt es keine Möglichkeit, das Gewicht eines bestimmten Tages anzusehen. Dazu müsste ich jedes Mal auf die Übersichtsseite und zu dem jeweiligen Tag scrollen. Machbar, aber lästig.

©TURN ON/Fitbit 2020 fullscreen Bei allen Werten kannst Du zwischen einer Wochen- oder Monatsansicht wechseln.

Welche Werte finde ich noch in der Fitbit-App?

Weitere Werte, deren Verlauf Du Dir näher ansehen kannst, sind die Entwicklungen Deines Körperfetts, Änderungen der Muskel- und Fettmasse sowie die Zu- oder Abnahme Deines Body-Mass-Index.

©TURN ON/Fitbit 2020 fullscreen Keine Ahnung, was mir der "Fettmasse"-Bereich sagen soll. Besser wäre es, Durchschnittswerte zum Vergleich zu erhalten. ©TURN ON/Fitbit 2020 fullscreen Ich habe meist die Monatsansicht genutzt, da sich der Verlauf so besser verfolgen lässt. ©TURN ON/Fitbit 2020 fullscreen Ich will nichts hören ...

So übersichtlich die App auch gestaltet ist, fehlen mir weiterführende Informationen zu den einzelnen Werten. Es gibt nur in der Darstellung des BMI einen Verweis, in welchem Bereich sich mein Wert bewegt. Dass ein Body-Mass-Index von 27 nicht gut ist, wusste ich auch vorher schon. Mit den Infos, ab wann das Idealgewicht anfängt und wann die Fettleibigkeit losgeht, wäre das Ganze allerdings greifbarer und besser nachvollziehbar.

Wissenswertes zur Fitbit Aria 2 Nutzer: bis zu 8

bis zu 8 Akku: 3 AA-Batterien

3 AA-Batterien Preis: 129,99 Euro

129,99 Euro Farben: Schwarz und Weiß

Auch bei den anderen Werten, wie dem Gewicht oder der durchschnittlichen Körperfettmasse, haben mir nähere Informationen gefehlt. Hilfreicher wäre es gewesen, wenn es – wie beim BMI – Vergleichswerte anderer Personen mit meinem Geschlecht und meinem Alter gegeben hätte. Auch fehlt eine Erklärung, was genau "Magermasse" bedeutet. Das musste ich mir erst anlesen.

Das hat mir gut gefallen Das hat mir weniger gut gefallen + leichte Bedienung - Die meisten Werte können nur in der App eingesehen werden. + schickes Design - Zu wenig erklärende Informationen

Withings Body Cardio

©TURN ON 2020 fullscreen Wichtig: Barfuß die Waage betreten, die vor allem auf einem ebenen und festen Untergrund stehen muss. ©TURN ON 2020 fullscreen Ups, kein WLAN? Macht nicht's. Die Waage synchronisiert die Daten einfach später mit der App. ©TURN ON 2020 fullscreen Die kleine Skala unterhalb des Wertes deutet an, ob Du Dich im Normalbereich oder etwas darüber befindest. ©TURN ON 2020 fullscreen In der Health-Mate-App gibt's alle Werte übersichtlich angezeigt. ©TURN ON 2020 fullscreen Innerhalb des Diagramms können spezielle Zeitpunkte ausgewählt werden.

Körperfettwaage Nummer 2 ist die Withings Body Cardio. Sie misst ebenfalls Werte wie Körperfett und Muskelmasse, darüber hinaus allerdings auch noch den Wasseranteil im Körper, die Knochenmasse sowie die Herzfrequenz und die Pulswellengeschwindigkeit. Die gemessenen Daten werden wie bei der Fitbit Aria 2 über WLAN an die Health-Mate-App von Withings geschickt.

Was mir direkt aufgefallen ist: Ein Wiegevorgang dauert wesentlich länger als bei der Fitbit Aria 2. Das hängt allerdings damit zusammen, dass mir die Körperfettwaage viel mehr Daten auf dem Display ausspielt. Alle Werte, die ich in der App einsehen kann, sehe ich auch für einen kurzen Moment auf dem Display der Waage. Gemessen wird auch hier mithilfe der Bioimpedanzanalyse.

Vor allem für Sport-Enthusiasten dürfte die Withings Body Cardio von Interesse sein, da in der App zwischen einem normalen Modus und einem Athletenmodus gewechselt werden kann. Ist Letzteres aktiviert, passt die Waage die Berechnung der Körperzusammensetzung an.

©TURN ON/Withings 2020 fullscreen In der Health-Mate-App werden mir die Messwerte übersichtlich und untereinander dargestellt. ©TURN ON/Withings 2020 fullscreen Hier kann ich ebenfalls zwischen dem Zeitraum wechseln, der mir angezeigt werden soll.

Pulswellengeschwindigkeit und Herzfrequenz

Während die meisten Werte auch von anderen Withings-Waagen gemessen werden, sind das Messen der Herzfrequenz und der Pulswellengeschwindigkeit bei diesem Modell neu. Wichtig ist, sich dabei immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass die Körperfettwaage kein Ersatz für einen Arztbesuch ist. Ein Mediziner besitzt natürlich weitaus aufwendigere Messmethoden, allerdings kann die Waage bei regelmäßiger Nutzung einem selbst oder dem Arzt womöglich hilfreiche Informationen liefern.

©TURN ON/Withings 2020 fullscreen Immerhin meine Pulswellengeschwindigkeit befindet sich im Normalbereich – auch wenn es hier ebenfalls Luft nach oben gibt.

Die Waage erkennt, sobald das Blut das Herz verlässt und über die Aorta zu den Füßen fließt. Anhand der Zeit, die das Blut für diesen Weg benötigt, wird die Pulswellengeschwindigkeit errechnet und mit der Einheit Meter pro Sekunde (m/s) ausgegeben.

Besonders gut hat mir an dieser Stelle gefallen, dass mir die App zahlreiche zusätzliche Informationen bietet, sofern ich welche benötige. Mit nur einem Klick bekomme ich Wissenswertes darüber, was die Pulswellengeschwindigkeit überhaupt ist und wie ich meine Pulswellengeschwindigkeit verbessern und in den grünen Bereich bringen kann. Ein klarer Pluspunkt gegenüber der Fitbit Aria 2.

Zusammen mit der Pulswellengeschwindigkeit wird auch die Herzfrequenz ermittelt. Hier gibt mir die Health-Mate-App ebenfalls Informationen darüber, ob die Frequenz im Normalbereich oder zu hoch bzw. zu niedrig ist. Wenn ich in dem Fenster der Herzfrequenz auf den kleinen Pfeil tippe, erhalte ich weitere Erklärungen. Auch darüber, welche Bereiche noch als gesund gelten und wo dringender Handlungsbedarf besteht.

©TURN ON/Withings 2020 fullscreen In der Health-Mate-App kann ich sogar Notizen hinzufügen, um eine Erklärung o.ä. zur Messung zu ergänzen.

Detaillierte App von Withings

Generell hat mir die Informationsvielfalt, die mir die Health-Mate-App liefert, sehr gut gefallen. Im Gegensatz zur Fitbit-App kann ich in Health Mate sogar in der Diagrammansicht einzelne Tage wählen und erhalte konkrete Werte.

Wissenswertes zur Withings Body Cardio Nutzer: bis zu 8

bis zu 8 Akku: Laden per USB-Kabel

Laden per USB-Kabel Preis: 149,95 Euro

149,95 Euro Farben: Schwarz und Weiß

Die Körperfettwaage bietet die Möglichkeit, einen Schwangerschaftsmodus zu aktivieren. Dann wird nur das Gewicht getrackt, aber nicht die Körperzusammensetzung von Fett, Muskeln und Wasser. Wöchentlich erhält die Schwangere zudem einen Überblick über die Gewichtsentwicklung sowie Wissenswertes zur Schwangerschaft.

Das hat mir gut gefallen Das hat mir weniger gut gefallen + leichte Bedienung - habe nichts auszusetzen + schickes Design + weiterführende Informationen zu den Werten + Wechsel zwischen Athleten- und Normalmodus + auch Schwangere können die Waage nutzen

Fazit: And the Winner is ...

©TURN ON 2020 fullscreen Withings Body Cardio oder Fitbit Aria 2: Welche Körperfettwaage macht am Ende das Rennen?

Grundsätzlich ist die Fitbit Aria 2 eine zuverlässige Körperfettwaage, die ihrem Nutzer die wichtigsten Informationen zeigt und diese in der App übersichtlich aufbereitet. Das Einrichten der Waage und die Verbindung mit dem Internet klappen zudem problemlos und ohne größere Komplikationen. Abzüge gibt es aber für die wenigen Informationen, die in der App über die Bedeutung der Werte zu finden sind. Auch Vergleichswerte wären wünschenswert.

Anders bei der Withings Body Cario: Die Körperfettwaage liefert ausführliche Informationen über die Messwerte und darüber hinaus. Auch erlaubt die Health-Mate-App mehr Interaktionsmöglichkeiten. Mir hat dieses Modell eindeutig besser gefallen. Natürlich sollte man sich im Vorfeld überlegen, was einem bei einer Körperfettwaage wichtig ist. In Anbetracht der Tatsache, dass die Fitbit Aria 2 nur 20 Euro weniger als die Withings Body Cardio kostet, dafür aber viel weniger Werte misst, ist die Waage von Withings für mich der klare Favorit.

Am besten funktionieren die Körperwettwaagen mit den entsprechenden Smartwatches und Fitness-Trackern des jeweiligen Herstellers. Allerdings kann ich aus Erfahrung sagen, dass man selbst als Besitzer eines Fitbit-Trackers die Withings Body Cardio nutzen kann und als Besitzer einer Withings-Smartwatch die Fitbit Aria 2. Inzwischen habe ich meine Fitbit Charge 3 gegen eine Apple Watch Series 5 eingetauscht und hatte mit beiden Modellen kein Problem, was die Synchronisation angeht.