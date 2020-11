Das Weihnachtsessen soll dieses Jahr etwas ganz Besonderes werden? Du willst gute Kost servieren und ganz sicher gehen, dass es Deinen Liebsten auch schmeckt? Kein Problem, mit diesen fünf Küchengeräten ist die Zubereitung Deines Festmahls zu Heiligabend ein Klacks.

Weihnachtszeit bedeutet auch genüsslich essen ohne Reue. Egal, ob es die klassische Weihnachtsgans, ein leckeres Käsefondue oder ein veganes Schoko-Soufflé sein soll: Es gibt für diese anspruchsvollen Gerichte praktische Küchengeräte, mit denen das Weihnachtsessen sicher gelingt.

Ofenthermometer: Nie wieder verbrannter Braten

Kommt bei Dir zu den Weihnachtsfeiertagen auch ein üppiger Braten auf den Tisch? Dann solltest Du auf jeden Fall ein Ofen- und Fleischthermometer parat halten. Backöfen heizen nicht immer zuverlässig auf die Temperatur auf, die Du an den Schaltern einstellst – und wie gut Dein Braten im Inneren mit Wärme versorgt wird, ist auch unklar.

Ein Thermometer, das die genaue Temperatur im Backofen misst und über eine Nadel auch in ein großes Stück Fleisch eingestochen werden kann, gibt dagegen zuverlässig Auskunft. So kannst Du dafür sorgen, dass der Braten außen kross und innen saftig auf dem Teller landet.

Fondue-Set: Das perfekte Weihnachtsdinner für alle

Fondue – egal ob mit Fleisch, Käse oder nur Gemüse – ist ein wunderbares Weihnachtsessen für die große Runde. Du kannst unterschiedlichste Zutaten klein schneiden und sie auf den Tisch stellen. So kann sich jeder genau das nehmen, was er möchte – niemand bleibt hungrig oder ist unzufrieden.

Das gemeinsame Essen aus einem großen Fondue-Set ist zudem sehr gesellig und familiär. Jeder teilt das Essen mit allen anderen am Tisch und trägt so zu einem festlichen Gemeinschaftsgefühl bei. So wird's nicht nur lecker, sondern auch kuschelig.

Gourmet Station: Fondue, Raclette und Grill in einem

Soll das Weihnachtsessen noch vielfältiger als Fondue sein? Kein Problem – die WMF Lumero Gourmet Station vereint in sich Fondue, Raclette und Tischgrill. Bis zu acht Personen gleichzeitig können hier nach Herzenslaune schlemmen. Das sorgt für eine schöne familiäre Atmosphäre auch in größerer Runde.

Und: Durch die abgetrennten Raclette-Pfännchen und extra Grillplatten können Fleischesser, Vegetarier und Veganer gemütlich nebeneinander essen, ohne dass sich Veganer Gedanken um unwissenden Fleischkonsum machen müssen.

Waffeleisen: Für das besondere Festtags-Frühstück

Zur Festtags-Schlemmerei gehört nicht nur ein feines Abendessen, sondern auch ein leckeres Frühstück. Zur Weihnachtszeit darf das dann auch mal etwas ausgefallener sein. Wie wäre es mit Waffeln? Die kommen sicherlich nicht allzu häufig auf den Tisch – und sind wahnsinnig vielseitig. Du kannst sie puristisch mit etwas Puderzucker, gesund mit frischem Obst oder üppig mit Marmelade oder Schokoaufstrich servieren.

Dazu brauchst Du natürlich ein Waffeleisen. Besonders schön wird es auf dem Teller, wenn die Waffeln wie eine Blume aussehen, deren Blüten aus kreisrund aufgereihten Herzen besteht. Das Auge isst schließlich mit.

Küchenmaschine: Allround-Talent für Schlemmer-Menüs

An den Festtagen kommen häufig mehrere Leckereien auf den Tisch – und das an mehreren Tagen. Mach Dir aber keinen Stress, alles von Hand zuzubereiten. Lass Dir stattdessen von einer Küchenmaschine unter die Arme greifen.

Qualitativ hochwertige Modelle nehmen Dir sehr viel Arbeit ab: sie kochen Eintöpfe, Risottos und Suppen ein, mixen und kneten Teig für Plätzchen, Brötchen oder Kuchen und halten Speisen über einen langen Zeitraum warm. So kannst Du das Weihnachtsessen in aller Ruhe vorbereiten und hast an Heiligabend nicht allzu viel Arbeit in der Küche.

Tipp: Verschiedene Aufsätze für die Küchenmaschine besitzen auch Messer. Dadurch kann sie im Nu zum Standmixer werden oder Zutaten klein hacken, schneiden oder häckseln. Und das bedeutet: noch weniger Arbeit für Dich.

