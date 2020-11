Fast wie eine echte Massage: 6 elektrische Massagegeräte für zu Hause

Autsch! Gerade im Home-Office fordern das viele Sitzen und die fehlende Bewegung oft ihren Preis: Es zwickt und zwackt im Rücken, Nacken und in anderen Körperregionen – Massagegeräte können für Linderung sorgen. Hier findest Du sechs nützliche Geräte für verschiedene Einsatzorte: vom Nacken bis zu den Füßen.

Handmassagerät von Sanitas: Der Allrounder für den ganzen Körper

fullscreen Handmassagegerät Sanitas 642.05 SMG 11 Bild: © Saturn/Sanitas 2020

Du möchtest nicht nur ein Massagegerät für ein bestimmtes Körperteil haben, sondern ein Gadget, mit dem Du viele Regionen erreichst? Dann ist ein kleines Handmassagegerät wie das von Sanitas richtig für Dich. Mit dem Mini-Masseur sind kleinflächige Problemzonen an Nacken, Rücken und Armen und Beinen gut erreichbar, drei Massageköpfe bearbeiten den jeweiligen Bereich mit sanften Vibrationen. Da das Handmassagegerät nur 100 x 100 Millimeter misst und batteriebetrieben ist, lässt es sich ohne Probleme im Rucksack oder in der Tasche mitführen.

Fußmassagegerät von Medisana: Shiatsu und Kompression statt Wasserbad

fullscreen Fußmassagegerät Medisana FM 888 Bild: © Saturn/Medisana 2020

Bei Fußmassagegeräten dürften viele Menschen automatisch an Geräte mit einem integrierten Wasserbad denken. Das FM 888 von Medisana beweist, dass es auch ohne Sprudel geht. Du schiebst Deine Füße in die Einsätze des Iglu-förmigen Gadgets, das Fußmassagegerät massiert Dich dann auf zwei Arten: Die Fußsohlen und Fersen bekommen eine Shiatsu-Massage, die die Fußreflexzonen stimuliert. Die Fußoberseite wird per Kompression behandelt, erhält also eine Luftdruckmassage. Außerdem gibt das FM 888 Wärme ab, was für zusätzliche Entspannung sorgt.

Massageauflage von HoMedics: Volle Entspannung dank VR-Funktion

fullscreen Massagesitzauflage HoMedics Virtual Reality MCS-1000HVR-EU Bild: © Medisana 2020

Soll der gesamte Rücken inklusive Schulterbereich massiert werden, ist eine Massageauflage eine gute Investition. Die Auflage befestigst Du in der Regel an einem Stuhl oder Sessel, sie lockert dann beim Sitzen Deine Muskulatur durch Druck, Vibration und Infrarotwärme. Der Porsche unter den Massageauflagen ist die Virtual Reality MCS-1000HVR-EU von HoMedics. Koppelst Du Deine VR-Brille via Bluetooth mit der Auflage, bekommst Du parallel zur Massage entspannende Bilder und die passende Audiountermalung ausgespielt. Per App kannst Du das gewünschte Szenario auswählen. Es stehen vier Massagearten für den Rücken zur Verfügung, ergänzend ist auch eine Wärmefunktion vorhanden.

Massagekissen von Beurer: Kaum als Massagegerät erkennbar

fullscreen Shiatsu-Massagekissen Beurer MG 135 Bild: © Beurer 2020

Dir ist nach einem langen Arbeitstag nach einer entspannenden Massage zumute? Wenn keine geschulten Hände in der Nähe sind, ist ein Massagekissen wie das MG 135 von Beurer ein guter Ersatz. Es arbeitet mit vier paarweise rotierenden Massageköpfen, die eine klassische Shiatsu-Massage nachahmen. Außerdem ist eine Wärmefunktionen vorhanden. Damit das Kissen optisch ins Zuhause passt, kannst Du es mit einem Kissenbezug Deiner Wahl beziehen, ohne dass die Funktionalität eingeschränkt ist. Das Massagegerät lässt sich überall einsetzen, beispielsweise an Schultern, Rücken, Nacken oder den Beinen.

Shiatsu-Nackenmassagerät von Medisana: Tiefenwirksame Knetmassage

fullscreen Shiatsu-Nackenmassagegerät Medisana NM 890 Bild: © TURN ON 2020

Wenn die Halsregion wiederholt Probleme macht, lohnt sich die Investition in ein Shiatsu-Nackenmassagegerät. Das NM 890 von Medisana knetet den Nacken- und Schulterbereich mit vier Massageköpfen kräftig durch. Das kann bei starken Verspannungen zu Beginn schmerzhaft sein, zeigt aber nach mehrmaligem Gebrauch seine entspannende Wirkung und löst die verhärteten Knötchen. Auch das NM 890 bietet eine Wärmefunktion, die sich parallel zur Massage aktivieren lässt.

Massageball mit Vibration von Beurer: Gezielt gegen verklebte Faszien

fullscreen Massageball mit Vibration Beurer MG 10 Bild: © Beurer 2020

Du hast bestimmte schmerzhafte Triggerpunkte, die Du gern behandeln möchtest? Da kann ein Massageball hilfreich sein. Ob an Brust, Rücken, Beinen oder Po, das Modell MG 10 von Beurer lockert mit Vibrationen verspannte Regionen und löst mögliche Verklebungen der Faszien. Du hast die Wahl zwischen zwei Intensitätsstufen. Es sieht zwar nicht so aus, doch die Oberfläche des Balls soll weich und angenehm auf der Haut sein. Da das batteriebetriebene Gadget bei einem Durchmesser von acht Zentimetern nur 160 Gramm wiegt, kannst Du es bequem überallhin mitnehmen.

