Wenn Du denkst, zum Teekochen braucht es nur heißes Wasser und Teeblätter, hast Du recht – und liegst gleichzeitig meilenweit daneben. Teemaschinen helfen nämlich dabei, die optimale Brühtemperatur, die perfekte Ziehzeit und die gewünschte Teestärke zu gewährleisten.

Wassertemperatur und zu lange oder kurze Ziehzeiten haben starke Auswirkungen auf den Geschmack des Tees. Sechs Teemaschinen, die Dir bei den Feinheiten der Teezubereitung helfen sollen, haben wir hier für Dich zusammengestellt.

Teekanne Tealounge System: Bedienung nach Farbsystem

fullscreen Teekanne 7119 Tealounge System Teemaschine Bild: © Teekanne 2020

Das Teekanne Tealounge System ist bereits vor dem Brühen des Tees im Einsatz. Die Teemaschine bereitet nicht nur Tee zu, sondern filtert vorab auch das verwendete Wasser. Mögliche Kalkrückstände und andere Wassereinlagerungen, die den Geschmack des Tees beeinträchtigen könnten, sollen so direkt entfernt werden.

Die verschiedenen Teesorten sind jeweils in Kapseln verfügbar. Dabei ist jeder Tee unterschiedlich fein geschnitten, um das Aroma möglichst gut ausbrühen zu können. Die Auswahl des passenden Brühprogramms wird Nutzern leicht gemacht: Einfach den farblich zur Kapsel passenden Knopf drücken, den Rest erledigt die Teemaschine.

Vorteil: Die Teemaschine verfügt über einen Stromsparmodus. Nach fünf Minuten ohne Aktion schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Nachteil: Die Teemaschinen des Teekanne Tealounge Systems funktionieren nur mit den zugehörigen Einwegkapseln. So fällt mehr Verpackungsmüll an als bei anderen Modellen.

Sage The Tea Maker Teekocher: Klassiker ohne Schnörkel

fullscreen Sage STM800BSS4EEU1 The Tea Maker Teekocher Bild: © Saturn/Sage 2020

Wer es ein wenig traditioneller mag, ist mit dem Tea Maker von Sage gut beraten. Der lose Tee wird in den integrierten Teekorb und das Wasser in die Kanne gefüllt. Nachdem die verwendete Teesorte und gewünschte Teestärke (mild bis stark) ausgewählt wurde, erhitzt die Teemaschine zunächst das Wasser auf die optimale Temperatur und senkt den Korb danach automatisch ab. Nach Ablauf der empfohlenen Ziehzeit hebt sich der Teekorb ebenso selbsttätig wieder aus dem Wasser und fertig ist die Kanne Tee.

Dank Warmhalteplatte bleibt der fertig aufgebrühte Tee bis zu 60 Minuten warm. Zusätzlich verfügt die Teemaschine über einen Timer, der dafür sorgt, dass Dein Tee auf Wunsch bereits auf Dich wartet.

Vorteil: Die Teemaschine funktioniert mit jedem losen Tee.

Nachteil: Beim Entfernen des Tees aus dem Sieb ist etwas Geduld gefragt.

Dolce Gusto: Für Kaffee- und Teeliebhaber

fullscreen Krups KP2401 Nescafé Dolce Gusto Genio S Kapselmaschine Bild: © Krups 2020

Wenn Dir eine reine Teemaschine nicht vielseitig genug ist und Du Dich nicht zwischen Tee, Kaffee und anderen Heißgetränken entscheiden möchtest, könnte die Dolce Gusto eine gute Wahl für Dich sein. Die Kapselmaschine aus dem Hause Krups kann viele Kaffee- und Teevariationen zubereiten. Dafür benötigst Du allerdings die entsprechenden (Tee-)Kapseln von Nestlé.

Vorteil: Mit der Dolce Gusto hast Du eine Maschine für verschiedene Kaffee- und Teevarianten sowie heiße Schokolade.

Nachteil: Der Automat funktioniert nur mit den original Nestlé-Nescafé-Kapseln. Die Aluminiumkapseln des Sortiments sind zudem nicht die umweltfreundlichste Wahl.

Avoury One Teemaschine: Eyecatcher für die Küche

fullscreen Avoury One Teemaschine Bild: © Avoury 2020

Die Avoury One ist mit ihrem eleganten, geschwungenen Design ein echter Hingucker. Sobald Du eine der zugehörigen Teekapseln in das Kapselfach legst, erkennt die Teemaschine vollautomatisch, wie die jeweilige Teesorte am besten zubereitet wird. Du kannst Ziehzeit und Wassermenge jedoch auch individuell anpassen. Die Teemaschine sorgt mit einem zirkulierenden Wasserlauf durch die Kapsel dafür, dass der Tee sein Aroma optimal entfalten kann und keine Bitterstoffe entstehen. Nach maximal fünf Minuten ist die Tasse Tee fertig.

Über die zugehörige App kannst Du den Avoury One steuern und die Brüheinstellungen verändern. Außerdem gibt es hier die Möglichkeit, Kapseln und Teezubehör zu bestellen.

Vorteil: Die Teemaschine reinigt sich nach jedem Einsatz automatisch selbst.

Nachteil: Avoury One funktioniert nur mit den zugehörigen Kapseln. Immerhin: Die Kapseln bestehen aus wiederverwertbarem Material, das über den Recyclingservice des Herstellers entsorgt und zu neuen Kapseln verarbeitet wird.

Gastroback Teekocher: Multifunktional dank Gareinsatz

fullscreen Gastroback 42438 Design Tea & More Advanced Teekocher Bild: © Saturn/Gastroback 2020

Auf den ersten Blick ist der Design Tea & More Advanced ein klassischer Teekocher mit integriertem Teefilter. Dank sechs verschiedenen Teeprogrammen bereitet er schwarzen Tee bis Kräutertee mit der jeweils passenden Wassertemperatur und Ziehzeit zu. Ein Gareinsatz macht den Teekocher von Gastroback jedoch zum Allrounder. Dank diesem kannst Du in dem Gerät auch Suppe und Babynahrung aufwärmen, Gemüse dünsten, Soßen anrühren und sogar ein Schokofondue zubereiten. Im Lieferumfang ist auch ein Rezeptbuch enthalten. Und ja, Du kannst ihn natürlich auch als schlichten Wasserkocher verwenden.

Vorteil: Die Teemaschine ersetzt gleichzeitig einen Dampfgarer.

Nachteil: Das Gerät kann nur sehr kleine Portionen garen.

Rommelsbacher Teemaschine: Vollautomat mit Zweikannensystem

fullscreen Rommelsbacher TA 1200 Teemaschine Bild: © Saturn/Rommelsbacher 2020

Die Teemaschine von Rommelsbacher setzt auf ein Zweikannensystem für die Teezubereitung. Ganz oben an dem Gerät befindet sich der Wassertank, in der oberen Filterkanne ein Teesieb, das mit dem Wunschtee befüllt wird. Nun wählst Du auf dem Display die passende Teesorte und startest den Automaten. Das Wasser aus dem Tank wird nun erhitzt und in die Filterkanne geleitet. Sobald die Ziehzeit vorbei ist, fließt der fertige Tee in die untere Glaskanne, wo er bis zu 30 Minuten warmgehalten wird. Brühtemperatur und Ziehzeit sind individuell anpassbar. Dank eines Timers kannst Du den Start der Teemaschine bis zu 24 Stunden vor der Tea Time programmieren.

Vorteil: Die Teemaschine verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion, damit der Tee nicht dauererhitzt wird.

Nachteil: Die Ziehkanne ist anders als die Auffangkanne aus Kunststoff.

