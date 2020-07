Das E-Bike gibt es inzwischen in den verschiedensten Formen – für Stadt, Sport, Freizeit und Reise. Die Gleichung "E-Bikes gleich teuer" geht schon lange nicht mehr auf – für knapp 1.000 Euro sind elektrische Fahrräder schon zu haben. Wir stellen fünf günstige Modelle für Damen und Herren vor und erklären, worauf Du beim Kauf achten solltest.

Auch mit kleinem Budget gelingt der Einstieg in die E-Mobilität. Elektrofahrräder unter 1.000 Euro tragen vielleicht nicht die Namen der Premium-Hersteller wie Bosch oder Yamaha, dennoch sind sie funktionstüchtig und bieten Spaß für die nächsten Jahre. Neben E-Bikes vom Discounter oder Baumarkt bieten sich für den kleinen Geldbeutel vor allem Modelle von Online-Anbietern an. Hier lassen sich oft gute Angebote ergattern.

Günstige E-Bikes haben meist keine Spitzentechnologie verbaut. Deshalb ist das Fahrgefühl auf ihnen teilweise anders als bei denen der bekannten Markenherstellern. Sie sind aber keineswegs minderwertig gebaut und die Wartung kannst Du oft selbst übernehmen. Außerdem lassen sich einzelne Teile – wie Akku oder Ausstattungselemente – auch nachträglich aufrüsten.

Daran kannst Du sparen

Sicher nicht an der Sicherheit. Achte beim Kauf Deines E-Bikes immer auf ein CE-Zeichen und wertige Sicherheitskomponenten. Das Licht und die Bremsen müssen immer funktionieren. Aber Du kannst beruhigt sein: Selbst die Hersteller im preisgünstigen Segment wollen Schäden – und damit Regressforderungen und einen schlechten Ruf – vermeiden. Meist sind an günstigeren E-Bikes auch Komponenten von bekannten Herstellern wie Shimano, verbaut. Dabei handelt es sich oft um Standard-Bauteile und das Modell gibt es meist nur in einer Standardgröße zu kaufen.

Die größten Kostenfaktoren bei einem E-Bike sind der Motor und der Akku. Der Antrieb geht bei modernen E-Bikes mit vielen Sensoren einher, die blitzschnell alle Änderungen der Fahrsituation wahrnehmen und den Antrieb entsprechend einstellen. Hierauf wird bei günstigeren Elektrofahrrädern verzichtet, deshalb fahren sie sich oft etwas ruckeliger und die Beschleunigung erfolgt weniger gleichmäßig. Jedenfalls solltest Du auf den verbauten Akku achten. Je größer die Akkukapazität, desto teurer ist auch das Elektrofahrrad. Dabei gibt es eine Reihe günstiger E-Bikes, die mehr als 100 Kilometer Reichweite aus einer Akkuladung holen.

Jeden Fahrradtyp gibt es auch als E-Bike. Egal, ob Cityräder, Falträder, Trekkingräder, Sportfahrräder oder Mountainbikes – sie alle sind mittlerweile auch als Elektro-Variante zu haben.

Citybike – Mit dem E-Bike durch die City

Cityräder eignen sich hervorragend für den Weg zur Arbeit oder um in der Stadt Erledigungen zu machen. Sie besitzen die Grundausstattung für volle Verkehrstauglichkeit sowie Schutzbleche und Gepäckträger. Ihre Ausstattung ist bewusst einfach gehalten und sie fallen meist durch ihren speziell geformten Rahmen auf, der das Auf- und Absteigen vom Fahrrad erleichtert. Cityräder sind komfortabel, haben meist einen gut gepolsterten Sattel und erlauben eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung.

Prophete Genießer: Citybike für Damen

©Prophete 2020 fullscreen Das Genießer-Modell ist ein klassisches Citybike mit Elektroantrieb für Frauen.

Die Marke Prophete besteht bereits seit vielen Jahrzehnten. Der Hersteller vertreibt sowohl normale Fahrräder als auch E-Bikes. Das Genießer-Modell trägt dank einer speziellen Konstruktion des Alurahmens ein maximales Gesamtgewicht von 140 Kilogramm. Auf dem robusten Gepäckträger lassen sich Einkäufe und Taschen transportieren. Das Elektrofahrrad hat einen Vorderradmotor von Blaupunkt verbaut, der den Fahrer mit 250 Watt unterstützt und bei geringem Kraftaufwand für müheloses Vorankommen sorgt. Es gibt außerdem verschiedene Unterstützungsstufen und eine praktische Anfahrhilfe erleichtert das Losfahren, wenn es mal bergauf geht.

Der Akku ist hinter dem Sitzrohr verbaut, sodass er Dir beim Aufsteigen nicht im Weg steht. Er hat eine Reichweite von bis zu 100 Kilometer und zum Aufladen kann der Akku leicht entnommen oder alternativ direkt am Fahrrad geladen werden. Das E-Bike kostet rund 940 Euro.

Das Citybike von Prophete kaufen Mehr zum Prophete Genießer bei SATURN

FISCHER FR 18: E-Faltrad für Damen und Herren

©Fischer 2020 fullscreen Das Citybike von Fischer hat ein besonderes Design.

Das Citybike von Fischer sieht auf den ersten Blick ungewöhnlich aus, sorgt mit seinem Design aber für eine aufrechte Sitzposition. Angetrieben wird das Fahrrad mit Hilfe eines Hinterradantriebs und es unterstützt Dich mit einer Geschwindigkeit bis zu 20 km/h. Möglich macht das der am Unterrohr verbaute Akku mit einer Reichweite von etwa 80 Kilometern. Einen Städtetrip und kurze Strecken kannst Du mit dem Citybike also problemlos zurücklegen. Der Akku lässt sich außerdem austauschen.

©Fischer 2020 fullscreen Ein großes Display am Lenker verrät dem Fahrer viel über die Fahrt und den Akku.

Besonders ist an diesem Fahrrad das verbaute Display am Lenker. Dieses zeigt Infos zur aktuellen Fahrt und zum Akkustand an. Es kann nicht abgenommen werden. Außerdem verfügt das Rad über einen USB-Anschluss, sodass Du Dein Smartphone während der Tour laden kannst.

Das Citybike von Fischer kaufen Mehr zum Citybike von Fischer bei SATURN

Trekkingrad– Das Allround-Fahrrad als E-Bike

Trekking-Fahrräder sind wahre Multitalente und lassen sich vielseitig einsetzen. Sie vereinen Sportlichkeit und Komfort. Geeignet sind sie für Stadt und Land, Straße, Schotter oder feste Waldwege. Sie sind stabil, bequem und halten auch größeres Gewicht gut aus. Der Rahmen ist zwar dünner, ähnelt jedoch dem eines Mountainbikes. Zwar sind Trekkingräder auch komfortabel, Du sitzt aber deutlich sportlicher auf ihnen als auf einem Citybike.

Decathlon Original 900E: Trekking-E-Bike für Herren und Damen

©Decathlon 2020 fullscreen Das Trekkingbike von Decathlon punktet mit sportlicher Optik.

Von der Marke Decathlon kommt ein Trekking-E-Bike in sportlichem Grau. Der Motor des Elektrofahrrad sitzt am Hinterrad und unterstützt dich sogar, wenn Du das Fahrrad schiebst. Der Akku liegt unter dem Gepäckträger und reicht für Fahrten bis zu 70 Kilometer. Mit 26 Kilogramm ist das Fahrrad verhältnismäßig schwer. Am Lenker befindet sich ein Display, dass Dich über die zurückgelegte Strecke, den Ladestand des Akkus und Deine Geschwindigkeit informiert.

NCM Hamburg: Trekking-E-Bike für Herren und Damen

©NCM 2020 fullscreen Ein günstiges E-Bike mit vielen Features.

Bei diesem leichten Trekkingrad aus Aluminium der Marke NCM sitzt der Motor erneut am Heck, sodass der gesamte Antrieb von hinten erfolgt. Das Rad bietet sechs Leistungsstufen, aus denen Du wählen kannst. Im Eco-Modus sorgt der unter dem Gepäckträger verbaute Akku für eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Über einen USB-Anschluss lädt er aber auch Dein Handy oder Tablet während der Fahrt auf. Ein weiteres Feature ist das große Display am Lenker, das Dir Informationen zu Akku und Strecke anzeigt.

Mountainbike - Elektroantrieb im Gelände

Wer gerne im Gelände fährt, der sollte zu einem Mountainbike greifen. Das sind Fahrräder für Bereiche abseits von befestigten Straßen und Wegen. Mountainbikes sind leicht an ihren dicken Reifen und starken Profilen zu erkennen, die für den notwendigen Halt auf schlammigen, rutschigen Wegen sorgen und die Erschütterungen der Fahrt dämpfen sollen. Diese Fahrräder sind auf die richtige Federung spezialisiert, um in unebenem Gelände die nötige Stabilität zu bieten.

Fischer EM 1724-S2: E-Mountainbike für Damen und Herren

©Fischer 2020 fullscreen Hier sitzt der Akku am Unterrohr und bewahrt damit das klassische Mountainbike-Design.

Das Mountainbike von Fischer wiegt 30 Kilogramm. Der Akku des Fahrrads ist am Unterrohr befestigt und lässt sich leicht auswechseln. Je nach Fahrweise liegt die Reichweite bei etwa 120 Kilometern. Längere Fahrten und Tagestouren sind somit kein Problem. Als Motor kommt beim Fischer Mountainbike ein Hinterradantrieb zum Einsatz, sodass beim Fahren der Eindruck entsteht, Du würdest von hinten angeschoben werden. Unterstützt wird Deine Trittleistung dabei bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h.

Das Mountainbike von Fischer kaufen Mehr zum Mountainbike von Fischer bei SATURN

Welches E-Bike passt zu Dir?

Die Auswahl ist groß und das E-Bike muss zu Deinem Fahrstil passen. Machst Du gerne lange Touren durch Wald und Wiese oder reicht Dir eine gemütliche Fahrt in die Stadt? Je nachdem was Du bevorzugst, eignet sich ein anderer Fahrrad-Typ für Dich. Mit einem günstigen E-Bike bist Du erstmal auf der sicheren Seite. Du tastest Dich langsam auf dem Markt vor und kannst Erfahrungen sammeln, was Dir gefällt und was Du brauchst. Welches Rad wird Dein Sommer-Begleiter?