Coole Sache: 6 günstige Kühlschränke für Deine Küche

Spätestens wenn der alte Kühlschrank seinen Geist aufgibt, ist es an der Zeit, ein neues Gerät ins Auge zu fassen. Die gute Nachricht: Es gibt auch zum günstigen Preis gute Kühlschränke im Handel. Wir stellen Dir sechs Modelle vor, die für unter 450 Euro zu haben sind.

Anmerkung Alle Preise und Informationen entsprechen dem Stand vom 18. März 2021.

AEG RTB91531AW

Der Standkühlschrank von AEG eignet sich auch für kleine Küchen.

Modell: Standgerät

Energieklasse: D

Preis: 448 Euro

Mit der neuen EU-Energieeffizienzklasse D gehört der AEG RTB91531AW nach wie vor zu den energiesparenden Kühlschränken. Der durchschnittliche jährliche Verbrauch liegt bei Kilowattstunden (kWh). Das kompakte Standgerät misst 85 Zentimeter in der Höhe und knapp 60 Zentimeter in der Breite und ist damit auch für kleinere Küchen geeignet.

Die Kühlfächer bieten Platz für bis zu 150 Liter Inhalt. Die beiden Ablageflächen aus stabilem Sicherheitsglas sind verstellbar und halten selbst schweren Einkäufen stand. Eine Abtauautomatik ist integriert. Im Betrieb gibt der Kühlschrank Geräusche mit einer Lautstärke von 38 Dezibel ab. Im Test von Stiftung Warentest hat der AEG RTB91531AW gut abgeschnitten.

BEKO RSNE 415 T34XP

Der BEKO RSNE 415 T34XP bietet sehr viel Platz für Lebensmittel.

Modell: Standgerät

Energieklasse: A++

Preis: 394 Euro

Der Beko RSNE 415 T34XP misst zwar nur knapp 60 Zentimeter in der Breite, macht das aber mit seiner beachtlichen Höhe von über 171 Zentimetern wieder wett. Dadurch stehen in seinem Inneren 343 Liter als Nutzfläche zur Verfügung und der ganze Wocheneinkauf findet bequem Platz. Auch eine 0-Grad-Zone mit 31 Litern Nutzinhalt ist vorhanden, in der Milchprodukte und Co. doppelt so lange frisch bleiben. Auch eine Abtauautomatik ist an Bord.

In Kombination mit dem Gefrierschrank RFNE290T34XP von Beko kann der Kühlschrank zum Side-By-Side-Kombigerät umgebaut werden. Mit 41 Dezibel in Betrieb ist er etwas lauter als die Konkurrenz in dieser Liste. Der jährliche Stromverbrauch liegt bei 129 kWh. Testurteil von Stiftung Warentest: gut.

Koenic KBR 22111 A2

Flüsterleise: der KBR-22111 A2 Kühlschrank von Koenig.

Modell: Einbaugerät

Energieklasse: A++

Preis: 379,99 Euro

Ein besonders leiser Vertreter unter den günstigen Kühlschränken ist der Koenic KBR 22111 A2. Er gibt im Betrieb Geräusche mit einer Lautstärke von lediglich 35 Dezibel ab und liegt somit vom Geräuschpegel zwischen leichtem Wind und Flüstern. Das Koenic-Gerät misst 121 mal 55 Zentimeter und fasst in seinen fünf Ablagefächern bis zu 202 Liter Inhalt. Vier der Fächer sind verstellbar. Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei 103 kWh im Jahr und das Kühlteil taut sich selbst automatisch ab.

Stiftung Warentest streicht besonders die sehr gute Kühlfunktion und Temperaturstabilität heraus und zeichnet den KBR 22111 A2 mit dem Testurteil gut aus.

Bomann VS3171

Der Bomann VS 3171 Kühlschrank ist ein echter Allrounder.

Modell: Standgerät

Energieklasse: A++

Preis: 285,99 Euro

Auch der Bomann VS3171 ist ein guter und günstiger Kühlschrank. Mit Maßen von 145 mal 55 Zentimetern und einem Fassungsvermögen von 245 Litern liegt er von der Größe her im Mittelfeld. Ebenso der Verbrauch, der dank Energieklasse A++ etwa 103 kWh im Jahr beträgt. Vier seiner fünf Ablagefächer sind verstellbar, sodass jeder Einkauf bequem untergebracht werden kann. Eine Abtauautomatik macht das manuelle Enteisen überflüssig. Im Betrieb ist das Gerät 40 Dezibel leise. Das Gesamtpaket überzeugt auch Stiftung Warentest: Qualitätsurteil gut.

Bauknecht KG 335

Das Tiefkühlfach des Bauknecht KG 335 bietet viel Platz.

Modell: Standgerät mit Gefrierfächern

Energieklasse: A++

Preis: 445 Euro

Wer in seinem Kühlschrank ein integriertes Gefrierfach nicht missen möchte, wird beim Bauknecht KG 335 fündig. Die mit 188 Zentimetern besonders hohe Kühl-Gefrierkombination aus Edelstahl bietet in ihren Kühlfächern Stauraum für 228 Liter an Lebensmitteln. Das Fassungsvermögen der drei Gefrierfächer, die sich am unteren Ende des Geräts befinden, beträgt beachtliche 11 Liter. Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 243 kWh. Trotz eines integrierten halb automatischen Abtauvorgangs sollten Eisrückstände im Gefrierfach manuell abgetaut werden. Der KG 335 von Bauknecht macht sich mit nur 38 Dezibel im Alltag bemerkbar.

Gorenje RB 4092 ANW

Gorenjes Kühlschrank ist zwar klein, hat aber auch ein Kühlfach an Bord.

Modell: Standgerät mit Gefrierfach

Energieklasse: A++

Preis: 203,85 Euro

Du hast nur wenig Platz für einen Kühlschrank, es soll aber auch ein kleines Gefrierfach dabei sein? Der Gorenje RB 4092 ANW erfüllt beide dieser Vorgaben. Mit seinen kompakten Maßen von ca. 55,3 mal 84,5 Zentimetern bietet der Mini-Kühlschrank in seinen zwei ausziehbaren Ablagefächern Platz für 97 Liter. Eines der Fächer ist verstellbar. Im kleinen Gefrierfach kommen zusätzlich 16 Liter unter. Eine Abtauautomatik ist vorhanden.

Das kleine Standgerät kann unabhängig von einer Einbauküche aufgestellt und durch einen wechselbaren Türanschlag und höhenverstellbare Vorderfüße an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Der jährliche Verbrauch beträgt 135 kWh. Die Lautstärke des Gorenje-Kühlschranks ist mit 39 Dezibel durchschnittlich.

