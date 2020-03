Günstige Smart-Home-Gadgets für Deine Studentenbude

Bald geht die Uni wieder los. Während Du noch die Semesterferien genießt, könntest Du Deine Studentenbude mit smarten Gadgets aufrüsten. Hier erfährst Du, welche Smart-Home-Geräte den Geldbeutel schonen und trotzdem nützlich sind.

Studierende schwimmen in der Regel nicht im Geld. Das muss aber zwangsläufig nicht bedeuten, dass sie sich keine smarte Wohnung leisten können. Wir stellen Dir unterschiedliche Kategorien vor, in denen es erschwingliche Geräte zu kaufen gibt, die sich gut vernetzen lassen.

Ein Sprachassistent als Grundlage

Ein Sprachassistent in der Wohnung ist heutzutage nichts Ungewöhnliches mehr. Sowohl Amazons Sprachassistent Alexa als auch der Google Home haben nützliche Funktionen, mit denen sie Dich im Alltag unterstützen können.

©Supportive Guru 2020 fullscreen Die Google-Home -und Alexa-Sprachassistenten gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.

Die smarten Lautsprecher spielen Deine Lieblingsmusik ab, beten Dir den Wetterbericht vor oder erinnern Dich an die nächste Klausur. Außerdem sind sie der Grundstein für ein Smart Home, da sich viele Geräte per Zuruf über den Sprachassistenten steuern lassen.

Eine Empfehlung ist der Echo Dot in der 3. Generation wert oder auch der Google Home Mini. Die beiden smarten Lautsprecher kosten nicht viel und können viele Aufgaben erledigen.

Besser lernen mit dem richtigen Licht

Eine smarte Lichtsteuerung ist gerade bei Einsteigern in das Smart Home sehr beliebt. Denn die Glühbirnen sind meistens sehr erschwinglich und lassen sich einfach nachrüsten. Richtig smart werden die Leuchtmittel, wenn sie sich an das aktuelle Tageslicht anpassen können.

WiZ-Glühbirne

©Wiz 2020 fullscreen Die WiZ-Glühbirne lässt sich über App und Sprachassistenten steuern.

Eindrehen, fertig und los. So funktionieren die smarten Glühbirnen von WiZ. Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen – entweder können sie nur weißes oder auch buntes Licht darstellen. Nachdem Du die Glühbirnen eingedreht und mit der dazugehörigen App verbunden hast, kannst Du verschiedene Modi und die Anpassung ans Tageslicht festlegen. Außerdem lassen sich die WiZ-Glühbirnen auch über Alexa, Google Home oder Siri steuern.

Die WiZ-Glühbirne bei SATURN kaufen

Smartwares-Licht

©Smartwares 2020 fullscreen Die Smartwares-Glühbirnen gibt es im Doppelpack mit Gateway zu kaufen.

Die Leuchtmittel des Unternehmens Smartwares gibt es als Alexa-kompatible Version im Zweierpack zu kaufen. Sie können allerdings nur weißes Licht in jeglicher Wärme und Helligkeit wiedergeben. Damit die Leuchtmittel funktionieren können, ist im Lieferumfang auch ein Gateway enthalten. Das ist eine zentrale Steuerungseinheit, damit die Lampen sich mit dem heimischen Internet verbinden können. Du bedienst sie dann auf Wunsch per Sprachassistent und App, doch eine Anpassung ans Tageslicht ist mit diesen Glühbirnen nicht möglich.

Die Smartwares Glühbirnen bei SATURN kaufen

Benexmart Schreibtischlampe

©Benexmart 2020 fullscreen Eine Tischlampe mit Sprachassistenten-Steuerung gibt es von Benexmart.

Die LED-Tischleuchte von Benexmart ist eine der wenigen Schreibtischlampen, die sich per Sprachassistent und per App steuern lassen. Konkret ist sie mit Alexa und dem Google Assistant kompatibel. Du kannst die Lampe von überall aus fernsteuern, drei Modi einstellen und sie in fünf Stufen dimmen. Eine Tageslichtanpassung ist mit dieser Lampe jedoch nicht möglich.

Ausgeruht in die Uni

Schlaf spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von jedem Menschen. Als Student brauchst Du Deinen wohlverdienten Schlaf. Deshalb haben wir für Dich nicht nur Gadgets ausgesucht, die Dich schneller aufstehen, sondern auch besser einschlafen lassen.

Philips Hue Wake-Up Light

©Philips 2020 fullscreen Von den Wake-Up-Lights von Philips gibt es schon etliche Generationen.

Das Wake-Up-Light von Philips ist ein Lichtwecker, der Dich sanft aus dem Traumland holt. Es simuliert das Licht des Sonnenaufgangs und erhöht die Lichtintensität über 30 Minuten, bis es einer hellgelben Minisonne ähnelt. Ein aktuelles Modell lässt sich mit dem Google Assistant steuern und einstellen.

Den Lichtwecker von Philips bei SATURN kaufen

Lenovo Smart Clock

©TURN ON 2019 fullscreen Die Smart Clock lässt via Sprache oder über den Touchscreen steuern.

Mit der Lenovo Smart Clock schlägst Du zwei Fliegen mit einer Klappe: Das Gerät ist ein Wecker, aber dient auch zur Steuerung des Smart Home. Dafür ist der Google Assistant an Bord. So kannst Du zum Beispiel Lampen und Heizung beim nach Hause kommen aktivieren, das Licht beim Einschlafen dimmen, die Lieblingsmusik abspielen oder Dir Hörbücher vorlesen lassen. Es gibt einen Bildschirm, auf dem Dir aktuelle Infos oder die Uhrzeit angezeigt werden.

Die Lenovo Smart Clock bei SATURN kaufen

Dodow

©Dodow 2020 fullscreen Dodow ist zwar nicht vernetzt, begleitet Dich aber besonders sanft in den Schlaf.

Dodow ist ein Gerät, das wie ein Metronom mit Licht funktioniert. Es richtet sich an all diejenigen, die unter Schlaflosigkeit leiden oder Probleme beim Einschlafen haben. Es projiziert ein schwaches, pulsierendes Licht an die Zimmerdecke und ist der Taktgeber für die Atmung. Wenn Du Dich als Nutzer darauf konzentrierst, entspannst Du Dich angeblich und kannst in wenigen Minuten einschlafen. Eine Sprachassistenten-Unterstützung gibt es nicht, das Gadget ist nur eine ziemlich clevere und erschwingliche Einschlafhilfe.

Smarte Steckdosen dürfen nicht fehlen

Smarte Steckdosen wirken auf den ersten Blick unspektakulär, doch sie machen Geräte smart, die es sonst nicht sind. Sie sind einfach zu installieren und noch einfacher in der Anwendung.

TP-Link-Steckdose

©TP-Link 2020 fullscreen Eine smarte Steckdose wie die von TP-Link ist dank einer Zeitsteuerung besonders nützlich.

Mit den smarten Steckdosen von TP-Link kannst Du all Deine Geräte, die dort eingesteckt sind, über das Smartphone oder den Alexa-Sprachassistenten steuern. Du kannst Zeitpläne erstellen, damit Deine Geräte genau dann Strom bekommen, wenn Du von der Uni heim kommst. Auch eine Verbrauchsanzeige ist über die App abrufbar und die smarten Steckdosen lassen sich im Abwesenheitsmodus zu unterschiedlichen Zeiten an- und ausschalten. Das erweckt den Anschein, es wäre jemand zu Hause.

Die TP-Link-Steckdosen bei SATURN

Kosten sparen mit smartem Heizen

Einen Blick auf die Heizkosten zu haben, tut nicht nur dem Geldbeutel gut, sondern auch der Umwelt. Das Ganze wird mit smarten Heizkörperthermostaten viel einfacher und zahlt sich auf, lange Sicht gesehen, aus.

Homematic IP Raumklima-Starterset

fullscreen Das Starterset von Homematic IP bietet alles, was das Smart-Home-Herz begehrt.

Mit dem Starterset von Homematic IP kannst Du das Heizen in Deiner Studentenbude aufs nächste Level heben. Das Set besteht aus einem smarten Heizkörperthermostat, einem Fensterkontakt und einem Gateway. Auch hier ist das Gateway wieder die zentrale Steuerungseinheit, damit Du das Thermostat ins heimische Internet holen kannst.

Über die zugehörige Homematic-IP-App steuerst Du die Heizung, legst Zeitpläne fest und kannst einstellen, was passieren soll, wenn Du nicht zu Hause bist. Der Fensterkontakt erkennt außerdem das Öffnen und Schließen von Fenstern und kommuniziert dies über das Internet mit dem Thermostat – dann wird die Heiztemperatur automatisch abgesenkt.

Das Raumklima-Starterset bei SATURN kaufen

Streaming-Angebote für Studenten



Streaming-Dienste gehören mittlerweile in jedes Heim und auch hier gibt es besondere Angebote für Studenten. Die folgenden Anbieter sind auch mit den gängigen Sprachassistenten kompatibel.

Amazon Prime Video

©Amazon 2016 fullscreen Auf Amazon Prime Video gibt es tausende Filme und Serien zum Streamen.

Amazon hat ein Herz für Studenten. Den beliebten Streaming-Dienst nutzt Du als Student nämlich günstiger. Auf der Plattform gibt es, ähnlich wie bei Netflix, tausende Filme und Serien. Zunächst kannst Du den Dienst ein Jahr lang vollkommen kostenlos nutzen. Danach zahlst Du für das Studentenabo einen ermäßigten Preis von 39 Euro statt 69 Euro pro Jahr oder alternativ 3,99 Euro statt 7,99 Euro pro Monat. Dazu gibt es den Zugriff auf Prime Music inklusive Bundesliga live und Du nutzt die Prime-Versandvorteile (schneller und kostenloser Premium-Versand).

Spotify

©Adobe Stock/Kaspars Grinvalds 2019 fullscreen Als Student wird Dir bei Spotify ein besonderer Rabatt geboten.

Auch der Musik-Streamingdienst Spotify bietet einen Rabatt für Studenten an. Als angehender Akademiker zahlst Du bei dieser Plattform nur 4,99 Euro pro Monat statt 9,99 Euro. Dafür musst Du Deine Studenten-ID von einer deutschen Universität oder Hochschule nachweisen. Danach bekommst Du den Rabatt für 12 Monate ausgestellt.