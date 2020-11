Mach Dich mal locker! Medisanas Shiatsu-Nackenmassagegerät im Test

Geht es nur mir so, oder neigst Du im Home-Office ebenfalls zu einer ungesunden Körperhaltung? Es mag auch daran liegen, dass mir mein ergonomischer Bürostuhl fehlt, auf jeden Fall habe ich in jüngster Zeit häufiger Verspannungen im Nacken. Schlecht für mich, aber ideale Voraussetzungen, um ganz selbstlos ein Nackenmassagegerät zu testen.

Eine richtige Massage wäre natürlich noch besser. Aber das Vergnügen gönne ich mir dann doch nicht so häufig, wie ich es gern hätte. Als Alternative teste ich das Shiatsu-Nackenmassagegerät NM 890 von Medisana.

Eine Shiatsu-Massage: Was ist das eigentlich?

Shiatsu ist eine aus Japan stammende Massagetechnik und eine Alternative zur chinesischen Akupressur, der Begriff heißt übersetzt so viel wie "Fingerdruck". Es handelt sich um eine Massagetechnik, bei der der Masseur mit seinen Fingern und Handflächen starken Druck auf Gelenke und Muskeln ausübt, er arbeitet dabei auch mit seinem eigenen Körpergewicht.

Oft konzentriert sich die Massage auf einen bestimmten Körperbereich, allerdings verfolgt Shiatsu einen ganzheitlichen Ansatz: Es werden bestimmte Punkte stimuliert, um den Energiefluss in den Leitbahnen (Meridianen) des Körpers zu optimieren. Die Shiatsu-Therapie hat sich zur Linderung von Beschwerden des Bewegungsapparates und Erschöpfungszuständen bewährt. Sie soll zudem die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren und bei Krankheiten den Heilungsprozess fördern.

Medisana NM 890: Zwei Kilogramm Power für den Nacken

Das Shiatsu-Nackenmassagegerät NM 890 von Medisana ist speziell auf die Ergonomie des Nackens abgestimmt – und ein ganz schöner Brocken: Es wiegt gut zwei Kilogramm, die der Nacken erst einmal tragen muss. Allerdings ist es möglich, das Gerät während der Behandlung anzulehnen, zum Beispiel an der Sofalehne. Während meines Tests ist es dabei jedoch schnell verrutscht, sodass ich darauf verzichtet habe.

Das NM 890 besteht aus einer kompakten Massageeinheit, aus der vier Massageköpfe hervorragen, alles schön verpackt in einen grauen Bezug. Betrieben wird das Shiatsu-Massagegerät per Strom, der Anschluss für das mitgelieferte Netzkabel befindet sich am linken Haltegurt. Du musst Dir also einen Platz in der Nähe einer Steckdose suchen. Das Kabel ist jedoch so lang, dass das kein Problem darstellen sollte.

Die Technik des Nackenmassageräts ist kompakt verpackt. An der Rückseite befinden sich die Massageköpfe. Das NM 89 wird mit Strom betrieben.

Nun positioniere ich das Gerät auf meine Schultern. Die großen Massageköpfe gehören nach unten, sie liegen auf den Schultern und umschließen den Nacken. Damit sie dort bleiben, stecke ich meine Hände durch die zwei Halteschlaufen, die wie überlange Hasenohren an dem Gerät herabhängen. Es ist etwas umständlich, den NM 890 über diese Schlaufen zu fixieren, aber mit etwas Übung gelingt es. Je nachdem wie fest oder locker Du die Schlaufen hältst, kannst Du laut Hersteller auch die Intensität der Massage beeinflussen. Das hat sich in der Praxis jedoch als schwierig erwiesen. Ich musste die Schlaufen allein deshalb fest im Griff haben, damit das Massagegerät nicht von meinen Schultern purzelte.

Das NM 890 sitzt, es kann losgehen. An der linken Schlaufe gibt es ein Bedienelement mit einer An-und-Aus-Taste. Nach dem Einschalten beginnen die vier Massageköpfe, meinen Nacken durchzukneten. Die zwei großen Köpfe verrichten direkt am Hals ihre Arbeit, die zwei kleinen im Bereich der Schulterblätter.

Das Massagegerät lässt sich über das übersichtliche Display bedienen. Die zwei Haltegurte halten das NM 890 in Position.

Geschwindigkeit, Massagerichtung und Wärme

Das NM 890 startet beim Einschalten automatisch auf der langsamsten Stufe. Es gibt insgesamt drei Stufen, die Du über eine Taste am Bedienelement auswählen kannst. Ich war in der Testzeit mit der langsamsten Stufe gut bedient, die schnelleren waren vielleicht nicht stärker, durch die höhere Rotationsgeschwindigkeit gefühlt aber noch intensiver. Außerdem kannst Du über einen Knopfdruck die Massagerichtung ändern, also von Rechts- auf Linkslauf und umgekehrt. Hier muss jeder selbst entscheiden, was für ihn angenehmer ist. Mir hat gerade der Wechsel gutgetan. Wenn ich zur Entspannung meine Schultern kreisen lasse, bin ich auch gelockerter, wenn ich sie sowohl nach vorn als nach hinten kreisen lasse.

Wärme ist ebenfalls hilfreich, um Verspannungen zu lösen. Das Medisana-Massagegerät besitzt eine zuschaltbare Wärmefunktion. Für meinen Geschmack hätte es aber noch etwas wärmer sein dürfen. Mit meinem Körnerkissen für den Nacken, das ich mir in der Mikrowelle aufwärme, kann diese Funktion nicht mithalten. Aber sie soll die Massage ja auch nur mit Wärme unterstützen, und das ist tatsächlich sehr angenehm.

Wer locker sein will, muss leiden ...

Bei der ersten Behandlung war ich überrascht von der Intensität, mit der die Massageknöpfe mich durchgeknetet haben. Ich hatte mit einer leichten, angenehmen Massage gerechnet. Doch gerade beim ersten Mal war die Shiatsu-Massage geradezu schmerzhaft, selbst auf der langsamsten Stufe. Ich musste mir erst klarmachen, dass der Schmerz bedeutet, dass ich tatsächlich starke Verspannungen im Nacken habe. Diese verhärteten Knötchen lassen sich durch Druck und Dehnung ausmerzen, und das tut halt weh – übrigens auch bei einer echten Knetmassage.

Die vier Massageköpfe sind beim Kneten nicht zimperlich.

Nach 15 Minuten im Betrieb schaltet sich das Massagegerät von allein aus. Aber: So lange habe ich es nicht einmal ansatzweise ausgehalten. Nach ein paar Minuten schaltete ich das Gerät immer aus. Zu Beginn habe ich mich zudem dabei ertappt, dass ich Rücken und Nacken während der Massage automatisch gekrümmt und angespannt habe, um dem Druck auszuweichen. Das ist natürlich kontraproduktiv. Es ist wichtig, bei der Behandlung möglichst locker zu bleiben. Und zunächst hatte ich nach der Benutzung tatsächlich stärkere Beschwerden.

Bitte beachten: Das Massagegerät sollte nicht von Schwangeren benutzt werden sowie von Menschen, die einen Herzschrittmacher tragen oder künstliche Gelenke besitzen. Auch bei Durchblutungsstörungen und Prellungen ist von einer Verwendung abzuraten.

Das ist jedoch ganz normal: Auch bei der Physiotherapie habe ich die Erfahrung gemacht, dass es zunächst etwas schlimmer wird, bevor Besserung eintritt. Und so ging es mir auch mit dem Shiatsu-Massagegerät von Medisana. Je öfter ich es benutzt habe, desto besser hat sich meine Nackenmuskulatur angefühlt, Knötchen haben sich gelöst, und der Bereich fühlte sich gelockerter an. Dadurch wiederum wurde die Behandlung weniger schmerzhaft und angenehmer. Es ist also wichtig, dass man nicht schnelle Wunder erwartet. Das NM 890 entfaltet seinen vollen Nutzen erst nach mehrmaliger Benutzung. Und ich musste mich von der Vorstellung verabschieden, dass das Gerät im Einsatz total entspannend und angenehm ist.

Wahrnehmung im Freundeskreis gemischt

Da ich neugierig darauf war, wie das Shiatsu-Nackenmassagegerät bei anderen Personen ankommt, habe ich es in meinem Familien- und Freundeskreis getestet. Das Ergebnis: Einige empfanden die Massage zu Anfang als ähnlich unangenehm wie ich und wollten, dass ich das Gerät schnell wieder ausschalte. Andere haben sich zwar auch darüber gewundert, wie kräftig die Massageköpfe arbeiten, konnten dabei jedoch sichtlich entspannen. Vermutlich hatte das damit zu tun, wie entspannt beziehungsweise verspannt die Nackenregion bei den jeweiligen Personen war.

Sieht entspannter aus, als es ist: das Shiatsu-Nackenmassagegerät von Medisana in Betrieb.

Übrigens ist es laut Medisana auch möglich, das NM 890 an Schultern, Rücken, Bauch oder Ober- und Unterschenkeln einzusetzen. Das habe ich ebenfalls getestet. Ich musste jedoch feststellen, dass die Stellung der Massageknöpfe so an den Nacken angepasst ist, dass die Massagebewegungen an der Lendenwirbelsäule und den Beinen etwas ziellos sind. Der Druck ist spürbar, aber er bringt gefühlt nichts. Zumindest weh getan hat das Nackenmassagerät an diesen Partien jedoch nicht.

Fazit: Keine echte Massage, aber eine gute Alternative

Das Shiatsu-Nackenmassagegerät NM 890 von Medisana ist ein guter Helfer, um die Nackenmuskulatur zu lockern. Bei starken Verspannungen geht das nicht schmerzfrei vonstatten, das ist bei einer händischen Massage aber nicht anders. Mit einer echten Knetmassage kann das Gerät dennoch nicht mithalten. Wenn eine richtige Massage jedoch nicht möglich ist, ist das NM 890 eine gute Alternative, um auch im Home-Office locker zu bleiben und auf lange Sicht Bandscheibenvorfällen und anderen Beschwerden am Bewegungsapparat vorzubeugen.

