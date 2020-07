Camping-Apps: 8 nützliche Apps für Android & iOS

Camping-Apps können eine echte Hilfe sein, um den nächsten Camping-Urlaub oder Wandertrip zu planen. Sie verraten, wo der nächste Campingplatz zu finden ist, halten Wanderrouten in der Nähe bereit oder planen den Weg zum nächsten Ausflugsziel. Auch beim Packen oder anderen Aspekten rund um den Urlaub können die smarten Anwendungen Unterstützung liefern. Hier kommen acht nützliche Apps für iOS und Android – und das Beste: Die meisten sind kostenlos.

Camp Finder

©iTunes/Camping Road Tripp, LLC 2017 fullscreen Camp Finder informiert Dich, wo ein Campingplatz frei ist, und hält zahlreiche Details dazu bereit.

Camp Finder ist eine der beliebtesten Campingplatz-Apps für USA-Reisende: Sie hält mehr als 19.000 Campingplätze quer durch die Vereinigten Staaten bereit. Auch Nationalparks und Wälder sowie verschiedene weitere Stellmöglichkeiten für Wohnmobil und Camper beinhaltet die Camping-App. Du kannst per Name, Stadt, Staat oder anhand der eigenen Position nach passenden Campingplätzen suchen. Fotos, Karten und Bewertungen anderer Nutzer machen die App zu einem hilfreichen Tool für den nächsten Camping-Urlaub in den USA. Einziger Haken: Die App ist nur auf Englisch verfügbar.

Verfügbar für: iOS und Android

Preis: 4,49 Euro (iOS) bzw. 3,29 Euro (Android)

ADAC Camping / Stellplatz 2020

©iTunes/ADAC Verlag GmbH 2017 fullscreen Die Camping-App des ADAC macht die Campingplatz-Suche einfach.

Wer seinen Camping-Urlaub in Europa verbringen möchte, ist mit der App ADAC Camping / Stellplatz 2020 gut beraten. Die Anwendung enthält etwa 17.000 Campingplätze und Stellplätze in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Eine ausführliche Beschreibung jeder Location und Bewertungen helfen bei der Auswahl.

Verfügbar für: iOS und Android

Preis: 8,99 Euro

AllTrails - Wandern & Radfahren

©iTunes/AllTrails Inc. 2017 fullscreen AllTrails hält über 100.000 Wanderrouten für den nächsten Wanderausflug oder Camping-Urlaub bereit.

AllTrails funktioniert den Anbietern zufolge weltweit. Die Camping-App glänzt mit mehr als 100.000 detaillierten Trails für Wanderer und Biker. Sie umfasst sowohl Nationalparks als auch Wälder und enthält einen Filter für besonders hunde-, kinder- und rollstuhlfreundliche Routen.

Verfügbar für: iOS und Android

Preis: kostenlos (mit In-App-Käufen in Android), die Pro-Variante ist für 29,99 Euro verfügbar

CityMaps2Go – Offline-Karten für Reisen & Outdoor

©iTunes/Ulmon GmbH 2017 fullscreen CityMaps2Go hilft bei der Reiseplanung.

Mit der Camping-App CityMaps2Go kannst Du Deine Reise vorab bequem durchplanen. Per Suchfunktion findest Du interessante Plätze für Zelt oder Wohnwagen und kannst sie für später speichern. Fotos und Detailinformationen zu den einzelnen Locations machen es dem Nutzer leichter, sich zu entscheiden. Dank der genauen Karten finden sich User sowohl in der Stadt als auch in Wald und Flur zurecht.

Verfügbar für: iOS und Android

Preis: kostenlos, mit In-App-Käufen

Commander Compass Go

©iTunes/Pavel Ahafonau 2017 fullscreen Mit dieser Camping-App wird das Smartphone zum vollwertigen Kompass.

GPS, Tacho, Höhenmesser – die Camping-App Commander Compass Go hält alles bereit und verfügt natürlich auch über eine Kompassfunktion, die das Smartphone-Display in einen Kreiselkompass verwandelt. Der Sonne-, Mond- und Sternefinder ermöglicht eine Navigation auch bei Nacht. Diese und zahlreiche weitere Funktionen machen die Anwendung zu einer großen Hilfe beim Camping.

Verfügbar für: iOS

Alternative für Android: Compass 360 Pro

Preis: beide kostenlos

PackPoint Reisepackliste

©iTunes/Wawwo 2017 fullscreen Eine Packliste erleichtert die Urlaubsvorbereitungen ungemein, vor allem, wenn wie beim Camping jedes Gramm zählt.

Was kommt in den Rucksack? Keine leichte Frage, wenn es um den Camping-Urlaub geht – immerhin zählt jedes Gramm. Camping-Apps wie PackPoint Reisepackliste unterstützen Dich bei der Zusammenstellung des passenden Gepäcks und sind auch für andere Reisen sehr hilfreich. Anhand von Ziel, Wetter vor Ort und geplanten Aktivitäten gibt die App Dir Tipps, was Du einpacken solltest.

Verfügbar für: iOS und Android

Preis: kostenlos

FetchMyWay

©Google PlayStore/BackApp Dev 2017 fullscreen Die Camping-App soll helfen, eine Route mit den verschiedensten Verkehrsmitteln zu planen.

Wie komme ich von A nach B? Diese Frage stellt sich auch im Camping-Urlaub. FetchMyWay soll helfen, sie zu beantworten. Gib einfach das gewünschte Ziel ein und die App sucht nach den geeigneten Möglichkeiten. Dabei stellt sie kombinierte Routen mit Bus, Bahn, Flugzeug und Co. zusammen. Auch die voraussichtlichen Kosten werden angezeigt. Und dank GPS findest Du bei Bedarf ganz einfach die nächste Haltestelle.

Verfügbar für: Android

Alternative für iOS: Rome2rio

Preis: beide kostenlos

©iTunes-RTL interactive 2017 fullscreen Eine zuverlässige Wetter-App ist beim Camping sehr hilfreich.

Eine gute Wetter-App ist auch beim Camping unerlässlich. So kannst Du vorab sehen, für welche Wetterlage Du Dich ausrüsten musst, und erhältst auch während des Camping-Urlaubs aktuelle Wettermeldungen und -warnungen. Neben der App von RTL gibt es noch verschiedene andere Wetter-Apps, die sich als Ergänzung zu regulären Camping-Apps anbieten.

Verfügbar für: iOS und Android

Preis: kostenlos