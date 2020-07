Wenn die warmen Temperaturen endlich in den Garten locken, ist auch einiges an Arbeit angesagt. Diese Garten-Gadgets nehmen Dir nicht nur das Rasenmähen oder Gießen ab – sie sorgen sogar für stimmungsvolle Beleuchtung und Musik in Deinem grünen Refugium.

Bewässerungsautomat: Nie wieder das Gießen vergessen

Die Pflanzen im Garten zu pflegen, ist teilweise gar nicht so einfach. Und manchmal vergisst Du das Gießen auch einfach? Ein Bewässerungsautomat schafft Abhilfe: Du bringst den Mini-Computer am Außenwasserhahn oder einer anderen Zapfstelle an und schließt Deinen Gartenschlauch daran an. Der kann auch ein ganzes Bewässerungssystem versorgen. Entweder programmierst Du die Gießzeiten direkt am Display oder verbindest den Bewässerungsautomaten mit der zugehörigen App auf Deinem Smartphone. So kannst Du immer dann wässern, wenn es nötig ist – ganz einfach per Knopfdruck – oder automatische Gießroutinen einrichten.

Bewässerungsautomaten Jetzt kaufen bei

Sprinkleranlage: Individuell auf Deinen Garten abgestimmt

Apropos Bewässerung im Garten: Ein Bewässerungsautomat sorgt dafür, dass das Wasser zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Menge fließt. Eine Sprinkleranlage befördert es dann auch noch an die richtigen Stellen. Und das Beste daran: Du kannst Dir Dein ganz eigenes System zusammenstellen. Aus den zahlreichen verfügbaren Komponenten wählst Du die aus, die Dein Garten benötigt. So stellst Du sicher, dass Rasen, Beete und Hecken mit genau so viel Wasser versorgt werden, wie sie benötigen.

Sprinkleranlagen Jetzt kaufen bei

Mähroboter: Einfach mal machen lassen

Kaum hast Du die Sonne für ein paar Tage genossen, da musst Du schon wieder den Rasen mähen. Diese ungeliebte Arbeit kann Dir ein Mähroboter abnehmen. Der kleine Geselle sorgt unermüdlich dafür, dass die Grünflächen perfekt gestutzt sind. Für Modelle mit Begrenzungsdraht zäunst Deine Rasenfläche vor der ersten Benutzung mit einem speziellen Draht ein – und schon kann der Roboter starten, ohne aus Versehen vom rechten Weg abzukommen. Es gibt auch Geräte ohne Begrenzungsdraht, sie eignen sich allerdings nicht für jeden Garten. Mähroboter mit Mulchfunktion halten Deinen Rasen zusätzlich gedüngt und gepflegt.

Mähroboter Jetzt kaufen bei

Outdoor-Repeater: WLAN im ganzen Garten

Besitzt Du einen großen Garten mit einer schönen Lounge in einer schnuckeligen Ecke? Ein Traum – aber häufig kommt das WLAN aus Deinem Haus nicht bis zu Dir und Deinem Smartphone. Besonders, wenn Du Gäste hast und Musik in die Lounge streamen willst, kann das zum Problem werden. Die Lösung: ein Outdoor-Repeater, der das WLAN-Signal verstärkt und so die Reichweite deutlich erhöht – und wind- und wetterfest ist. Ein gutes Modell ist beispielsweise der Tenda O6, ein Outdoor-Repeater, der das WLAN-Signal bis zu 10 Kilometer weit überträgt und sich auch als Zentrale für ein Überwachungs- und Sicherheitssystem eignet.

Tenda O6 Outdoor-WLAN Jetzt kaufen bei

Smarte Beleuchtung: Romantisches Ambiente im Garten

Damit Du in lauen Sommernächten lange im Garten sitzen kannst, brauchst Du die richtige Beleuchtung. Smarte Systeme wie etwa die von Philips Hue sind da ideal. Du kannst die wetterfesten Outdoor-Leuchten anbringen, wo Du willst. Verschiedene Leuchten lassen sich miteinander koppeln und per Smartphone steuern. Damit bestimmst Du beispielsweise die Lichtfarbe und die Helligkeit. Dadurch wird Dein Garten zu einem gemütlichen Rückzugsort mit romantischem Ambiente. Perfekt, um noch ein paar Drinks zu genießen oder gemütlich mit Freunden zusammenzusitzen.

Smarte Außenbeleuchtung Jetzt kaufen bei

Garten-Lautsprecher von Bose: Für entspannte Partys

Für eine Gartenparty braucht es natürlich auch die richtige musikalische Untermalung. Wer die Anlage aus dem Wohnzimmer nicht auf volle Lautstärke drehen möchte, gönnt sich spezielle Lautsprecher für den Außenbereich wie die Free Space 51 Environmental Speakers von Bose. Die leistungsstarken Lautsprecher sorgen dank 360°-Schallabstrahlung für eine breite Klangverteilung im Garten. Unauffällig sind die wetterfesten Stereolautsprecher obendrein: Du kannst sie zum Beispiel einfach in ein Beet setzen.

Bose Free Space 51 Jetzt kaufen bei

Laubsauger: Garten einfach sauber halten

Traurige Wahrheit: Auch der schönste Sommer geht einmal zu Ende. Das bedeutet aber nicht, dass die Gartenarbeit aufhört. Wenn im Herbst die Bäume ihre Blätter verlieren, Deine Hecke licht wird oder einfach das Laub aus der Nachbarschaft zu Dir geweht wird – dann ist es Zeit für den Laubsauger. Das tragbare Gerät hat eine hohe Saugkraft, die die herumfliegenden Blätter problemlos einfängt und sie sauber in einen Auffangbeutel befördert. Diesen kannst Du dann in der Biotonne oder bei entsprechenden Sammelstellen entleeren.

Laubsauger Jetzt kaufen bei