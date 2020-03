Es muss nicht immer die Apple Watch sein: Viele Smartwatches sind mit Deinem iPhone kompatibel, unterstützten Dich im Alltag ähnlich gut und sind weniger preisintensiv. Wir stellen Dir fünf Alternativen zur Apple Watch vor – abgestimmt auf verschiedene Nutzertypen.

1. Samsung Galaxy Watch Active 2: Allround-Talent für Anspruchsvolle

Die Samsung Galaxy Watch Active 2 ist derzeit die schärfste Konkurrenz für die Apple Watch Series 5. Das Wearable ist dank LTE und eSIM auch ohne Smartphone uneingeschränkt nutzbar. Das ist besonders beim Sport praktisch.

Die vielen Fitness-Features und Lifestyle-Apps machen die Galaxy Watch Active 2 zu einem richtigen Allround-Talent. Und was meine Kollegin Marie in ihrem Test besonders begeistert hat: Das Ziffernblatt lässt sich durch ein Foto der Kleidung perfekt auf Dein Outfit abstimmen. Wer also das Maximum aus seiner Smartwatch rausholen will und hohe Ansprüche an das Gerät hat, findet mit der Galaxy Active 2 eine gute Apple-Watch-Alternative.

Damit punktet die Uhr Das gibt Punkteabzug + Vielfältige Fitness- und Lifestyle-Funktionen - Schwache Akkulaufzeit (tägliches Laden) + Moderne Ausstattung, eSIM und LTE - Bedienung über mehrere Apps + Insgesamt modisches Design - Nicht gerade ein Schnäppchen + Ohne Smartphone nutzbar

2. Fitbit Ionic: Apple-Watch-Alternative für passionierte Alltagssportler

Du baust in Deinen Alltag viel Sport ein und nutzt jede freie Minute für ein kleines Workout? Dann dürfte die Fitbit Ionic das richtige Wearable für Dich sein. Sie hat zahlreiche Fitness-Features an Bord, ist bis 50 Meter wasserdicht, verfügt über einen GPS-Tracker und bietet Speicherplatz für bis zu 300 Musiktitel. Das Smartphone kannst Du beim Sport also zu Hause lassen.

Die Fitbit Ionic ist zwar schon etwas älter, aber ein Software-Update sorgte Ende 2017 für mehr verfügbare Apps. Als meine Kollegin Christin die Uhr testete, war das Angebot noch mager, also nicht irritieren lassen. Die Fitbit Ionic ist für passionierte Alltagssportler immer noch eine gute Apple-Watch-Alternative – wenn das Smartwatch-Design nicht im Vordergrund steht.

Damit punktet die Uhr Das gibt Punkteabzug + Lange Akkulaufzeit - Kantiges Design + Fokus auf Fitness und Gesundheit - Wenig Lifestyle-Features + GPS-Tracker + Interne Musikbibliothek

3. Garmin Vivomove Style: Smartwatch für Modebewusste

Schön, schöner, Garmin Vivomove Style: Geht es Dir bei einer Alternative zur Apple Watch um gutes Aussehen und ein Wearable, das auch als normale Uhr durchgehen könnte? Die Garmin Vivomove Style jedenfalls wirkt auf den ersten Blick wie eine schicke Uhr – und offenbart ihre smarten Funktionen erst durch doppeltes Antippen. Das klappt nicht immer so gut, dafür funktionieren alle Apps zuverlässig.

Fitness- und Lifestyle-Features gibt es auf der Smartwatch genug – wobei die Apple Watch insgesamt mehr Features hat. Nur die Akkulaufzeit fällt etwas kurz aus, wie meine Kollegin Jutta in ihrem Test feststellen musste.

Damit punktet die Uhr Das gibt Punkteabzug + Modisches Design - Geringe Akkulaufzeit + Viele Fitness- und Lifestyle-Features - Schlechte Bedienbarkeit + Hochauflösendes Display - Nicht gerade ein Schnäppchen + Garmin Pay

4. Huawei Watch GT 2: Apple-Watch-Alternative für Ladefaule

Willst Du eine Apple-Watch-Alternative, die Du möglichst selten ans Ladegerät stecken musst? Look no further, die Huawei Watch GT 2 ist der ideale Kandidat. Zwei Wochen Akkulaufzeit verspricht der Dauerläufer – und viele verschiedene Editionen. Da dürfte für jeden Geschmack die richtige Optik dabei sein.

Die Handhabung ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, die Smartwatch läuft mit Huaweis eigenem Betriebssystem RTOS. Fitness- und Lifestyle-Funktionen sind aber, genau wie Datenanalysen, klar strukturiert und einfach zu verstehen. Messenger- und Kalender-Apps kannst Du mit Deinem iPhone synchronisieren.

Damit punktet die Uhr Das gibt Punkteabzug + Lange Akkulaufzeit - Interface ist gewöhnungsbedürftig + Vielfältige Fitness- und Lifestyle-Features - Kein Appstore verfügbar + Verschiedene Editionen - Kein NFC vorhanden + Bluetooth-Telefonie

5. Garmin Forerunner 735XT: Smartwatch für Multisportler

In Deinem Alltag kann es gar nicht genug Sportarten geben? Schwimmen, Radfahren, Wandern, und, und, und? Besonders, wenn Du Deinen Trainingsstand und Fortschritt kontinuierlich überprüfen willst, ist die Garmin Forerunner 735XT eine gelungene Alternative zur Apple Watch. Die Smartwatch wirkt zwar nicht so hochwertig verarbeitet und ist weniger modisch, dafür ist sie sehr funktional und überzeugt mit rund einem Monat Akkulaufzeit.

Fitness-Features stehen natürlich im Fokus, aber auch Lifestyle-Funktionen wie ein Erholungsratgeber und Atemübungen sind mit an Bord. Soziale Netzwerke, Kalender- und E-Mail-Apps lassen sich mit Deinem iPhone synchronisieren.

