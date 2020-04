Gut schlafen, sanft aufwachen: 9 Gadgets für besseren Schlaf

Schnell einschlafen, ungestört durchschlafen und erholsam aufwachen – das wünscht sich jeder. Wer davon bislang nur träumen kann, sollte sich die folgenden neun Gadgets genauer ansehen. Sie wollen jeweils auf ihre ganz eigene Weise zu einem erholsamen Schlaf beitragen.

Empfehlung des Autors: Smart Living So schläft Deutschland: Exklusive Umfrage des TURN ON-Magazins

Guter Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. Darüber sind sich Experten einig. Wer besser schläft, ist ausgeglichener, fröhlicher, gesünder und lebt länger. Viele Menschen werden jedoch von Schlafproblemen geplagt. Sie können schlecht einschlafen, nicht durchschlafen oder leiden an einer der rund 80 bekannten Formen von Schlafstörungen. Oftmals helfen schon einfache Maßnahmen und Hilfsmittel, um die Schlafqualität zu verbessern. Wir präsentieren Dir neun Gadgets, die beim Einschlafen helfen, Dich sanft am Morgen wecken oder Deinen Schlaf analysieren. Na dann: Gute Nacht!

Schlafanalyse & Schnarchüberwachung mit Withings Sleep

Die smarte Schlafsensormatte Withings Sleep liegt unter der Matratze. Von dort ermittelt sie die verschiedenen Schlafzyklen (Tief-, Leicht- und REM-Schlaf), misst die Herzfrequenz und bietet zudem eine Schnarch-Erkennung. Außerdem soll die Sensormatte frühzeitig Hinweise auf Schlafapnoe ermitteln und darauf hinweisen. Das Ergebnis der Messung ist jeden Morgen in der Health Mate App einsehbar.

Die Anwendung informiert über Schlafdauer, Schlafrhythmus und Schlaftiefe. Praktisch: Dank IFTTT-Integration lassen sich Smart-Home-Komponenten wie Lampen und Heizung an den Schlafzyklus des Nutzers anpassen.

Withings Sleep bei SATURN kaufen

Mit dem Philips Wake-up Light geht die Sonne auf

Piep, piep, piiiiiieeeep! Viele Weckertöne können richtig aggressiv machen. Das Wake-up Light von Philips setzt nicht auf Sound, um Schlafende zu wecken: Das Gerät simuliert den Sonnenaufgang und steigert die Lichtintensität über einen Zeitraum von 30 Minuten kontinuierlich. Das soll dem Körper ein natürliches Aufwachen ermöglichen. Ein vom User ausgesuchter Klang unterstützt diesen Prozess sanft. Vorteil des Wake-up-Lights: Es müssen keine Sensoren platziert oder am Körper getragen werden. Dafür gibt es aber auch keine Möglichkeit zur Schlafanalyse.

Philips Wake-up Light bei SATURN kaufen

Sich in den Schlaf "atmen" mit Somnox

Somnox ist eine Mischung aus Kuscheltier und Roboter und soll einem dabei helfen, schneller einzuschlafen. Der Schlafroboter in Kissenform simuliert durch physische Impulse einen ruhigen Atemrhythmus, an den sich die Atmung des Nutzers automatisch anpasst. Das soll dabei helfen, zu entspannen, und damit Stress reduzieren. Zusätzlich gibt das Kissen beruhigende Klänge wie weißes Rauschen ab, um beim Einschlafen zu unterstützen. Diese schalten sich nach dem Einschlafen automatisch ab. In der Hersteller-App kann der Nutzer seine Vorlieben einstellen.

Somnox Schlafroboter bei SATURN kaufen

Besser einschlafen mit den Bluetooth-Musikkissen Sound Asleep

Schon die Kleinsten mögen es, zu den Klängen einer Spieluhr einzuschlummern. Musik beruhigt – auch Erwachsene. Wer das ausprobieren möchte, kann das Sound Asleep Musikkissen testen. Es misst 74 x 48 Zentimeter und besitzt einen eingebauten Bluetooth-Lautsprecher, der nicht spürbar ist, wenn Du auf dem Kissen liegst. Per Bluetooth-Funk kannst Du das Kissen mit Deinem Smartphone und anderen Devices verbinden und so Musik, Podcasts, Hörbücher und mehr hören. Bis zu acht Stunden ist das möglich, dann muss das Kissen über ein Micro-USB-Kabel aufgeladen werden.

©Facebook/Sound Asleep UK 2019 fullscreen Mit dem Sound Asleep kannst Du zu Deinen Lieblingsklängen wegschlummern.

Pyjamas für die Ohren: AcousticSheep SleepPhones

Natürlich kannst Du auch zu gewöhnlichen Kopfhörern greifen, um Musik zur Beruhigung zu hören. Das dürfte in vielen Fällen aber unbequem sein und das Einschlafen eher behindern. Die SleepPhones von AcousticSheep sollen sich besonders bequem tragen lassen, der Hersteller spricht von "Pyjamas für die Ohren". Die Lautsprecher sind in ein weiches Fleece-Stirnband integriert, das in den Größen XS, M und XL erhältlich ist und individuell angepasst werden kann.

Per Standard-Audio-Port (3,5 Millimeter) wird ein MP3-Player oder Smartphone angeschlossen, alternativ gibt es SleepPhones mit Bluetooth. Die Funk-Modelle können störende Umgebungsgeräusche wie laute Nachbarn und schnarchende Bettgenossen rund acht bis zwölf Stunden lang übertönen. Dann muss der integrierte Akku aufgeladen werden.

Neuroon Open: Schlafmaske als Einschlaf- & Analysehilfe

Ein wahres Allround-Talent soll die Schlafmaske Neuroon Open sein. Das Gadget bietet viele smarte Features, die laut Hersteller zur Verbesserung der Schlafqualität beitragen – und noch mehr leisten. So kann eine ins Wearable integrierte Leuchte nicht nur den Sonnenaufgang zum sanften Wecken simulieren. Sie soll sich auch zur Lichtwellentherapie eignen und einen frischen Energieschub liefern.

Sensoren in der Schlafmaske messen zudem den Herzschlag, die Bewegung der Augen, die Bewegungen des Körpers und die Hauttemperatur. Mithilfe dieser Daten führt die zugehörige App eine detaillierte Schlafanalyse durch und hilft, den natürlichen Biorhythmus und die Schlafgewohnheiten miteinander in Einklang zu bringen.

Besser schlafen & performen mit dem Oura Ring

Gestartet als Kickstarter-Kampagne, ist der Oura Ring mittlerweile regulär im Handel erhältlich. Das Wearable wird sowohl tagsüber als auch nachts getragen. Es erfasst mit seinen integrierten Sensoren den Herzschlag, die Bewegung und die Körpertemperatur des Trägers, errechnet die Atemfrequenz und bereitet die Analyse übersichtlich in einer Smartphone-App auf. Der Oura Ring erkennt automatisch, wann sein Träger zu Bett geht und ermittelt, wie gut der sich in der Nacht von den Anstrengungen des Tages erholt. Auf Basis dessen liefert die zugehörige App Empfehlungen und Tipps zur Verbesserung des Schlafs.

Das Schlaflabor unter der Matratze: Beurer SE 80 SleepExpert

Der Beurer SE 80 SleepExpert registriert nächtliche Bewegungen, obwohl er unter der Matratze platziert wird. Der intelligente Schlafsensor ist also nicht zu spüren, während er Herz- und Atemfrequenz des Nutzers ermittelt sowie die Leicht-, Tief- und REM-Schlafphasen mitverfolgt. Die FreshWake-Funktion der dazugehörigen Smartphone-App weckt den Schlafenden dann gezielt in einer Leichtschlafphase.

Voraussetzung ist, dass der Sensor per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden ist. Per Funk sendet der Sensor alle gesammelten Daten an die SleepExpert-App. Neben einer übersichtlichen Auswertung der Nacht gibt es in der Anwendung auch einen sogenannten Sleep Score. Das ist ein Index, der die Schlafqualität wiedergeben und es ermöglichen soll, den Schlaf in verschiedenen Nächte einfach miteinander zu vergleichen.

Sanft aufwachen mit dem aXbo-Schlafphasenwecker

Um sanftes Erwachen geht es den Machern des aXbo-Schlafphasenweckers. "Frisch und ausgeruht aufstehen, als wäre man von selbst aufgewacht" – damit wirbt der Hersteller für sein smartes Gadget, das beim Wecken zudem auf die Schlafphasen Rücksicht nimmt. In welcher Schlafphase sich der Besitzer gerade befindet, erkennt der Wecker mithilfe von Bewegungssensoren. Die sind im mitgelieferten Armband aus weichem Frottee untergebracht. Der Axbo-Wecker ist als Singlevariante und mit zweitem Sensor für Paare erhältlich.