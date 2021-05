Wenn Du Deinen Garten neu anlegen oder verändern möchtest, kannst Du einen professionellen Gartenplaner engagieren – oder Du wirst selbst kreativ. Kostenlose Software und Apps helfen Dir, Dein Projekt erst in der Theorie durchzuplanen, bevor Du tatsächlich zur Tat schreitest. Wir haben sieben kostenlose Gartenplaner-Anwendungen für Dich zusammengestellt.

My Garden: Der Gardena Gartenplaner

Trotz des englischen Titels ist die Menüführung von My Garden komplett auf Deutsch gestaltet. Die online basierte Software von Gardena hält zahlreiche Beispielgärten parat, auch Vorschläge anderer My-Garden-Nutzer kannst Du Dir ansehen.

Zusätzlich wartet die Software mit Vorschlägen für verschiedene Gartengrößen auf, die Du im Anschluss individuell anpassen kannst. Dekoration, Bäume, Pflanzen, Gebäude und sogar ein Sprinklersystem kannst Du so auf dem virtuellen Zeichenbrett entwerfen, anordnen und speichern.

Verfügbar für: Als Web-App ist My Garden für iOS, Android und Deinen Rechner/Tablet geeignet

Als Web-App ist My Garden für iOS, Android und Deinen Rechner/Tablet geeignet Preis: kostenlos

Home Design 3D Outdoor & Garden

fullscreen Mit Home Design 3D Outdoor & Garden stellt Anuman eine umfangreiche 3D-Gartenplaner-App zur Verfügung. Die Testversion ist kostenlos. Bild: © Anuman 2017

Die umfangreiche Datenbank von Home Design 3D Outdoor & Garden enthält die verschiedensten Elemente von Pflanzen über Gartenmöbel und Gebäude bis hin zu Grundstücksbegrenzungen und Deko-Objekten. Durch die Eingabe der genauen Maße Deines Gartens hast Du immer die richtigen Proportionen in der Gartenplaner-App vor Augen.

Die 2D- und 3D-Objekte werden per Drag-and-drop platziert, im Anschluss kannst Du Dir das Ergebnis sofort als 3D-Bild ansehen. Einziges Manko: In der kostenlosen Version der App kannst Du Deinen Gartenplan nicht speichern. Das klappt nur mit der kostenpflichtigen Vollversion.

Verfügbar für: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

Virtual Garden: 3D Gartenplaner-Software

fullscreen Mit der Virtual Garden-Software kannst Du Deinen Garten bequem am PC planen. Bild: © BBC 2017

Einen 3D-Gartenplaner zum Herunterladen auf den PC bietet die britische BBC mit der Virtual Garden-Software an. Nachdem Du die Größe Deines Gartens festgelegt hast, kannst Du aus den gegebenen Vorlagen eine Begrenzung auswählen. Auch Gartenwege, Terrassen und sogar Gartenteiche kann die Software berücksichtigen.

Danach geht es mit Pflanzen ans Werk und auch die Wirkung von Gartenmöbeln kannst Du testen. In der animierten 3D-Ansicht flattern sogar kleine Schmetterlinge durch die virtuelle Luft. Einziger Nachteil: Die App zur Gartengestaltung gibt's nur auf Englisch.

Verfügbar für: Software zum Download

Software zum Download Preis: kostenlos

OBI GartenPlaner

fullscreen OBI GartenPlaner Bild: © OBI 2021

Auf der Website von OBI findest Du den kostenlosen OBI GartenPlaner. Hier kannst Du viele Bereiche im und rund um den Garten gestalten – egal, ob Terrasse, Balkon, Vorgarten oder Blumenbeet. Hast Du Dich für ein Projekt entschieden, kannst Du sowohl die Bodengestaltung als auch die Komplettgestaltung vornehmen. Die praktische Preisansicht gibt dabei immer Auskunft, ob man noch im Rahmen des Budgets ist.

Verfügbar für: Als Web-App ist der OBI GartenPlaner für iOS, Android und Deinen Rechner/Tablet geeignet

Als Web-App ist der OBI GartenPlaner für iOS, Android und Deinen Rechner/Tablet geeignet Preis: kostenlos

iScape

fullscreen In iScape kannst Du ein echtes Foto Deines Gartens bearbeiten. Bild: © iTunes/iScape Holdings Inc. 2018

Wenn Du eine Gartenplaner-App fürs iPhone suchst, bist Du mit iScape bestens beraten. Die in mehreren Sprachen verfügbare Anwendung ermöglicht es Dir, ein Foto Deines aktuellen Gartens aufzunehmen und dann zu bearbeiten. Du kannst zum Beispiel den Bodenbelag austauschen, verschiedene Pflanzen oder Wege einfügen und so an Deinem Entwurf feilen, bis Du damit zufrieden bist.

Dafür nutzt die App echte Fotos, um Dir einen möglichst realistischen Eindruck zu vermitteln. Verschickst Du einen Deiner Entwürfe per E-Mail, erstellt die Gartenplaner-App automatisch eine Liste mit allen enthaltenen Objekten.

Verfügbar für: iOS

iOS Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

Landscape Software: Design and Plan

fullscreen Landscape Software: Design and Plan ist die einzige Gartenplaner-Software, die zusätzlich mit einem kostenlosen Telefon- und E-Mail-Support glänzen kann. Bild: © SmartDraw 2017

Download oder online-basiert? Mit Landscape Software: Design and Plan ist beides möglich. Der englischsprachige Gartenplaner bietet Dir verschiedene Landschaftsschablonen, die Du in den folgenden Schritten individuell anpassen kannst. Bodenbeläge, Pflanzen, Deko und verschiedene andere Objekte können per Drag-and-drop platziert werden.

Auch ein großes Archiv mit Landschaftssymbolen hält die Software parat. Das Besondere: Solltest Du doch einmal Hilfe benötigen, steht Dir ein Support-Service des Anbieters telefonisch oder per E-Mail zur Seite – ebenfalls kostenlos.

Verfügbar für: Als Web-App und Downloadversion ist Landscape Software: Design and Plan für iOS, Android und Deinen Rechner/Tablet geeignet

Als Web-App und Downloadversion ist Landscape Software: Design and Plan für iOS, Android und Deinen Rechner/Tablet geeignet Preis: kostenlos

Home Outside

fullscreen Diese Gartenplaner-App arbeitet sogar mit Google Maps zusammen. Bild: © Julie Moir Messervy Design Studio Inc. 2017

Home Outside setzt auf hübsche handgemalte Elemente. Die Gartenplaner-App verfügt unter anderem über ein sogenanntes Map Tool, das mit Google Maps zusammenarbeitet. Du kannst also ein echtes Satellitenbild inklusive Maßangaben Deines Gartens in die App laden, um dann darauf die verschiedenen Pflanzen und Objekte per Drag-and-drop anzuordnen. Mehr als 700 Elemente stehen derzeit zur Auswahl. Du kannst aber auch ein eigenes Foto hochladen, um damit zu arbeiten. Oder Du greifst auf eines der Designbeispiele zurück.