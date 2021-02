Agent 11.60 – Mit der Lizenz zum Saugen

Wenn in Deiner Wohnung mal wieder ein Quantum Staub liegt, beginnt seine Mission: Der Rowenta X-Force Flex 11.60 Animal ist jederzeit bereit, in den Dienst Ihrer Majestät zu treten. Der kabellose Staubsauger kann sich verbiegen wie manch ein Bond-Girl und zeigt sich stark im Kampf gegen die Haare von weißen Perserkatzen.

Seine Agentennummer: 11.60.

Seine Vorzüge: Leistungsstark, flexibel, effizient.

Seine Gegner: Staub, Schmutz und Tierhaare.

Doch der Rowenta X-Force Flex 11.60 Animal muss erst noch zeigen, ob er sich im Kampf gegen Staub so stark schlägt wie 007 in tödlicher Mission. Ring frei für den (etwas ungleichen) Vergleich:

Staubsauger vs. James Bond!

1. Saugleistung: So effektiv gegen Staub wie Bond im Kampf gegen Bösewichte

fullscreen James Bond muss sich manchmal ganz schön verbiegen – beim Saugen übernimmt das der X-Force Flex für Dich. Bild: © TURN ON 2021

Der eine eliminiert Staub, der andere Bösewichte. Aber wer ist dabei effizienter? Auch wenn so mancher James Bond ziemlich viele Bösewichte aus dem Weg räumte: An die Effizienz des Rowenta X-Force Flex 11.60 Animal reicht kein Bond-Darsteller heran. Während 007 mit seinen Widersachern meist ordentlich zu kämpfen hat, lässt der Staubsauger seinem Erzfeind – dem Staub – keine Chance. Der Staubsauger ist nicht nur besonders gründlich, sondern dank einer maximalen Saugleistung von 130 Airwatt auch besonders schnell. Man saugt nur zweimal? Von wegen! Mit dem X-Force Flex sparst Du Dir mehrfaches Saugen derselben Stelle.

Fun Fact 10 Zentimeter – so hoch türmten sich angeblich die Popcorn-Reste auf den Böden der Kinos im Dezember 1964, als "Goldfinger" rund um die Uhr gespielt wurde. Für den Rowenta X-Force Flex 11.60 kein Problem: Er saugt auch größeren Schmutz wie Cornflakes oder Erdnüsse ein.

Außerdem zeigt sich das Rowenta-Modell besonders ausdauernd: Der leistungsstarke 25,2-Volt-Akku lässt Dich 45 Minuten ununterbrochen staubsaugen. Ist die Wohnung dann noch nicht sauber, wechselst Du einfach den Akku und kannst ohne Wartezeit weitermachen. Während Du dann das ganze Haus geputzt hast, ist Bond immer noch nicht fertig: Der kürzeste Film der Reihe, "Ein Quantum Trost", läuft 106 Minuten, der längste Film, "Im Geheimdienst Ihrer Majestät", sogar 147.

Staubsauger vs. Bond: 1:0

2. Flexibilität: Akrobatische Stunts mit dem Flex-Rohr

Keine Frage, James Bond musste sich schon in vielen herausfordernden Situationen beweisen und zeigte seine Vielseitigkeit in halsbrecherischen Stunts. Sean Connery absolvierte für seine Rolle als Agent sogar extra Martial-Arts-Training. Allerdings dürften alle Darsteller von Sean Connery bis Daniel Craig – der mit nur 1,78 m Größe übrigens der kleinste aller Bonds ist – Probleme haben, so weit unter Möbelstücke zu reichen wie der Rowenta X-Force Flex 11.60 Animal. Der Staubsauger verfügt nämlich über ein praktisches Flex-Rohr, das Saugen unterm Sofa ohne Bücken oder akrobatische Stunts ermöglicht. Zudem ist der Saugkopf um 180 Grad drehbar, damit Du problemlos in alle Ecken kommst.

Staubsauger vs. Bond: 2:0

3. Animal Kit: Gegen Tierhaare (nicht nur) von weißen Perserkatzen

fullscreen Das Animal Kit beinhaltet mehrere Düsen für den Kampf gegen Tierhaare. Bild: © TURN ON 2021

Er war so markant, dass er nur zu gerne parodiert wird: Bond-Bösewicht Ernst Stavro Blofeld tritt in mehreren Filmen auf – zuletzt in "Spectre" (2015), gespielt von Christoph Waltz. Immer an Blofelds Seite: seine weiße Perserkatze. Selbst wenn James Bond es nicht mit seinem Widersacher aufnehmen könnte, mit den Haaren von dessen Katze könnte er kurzes Spiel machen – würde er eines seiner Gadgets von Q gegen den X-Force Flex 11.60 tauschen. Der kommt nämlich mit praktischem Animal Kit, das unter anderem eine Mini-Elektrodüse für tief sitzendes Tierhaar enthält, eine Fugendüse und eine Sofadüse. Wo auch immer Dir Tierhaare auflauern, mach ihnen ganz einfach den Garaus!

Staubsauger vs. Bond: 3:1 (ein Punkt für beide, da Bond seine Gegner auch ohne Staubsauger besiegt hat)

4. Einfache Bedienung: Kein Vergleich zu Qs Erfindungen

Unvergessen in den Filmen sind die Erfindungen von Bonds MI6-Kollege, dem Tüftler-Genie Q. Da waren zum Beispiel der explodierende Stift aus "GoldenEye" sowie die Rolex Submariner aus "Leben und sterben lassen". Allerdings haben einige Q-Erfindungen ein Problem: Raketenrucksäcke und Krokodil-U-Boote sind sicher nicht so einfach zu bedienen wie der Rowenta-Staubsauger. Und in den falschen Händen werden sie schnell gefährlich. Man denke nur an den nervösen Bond-Widersacher, der unwissentlich mit dem besagten Kugelschreiber – und damit mit dem Leben aller Anwesenden – spielte.

fullscreen "Mr. Bond, wählen Sie Ihre Waffe!" Bild: © TURN ON 2021

Der Rowenta X-Force Flex 11.60 Animal funktioniert kabel- und beutellos und bietet ein smartes Display mit Kontrollanzeige. Hier findest Du alle Informationen zu Leistung und Laufzeit auf einen Blick. Das Wechseln zwischen den verschiedenen Modi ist ein Kinderspiel. Fährst Du vom Fliesenboden auf einen Langflorteppich, aktivierst Du einfach den zusätzlichen Boost per Knopfdruck.

Staubsauger vs. Bond: 4:1

5. Schnellladefunktion: Vorteil für die Pistole des Agenten

Für einen Akkustaubsauger, der so lange durchhält wie der X-Force Flex 11.60, ist die Ladezeit äußerst kurz. Durchschnittlich reichen etwa 155 Minuten, um den Akku wieder voll aufzuladen. Trotzdem: Mit der Ladezeit von James Bonds Lieblingswaffe, der Walther PPK, kann der Staubsauger nicht mithalten. Und so steht es am Ende:

Staubsauger vs. Bond: 4:2

Fazit: Als Alltagswaffe unschlagbar

fullscreen Im Haushalt macht dem X-Force Flex 11.60 keiner was vor! Bild: © TURN ON 2021

James Bond hat ohne Frage einiges auf dem Kasten! Und beliebt ist er auch – sowohl beim Kinopublikum als auch bei den Frauen. Für den Alltag ist der Rowenta X-Force Flex 11.60 Animal dennoch die größere Hilfe. Der kabellose Staubsauger ist ein Gewinn für jeden Haushalt. Er reinigt schnell und effizient, sodass mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens bleibt. Ob Du Dir dazu einen geschüttelten oder einen gerührten Martini genehmigst, bleibt Dir überlassen ...

