Alles für die Katz: 5 Katzen-Apps für Android und iOS

Keine Frage: Einem echten Katzen-Fan geht nichts über das Wohlergehen seines Stubentigers. Katzen-Apps sollen deshalb dem modernen Haustierhalter dabei helfen, dieses Wohlbefinden zu sichern und – wenn möglich – noch zu steigern. Training, Pflege, Erste Hilfe? Diese Anwendungen solltest Du kennen!

Neben dem Hund ist nun auch der Stubentiger im digitalen Zeitalter angekommen: Auch Apps für Katzen gibt es inzwischen en masse – diese fünf Katzen-Apps für Android und iOS kommen bei zahlreichen Usern tierisch gut an.

11Pets: Haustier Pflege

Mit der App für Katzen namens 11Pets behältst Du die Gesundheit Deiner Stubentiger immer im Blick. Die Anwendung führt Buch über Größe und Gewicht Deines Vierbeiners, erinnert Dich daran, Deinem Liebling seine Medikamente zu geben oder den Tierarzttermin für die nächste Impfung wahrzunehmen. Zudem speichert die App Ergebnisse von Behandlungen und Bluttests.

Verfügbar für: Android und iOS

Android und iOS Preis: kostenlos

AnyPetz by VetFinder24

Für die Tierarztsuche in Deutschland sowie im Urlaub ist wiederum AnyPetz by VetFinder24 die richtige Wahl. Als eine der kostenlosen Katzen-Apps (In-App-Käufe möglich) hilft Dir diese Anwendung, auf die Schnelle einen Tierarzt in Deiner Nähe zu finden, speichert Deinen persönlichen Tierarzt als Favoriten und zeigt außerhalb der regulären Sprechzeiten Notfallpraxen an. Zudem können Ergebnisse einer bereits getätigten Suche gespeichert und offline abgerufen werden – eine Funktion, die besonders beim Urlaub im Ausland von Vorteil ist.

Verfügbar für: Android und iOS

Android und iOS Preis: kostenlos, In-App-Käufe möglich

fullscreen Mit AnyPetz by VetFinder24 finden Haustierbesitzer schnell und unkompliziert einen Tierarzt in der Nähe. Bild: © Autentek GmbH/Google Play Store 2021

Game for Cats

Mit dieser App ist das iPad künftig für die Katz – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn: Dein Schmusetiger wird das Gerät vermutlich erst einmal nicht mehr herausrücken, wenn er darauf leuchtenden Punkten nachjagen kann. So lautet zumindest die Theorie der Hersteller solcher Apps für Katzen. In der Praxis wird Kater Carlo wohl auch künftig mehr Interesse an der Plüschmaus haben als am iPad. Wer seinen pelzigen Liebling trotzdem für Game for Cats oder eine der zahlreichen anderen Katzen-Apps begeistern möchte, findet die Apps für Katzen im App-Store und Google Play Store.

Verfügbar für: Android und iOS

Android und iOS Preis: kostenlos

fullscreen Diverse Katzen-Apps für Android und iOS bieten eine virtuelle Mäusejagd – so auch Game for Cats. Bild: © App-Store/Little Hiccup, LLC 2017

Du wolltest schon immer einmal wissen, welcher Wunsch Deinem Stubentiger auf der Seele brennt, doch das beharrliche Maunzen verstehst Du einfach nicht? Dann kannst Du jetzt den Cat-Translator aktivieren. Dieser zugegebenermaßen wohl nicht ganz ernst gemeinte Hit unter den Katzen-Apps "übersetzt" das Katzengejammer, wenn das Smartphone in die Nähe eines miauenden Tieres gehalten wird. Dabei "überrascht" die App dann mit Ergebnissen wie "Ich will Thunfisch" oder "Maus? Hat jemand Maus gesagt?" Mit dieser witzigen Anwendung werden User von iOS zum wahren Katzenversteher.

Verfügbar für: iOS

iOS Preis: kostenlos

fullscreen Was Katzen auf dem Herzen haben? Der Cat-Translator will es wissen. Bild: © App-Store/Mobafun LLC 2017

Cat Training

Deine tierischen Lieblinge machen ihr Geschäft nicht da, wo sie sollen, verweigern ihre Medikamente oder akzeptieren die Transportbox und die Katzenklappe nicht? Dann wollen verschiedene Katzen-Apps kostenlos Abhilfe schaffen. Die Anwendung Cat Training verspricht "Tipps, um Deiner Katze jeden Trick beizubringen", mahnt jedoch gleichzeitig an, dass dies sowohl Zeit als auch Geduld braucht.

Verfügbar für: Android

Android Preis: kostenlos