Die 9 besten Weihnachtsgeschenke für Hobbyköche

Alle Jahre wieder steht die Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk an. Umso besser, wenn der Beschenkte passionierter Hobbykoch ist – denn dann kannst Du seine Küche einfach mit diesen neun praktischen, nützlichen oder einfach nur witzigen Ideen aufpeppen.

Überkoch- und Spritzschutz

Eine richtig saubere Sache für alle Hobbyköche ist der Spritzschutz vom Emsa. Das Gadget aus Silikon verhindert, dass der Herd nach dem Kochen ständig mit Fettspritzern bedeckt ist. Darüber hinaus kann das spülmaschinengeeignete Multitalent als Überkochschutz auf Töpfen, als Untersetzer und als Deckel in der Mikrowelle verwendet werden – praktischer geht es kaum!

Pizzastein

Jeder Pizza-Purist, der etwas auf sich hält, sollte einen ordentlichen Pizzastein sein Eigen nennen. Falls es dem Hobbykoch-Haushalt noch daran mangelt – umso besser! Das Steinofen-Upgrade für den Backofen ist auch für kleines Geld bereits in annehmbarer Qualität zu haben und bringt direkt sichtbare, herrlich knusprige Verbesserungen am Pizzaboden mit sich. Bonusvorteil: Bei gastfreundlichen Köchen profitierst Du von diesem Geschenk sogar mehrfach!

Ölausgießer "Oiladdin"

Allein schon wegen des herrlich doofen Wortspiels im Namen sollte Dir der Ausgießer "Oiladdin" sein Geld wert sein. Magische Kräfte hat diese Wunderlampe leider nicht. Dafür setzt sie das edle Olivenöl des Beschenkten angemessen in Szene und funktioniert zusätzlich als cleverer Verschluss: Drück die Lampe aus Silikon einfach platt – schon ist das Öl luftdicht verkorkt und bleibt lange frisch.

Für "Star Wars"-Fans und unerbittliche Alleinherrscher am heimischen Herd ist diese stylishe Schürze aus einer weit, weit entfernten Galaxie die erste Wahl. Die Knöpfe, Schalter und Regler an der Vorderseite sind zwar leider nur Deko und lassen sich nicht zum Steuern der Dunstabzugshaube oder des Backofenthermostats nutzen. Dafür versteckt das modische Schwarz Fettspritzer und Soßenflecken äußerst elegant.

Hobbyköche müssen ihr Territorium gelegentlich gegen ihre angestammten Feinde verteidigen: Nascher, Topfgucker und vor allem Besserwisser am Herd! Die rustikale Baseballschläger-Pfeffermühle sorgt für den gewissen optischen Nachdruck beim Rauswurf aus den heiligen Hallen und tarnt sich ansonsten als weitgehend harmloses Würzutensil. Praktisch!

Spaghettitester

Du hast einen dieser passionierten Hobbyköche im Freundeskreis, die wirklich alles haben? Dieses absurde Utensil fehlt ihnen bestimmt noch! Mit dem Spaghettitester holst Du gezielt eine einzige Nudel aus dem Kochwasser, um sie auf Bissfestigkeit zu testen. Knapp 40 Euro mögen ein hoher Preis sein für etwas, was auch jede billige Plastikgabel locker leisten kann. Die Lacher unterm Weihnachtsbaum sind damit aber sicher nicht zu teuer bezahlt.

Grillbesteck im schicken Koffer

Wer nach hochwertiger Ausstattung für Grillenthusiasten sucht, ist hier richtig! Mit Fleischgabel, Zange und Marinadepinsel sorgt dieser Koffer dafür, dass am Grill alles nach den Wünschen des Küchenchefs verläuft. Das fünfteilige Set ist aus Edelstahl gefertigt, sodass die Hitze keine unansehnlichen Verfärbungen verursacht.

Kräuterschneider

Frische Kräuter geben guten Gerichten erst das gewisse Etwas und sind ihren getrockneten Brüdern und Schwestern einfach überlegen. Mit dem Kräuterschneider lassen sie sich genauso einfach schneiden und dosieren wie in einer Gewürzmühle. Ideal, um schnell das Essen im Topf aufzupeppen, aber auch auf dem Tisch zum Nachwürzen ziemlich eindrucksvoll.

Kochbuchhalter

Moderne Köche lassen das Kochbuch im Schrank und holen sich ihre Inspiration aus den endlosen Weiten des Internets. Damit die Hände am Herd dabei frei sind für das Wesentliche, nimmt dieser praktische Helfer das Tablet in Empfang und hält es in Sichtweite. Wenn gerade nicht gekocht wird, verschwindet der Kochbuchhalter zusammengeklappt unter dem Küchenschrank und stört nicht weiter.

