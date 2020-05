Die 7 besten Fitness-Smartwatches für sportliche Allrounder

Sie ist nicht nur ein Lifestyle-Gadget, sondern so viel mehr: Die Smartwatch ist der ideale Begleiter beim Sport oder bei alltäglicher Bewegung. Verschiedene Modelle eignen sich für unterschiedliche Sportarten und Analysen – für jeden leidenschaftlichen Bewegungs-Junkie ist etwas dabei.

Willst Du Deine Vitalwerte und Dein Bewegungspensum mit einem Gadget tracken? Look no further: Smartwatches sind perfekt dafür geeignet, viele verschiedene Werte zu überwachen und Statistiken Deiner täglichen Aktivitäten zu erstellen. Sie messen je nach Modell verschiedene Werte, zum Beispiel zurückgelegte Schritte und Entfernungen, Deine Herzfrequenz und Deine Schlafqualität. Je nachdem, welche Analysen Dir wichtig sind und welche Sportarten Du betreibst, eignen sich verschiedene Smartwatch-Modelle.

Garmin Vivoactive 4: Für den fitten Lifestyle

©TURN ON 2019 fullscreen Das Design der Garmin Vivoactive ist funktional, aber auch dezent und schick.

Die Garmin Vivoactive 4 ist der ideale Begleiter am Handgelenk von Fitness-Fans. Die Smartwatch wirkt durch ihr flaches Design und die seidenmatte Lünette in Schiefergrau edel und dezent. Das farbige Touch-Display offenbart die vielen Funktionen, unter anderem:

Thermometer und Barometer

Beschleunigungsmesser

Herzfrequenzsensor

Schrittzähler und Aktivitätsprotokoll

Schlaf- und Stresstracking

GPS-Tracking

Zugegeben: Einen Anfänger könnten diese ganzen Funktionen etwas erschlagen, aber Du gewöhnst Dich schnell daran, wie unser Test gezeigt hat. Und als Fitness-Liebhaber wirst Du sicher begeistert sein, dass die Garmin-Smartwatch verschiedene Sportarten erkennt und analysiert, etwa Schwimmen und Golfen. Sie ist mit iOS und Android kompatibel und sieht an jedem Handgelenk gut aus, egal ob Mann oder Frau.

Huawei Watch GT 2: Sport-Smartwatch im analogen Design

©Huawei 2019 fullscreen Die Huawei Watch GT 2 kommt in verschiedenen Designs daher, passt also zu jedem Stil und an jedes Handgelenk.

Die Huawei Watch GT 2 legt es regelrecht darauf an, Dich beim Sport und in einem fitten Alltag zu unterstützen. Es gibt die Uhr in vielen Farben und Formen – das etwas dickere, schwarze Modell im analogen Stil dürfte besonders Männern gut gefallen. Die Smartwatch wirkt mit ihren 46 Millimetern Durchmesser und den kantigen Ziffern auf der Lünette wie eine stattliche Männeruhr. Dabei kann sie viel mehr, als nur die Zeit anzeigen. Sie erkennt Sportarten wie:

Laufen

Schwimmen

Fahrrad fahren

Wandern

Zudem misst sie permanent wichtige Parameter wie Herzfrequenz, die Schlafdauer und Deinen Kalorienverbrauch. Und, ihr vielleicht wichtigstes Feature: Sie läuft ganze 14 Tage, ohne dass Du den Akku zwischendurch aufladen musst.

Die Huawei Watch GT 2 gibt es bei SATURN beispielsweise im stattlichen schwarzen Design und mit einem angenehmen und flexiblen Kautschukband.

Fitbit Versa 2: Wenn es sportlich, aber trotzdem modisch sein soll

©Matt Hawthorne/Fitbit 2019 fullscreen Sportlich und schick zugleich: Die Fitbit Versa 2 passt zu jedem Outfit und in jede Lebenssituation.

Die Fitbit Versa 2 ist bei SATURN vor allem in der eleganten Ausführung in Rosa und Kupfer beliebt.

Sie macht sich auch an zarten Frauen-Handgelenken gut: Die Fitbit Versa 2, als Modell in Rosa und Kupfer, ist auf den ersten Blick bildschön, modern und edel. Berührst Du das AMOLED-Touchdisplay, offenbart sich eine Fülle an Funktionen und Apps. Alle unterstützen Dich bei einem aktiven und gesunden Lifestyle, überwachen wichtige Vitalzeichen und bereiten alle Werte in übersichtlichen Statistiken auf, die Du auf Deinem Smartphone einsehen kannst. Die Fitbit-Smartwatch unterscheidet zwischen:

Wandern

Schwimmen

Laufen

Allgemeiner Fitness, also auch Gerätetraining

Damit trackst Du die Stats Deiner Besuche im Fitnessstudio präzise, unabhängig davon, an welchen Geräten Du trainierst. Ein interner Musikspeicher und ein NFC-Chip für kontaktloses Bezahlen sind ebenfalls an Bord, für den Fall, dass Du Dir beim Joggen spontan ein Wasser kaufen möchtest. Kompatibel ist die Smartwatch mit iOS und Android.

Galaxy Watch Active 2: Allround-Talent für Allround-Talente

©Turn On 2019 fullscreen Die Galaxy Watch Active 2 von Samsung ist zwar leicht, aber sehr hoch.

Die Galaxy Watch Active 2 begleitet Dich in allen Lebenslagen und bei so ziemlich jeder Sportart. Dabei kann sie problemlos verschiedene Disziplinen unterscheiden und trackt wichtige Vitalzeichen zuverlässig. Sie kennt beispielsweise die Sportarten:

Laufen

Schwimmen

Radfahren

Athletik

Yoga

Ihr Gehäuse ist rund und leicht, sie stört beim Sport also nicht und lässt sich immer problemlos tragen. Im Test bei TURN ON konnte die Samsung-Smartwatch auf ganzer Linie überzeugen. Übrigens: Trotz ihres Markennamens lässt sich die Uhr natürlich auch mit dem Betriebssystem iOS verbinden.

Die Galaxy Watch Active 2 gibt es bei SATURN in mehreren Varianten – passend zu Dir und Deinem Style.

Garmin Venu: Geführte Trainings für sportliche Erfolge

©Winfuture 2019 fullscreen Die Garmin Venu legt den Fokus ganz klar auf Sport und Fitness – und weniger auf Lifestyle.

Soll Deine Smartwatch ihren Fokus stark auf Sport und weniger auf Lifestyle legen? Dann ist die Garmin Venu ein gutes Modell für Dich. Die schlichte und elegante Smartwatch überzeugt mit zahlreichen Analyse-Möglichkeiten und geführten Trainings. Über 40 Sportarten werden abgedeckt, darunter:

Laufen

Schwimmen

Yoga

Pilates

Krafttraining

Radfahren

Die Smartwatch stellt animierte Videos von verschiedenen Übungen bereit, die Dir die korrekten Bewegungen vorführen. Damit unterstützt Dich die Uhr tatkräftig und spornt Dich zu mehr Auspowern an – auch wenn Du nur mal ein kleines Training in der Mittagspause einlegen willst. In dem Fall bleibst Du sogar für Deine Kollegen erreichbar: Mit der Garmin Venu kannst Du auf wichtige Mails und Anrufe reagieren: Sie lässt sich problemlos mit einem iPhone oder Android-Smartphone verbinden.

Apple Watch Series 5: Das Gesamtpaket für Apple-User

©Samio20/AdobeStock 2019 fullscreen Die Apple Watch ist in jeder Lebenslage bei Dir. Auch nachts.

Puristisch im Design, vielfältig in ihren Funktionen: Die Apple Watch Series 5 gehört zu den Top-Modellen unter den Smartwatches – und bietet von der Schlafüberwachung über GPS-Tracking bis zur Höhenmessung alles, was Du benötigst, um Deine Fitness im Alltag im Blick zu behalten. Besonders gut soll sich die Smartwatch für die Sportarten Laufen und Schwimmen eignen, weil sie Beschleunigungen, Höhenunterschiede und Bewegungsabläufe präzise erkennt.

Die Apple Watch gibt es bei SATURN in mehreren Farben, zum Beispiel in elegantem Schwarz und Schiefergrau.

Und: Wenn Du mehrere Apple-Geräte nutzt, etwa iPhone oder iPad, kannst Du alle deine Daten und wichtigen Dateien mit der Uhr synchronisieren. Dadurch kannst Du beim Training problemlos Musik hören, schnell eine Nachricht beantworten oder einen Termin im Kalender verschieben. Aber: Die Apple Watch ist nur für iPhone-Nutzer interessant – sie lässt sich nur mit einem iOS-Gerät verbinden.

Garmin Forerunner: Lauft, Leute, lauft!

©Garmin Deutschland GmbH 2020 fullscreen Die Garmin Forerunner 945 Range unterstützt Dich bei vielen verschiedenen Sportarten.

Garmin bezeichnet die Forerunner-Reihe als Sportuhr – ein perfekter Begleiter für alle, die viel Sport machen und dafür ein intelligentes Wearable wollen, das ihre Vitalzeichen im Auge behält. Besonders beim Laufen unterstützt Dich die Smartwatch:

Sie misst Deine Laufgeschwindigkeit und die zurückgelegte Distanz.

Sie misst permanent Deine Herzfrequenz sowie Deinen Blutdruck.

Die sogenannte Body Battery zeigt Dir das Energielevel Deines Körpers an – für ein besonders effizientes Training.

Persönliche Trainingspläne sollen Dich an Dein Ziel bringen, egal ob du fünf Kilometer, zehn Kilometer oder einen Halbmarathon laufen willst.

Andere Sportarten wie Radfahren, Yoga oder Gerätetraining erkennt die Garmin Forerunner ebenfalls und liefert Dir zuverlässige Statistiken zu Deinen Trainings.