Für die einen ist es die Zeit der Besinnlichkeit, für die anderen der pure Stress: Wir stellen neun Weihnachts-Apps vor, die bei der Vorbereitung auf die Festtage helfen, Dich vor zu viel Hektik bewahren und dafür sorgen, dass im Kreis der Familie keine Langeweile aufkommt – damit Du Weihnachten entspannt und ohne Stress genießen kannst.

Hast Du schon alle Geschenke beisammen? Ja? Dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Oder doch? Weißt Du schon, wie Du die Gäste an Weihnachten bekochen und bei Laune halten willst? Nein? Dann können Dir die folgenden Weihnachts-Apps weiterhelfen, die kostenlos für Android- und iOS-Geräte erhältlich sind.

Weihnachtliche Bilderrahmen für Deine Fotos

Keine Lust auf die immer gleichen Instagram-Filter und -Sticker zum Fest? Dann lade Dir eine der beiden Apps mit weihnachtlichen Bilderrahmen herunter. Mit ihnen kannst Du Deinem Opa eine Weihnachtsmannmütze aufsetzen, auch wenn er das vielleicht gar nicht will, oder ein Familienbild mit weihnachtlicher Deko verschönern. Für Fotofans genau das Richtige zu Weihnachten!

Download: iOS und Android

Preis: kostenlos

Schöne und lustige Grüße zu Weihnachten versenden

"Frohe Weihnachten euch allen" ist Dir nicht originell genug, aber so richtig gute eigene Sprüche zum Fest fallen Dir auch nicht ein? Dann hilft Dir diese Apps weiter. Beide enthalten zahlreiche weihnachtliche Grüße, da sind bestimmt auch Sprüche für Deine Verwandten und Freunde dabei.

Download: iOS und Android

Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

Überrasche Deine Freunde mit einer Dubsmash-Einladung

Per E-Mail oder formell mit einer Einladungskarte – beides wird Deine Gäste wenig überraschen. Wie wäre es mal mit einer Dubsmash-Einladung zum Weihnachtsfest? Die App, die im November 2014 den Thron der iTunes Charts eroberte, bietet großen kreativen Spielraum. Wähle eines von vielen Filmzitaten und saisonalen Klangsequenzen zum Thema Weihnachten aus, nimm einen kurzen Selfie-Clip auf, in dem Du die Worte nachsprichst, und lass die App den Rest erledigen. Passen Bild und Ton zusammen, lässt sich der Videoschnipsel ganz einfach per WhatsApp versenden.

Download: iOS und Android

Preis: kostenlos

Bereite das weihnachtliche Festmahl mit der Chefkoch-App vor

Sind die Freunde oder Verwandten eingeladen, können die Vorbereitungen für die Party starten. Ganz wichtig: das Festtagsessen. Ob Du Tanten und Onkel mit einem selbst gemachten Braten vom Hocker hauen oder Deine Freunde auf einer Weihnachtsfeier mit Snacks und Naschereien bei Laune halten willst – bei Chefkoch findest Du für unzählige Rezepte und Anleitungen, die Website ist eine der beliebtesten Adressen für Hobbyköche. Beim Kochen ist es praktisch, das Rezept auf dem Mobilgerät mit in die Küche zu nehmen.

Download: iOS und Android

Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

Übe Weihnachtslieder mit der musiXmatch-Songtexte-App

Was stimmt besser auf Weihnachten ein als beliebte Weihnachtslieder? Hapert es am Text, hilft die App musiXmatch Songtexte weiter. 25 Millionen Benutzer sollen die Anwendung mit der angeblich größten Textdatenbank bereits nutzen, die natürlich auch diverse Weihnachtslieder umfasst. Die App dient zudem als Musikplayer, der Song und Text synchron abspielt. Die Scrobbler-Funktion macht passende Musikvorschläge auf Basis der abgespielten Tracks.

Download: iOS und Android

Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

Bespaße Deinen Besuch mit dem edjing DJ Mix Turntable

Ist der Besuch da, will er unterhalten werden. Für Stimmung sorgt die passende Musik. Die findest Du beispielsweise mit edjing, einer beliebten DJ-App mit einer Auswahl von über 50 Millionen Titeln. Für die optimale Vorbereitung lassen sich Playlists erstellen, auf die Du von überall zugreifen kannst. Richtig punkten kannst Du mit selbst gemixten Tracks, die sich bei Facebook, Twitter und Co. teilen lassen.

Download: iOS und Android

Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

Mach Deine Gäste mit der App Elf Yourself zu Santas Helfern

Das Prinzip ist so simpel wie bezaubernd: Du setzt ein Foto Deines Gesichts auf einen Wichtel und lässt ihn dann tanzen, Geschenke werfen und allerhand Schabernack treiben. Damit auch Freunde und Familie ihre Freude daran haben, kannst Du das Video verschicken.

Download: iOS und Android

Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

Gegen Langeweile beim Familienessen: Dumb Ways to Die 2

Am ersten Weihnachtsfeiertag steht das Familienessen an, und Du willst die Stimmung etwas auflockern? Dumb Ways to Die 2 hilft Dir dabei – vorausgesetzt, die Verwandten können sich mit dem morbiden Charme der App anfreunden. Die 28 Minispiele sind schnell erklärt und laden zum Wetteifern ein. Passt Du nicht auf, hat Oma oder Opa schnell die Nase vorn.

Download: iOS und Android

Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

Feiertage vorbei? Lumosity fordert den Kopf

Ist die Feier überstanden und der Kater auskuriert, möchte der Kopf wieder beschäftigt werden. Lumosity verspricht ein umfassendes Work-out für das Gehirn. Die App trainiert Erinnerungsvermögen, Aufmerksamkeit oder Problemlösefähigkeiten. Den Entwicklern zufolge ist es ideal, drei- bis fünfmal pro Woche zu trainieren. Das ist doch auch gleich ein guter Vorsatz fürs neue Jahr.

Download: iOS und Android

Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

Weihnachtspfunde loswerden mit der 7-Minuten-Trainingseinheit

Hast Du über die Feiertage ein bisschen zuviel gegessen und entspannt, tut Dir ein bisschen Bewegung gut. Hier könnte die App 7-Minuten-Trainingseinheit ins Spiel kommen. Die Anwendung basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und enthält 12 Übungen, die jeweils 30 Sekunden lang mit 10 Sekunden Pause durchgeführt werden. Das bringt Kreislauf und Stoffwechsel in Schwung – und ist schnell erledigt. Bleibst Du am Ball, musst Du Dir im kommenden Jahr keine Gedanken mehr über die Bikinifigur machen.

Download: iOS und Android

Preis: kostenlos mit In-App-Käufen