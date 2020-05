Haushalts-Apps: Diese 5 Anwendungen helfen beim Putzen und Co.

Putzen gehört nicht zu Deinen Lieblingsaufgaben, und Du wünschst Dir zuverlässige Unterstützung bei der Organisation des Haushalts? Haushalts-Apps können hier zu überaus praktischen Helfern avancieren. Die smarten Anwendungen sorgen für eine übersichtliche To-do-Liste und erinnern die Nutzer daran, die anstehenden Aufgaben auch zu erledigen.

Die Anwendungen beschränken sich aber nicht aufs Putzen. Auch Deine Finanzen und Einkaufslisten kannst Du mithilfe der smarten Apps besser im Blick behalten. Und das ist längst nicht alles ... Überzeuge Dich selbst. Fünf besonders praktische Haushalts-Apps und einen Bonus-Tipp haben wir hier für Dich zusammengestellt.

Flatastic – the Roommate App: Die beste Haushalts-App für WGs

©Google PlayStore/mcm.init UG 2017 fullscreen Keinen (Putz-)Plan? Kein Problem! Dank integriertem Putzplan und Chat denkt bei Flatastic mit Sicherheit jemand daran, Dich – falls nötig – an Deine Aufgaben zu erinnern.

Du wohnst in einer WG und möchtest den Alltag so einfach wie möglich regeln? Dann könnte die Haushalts-App Flatastic genau das Richtige für Dich sein. Die App integriert Putzplan, Einkaufsliste und Chatprogramm und errechnet sogar automatisch, wer bisher wie viel zu den gemeinsamen Ausgaben beigetragen hat. So kann nicht nur der Haushalt, sondern auch das Geld ganz simpel organisiert werden. Auch für Paare eine durchaus praktische Haushalts-App.

Verfügbar für: iOS und Android

Mein Haushaltsbuch: Für eine bessere Übersicht Deiner Finanzen

©iTunes/Christian Drapatz 2017 fullscreen Die Haushalts-App wird regelmäßig überarbeitet und stellt ihren Nutzern kostenlose Updates zur Verfügung.

Die Haushalts-App Mein Haushaltsbuch bietet, was der Name verspricht: ein überaus detailliertes Haushaltsbuch in App-Form. Du kannst verschiedene Konten anlegen, Einnahmen, Ausgaben und sogar Umbuchungen einfügen – und so nicht nur den Überblick über den Haushalt, sondern auch das Geld behalten.

Der Monatsanfang kann auf den Tag des eigenen Gehaltseingangs gelegt werden. Die App hilft mit übersichtlichen Statistiken dabei, Ausgaben und Einnahmen im Blick zu behalten. Mögliche Saldi werden zudem automatisch in den nächsten Monat übertragen. Besonders hilfreich: Daten können in Excel, Numbers, PDF und HTML exportiert werden. Auch CSV-Import und -Datenübernahme sind möglich.

Verfügbar für: iOS und Android

HomeRoutines: Haushalts-App mit viel Organisation

©iTunes/Wunderbear Software 2017 fullscreen Die Haushalts-App HomeRoutines verteilt goldene Sternchen für jede erfolgreich erledigte Aufgabe.

Die App HomeRoutines hilft nicht nur beim Putzen, sondern auch bei der Organisation aller möglichen Aufgaben rund um den Haushalt. Du kannst bis zu sieben Zonen definieren. Die App schlägt dann mögliche To-do-Listen für Badezimmer, Flur und die übrigen Räume vor und versieht sie mit Zeitintervallen. Beides kannst Du individuell anpassen, um Deine persönlichen Putzbedürfnisse voll abzudecken. Und: Wer echte Herausforderungen liebt, schaltet den integrierten Timer beim Putzen ein.

Verfügbar für: iOS

iOS Alternative für Android mit den gleichen Funktionen: ChoreChecklist

Tody: Haushalts-App mit Putzplan

©iTunes/Peter Askjær Drejer 2017 fullscreen Die Putz-App Tody erstellt eigenständig eine To-do-Liste mit den gerade fälligen Aufgaben – und erinnert Dich auch daran.

Die Putz-App Tody sorgt dafür, dass Du keine Säuberungsaktion mehr vergisst. Dafür werden zunächst verschiedene Bereiche in der Wohnung festgelegt, die App schlägt dann nötige Aufgaben und eine geschätzte Häufigkeit vor – und erinnert Nutzer zum gegebenen Zeitpunkt daran. Wem beispielsweise ein Fensterputz alle vier Monate als zu großzügig bemessene Zeitspanne erscheint, kann eigene Intervalle für den Putzplan festlegen.

Verfügbar für: iOS

Clean My House – Task List: Organisierter Putzplan in App-Form

©Google PlayStore/Woohoo Software 2017 fullscreen Putz- und Haushalts-Apps wie Clean My House helfen, ganz einfach Ordnung in die Aufgaben rund um das eigene Zuhause zu bringen.

Wer eine praktische Haushalts-App für Android sucht, ist mit Clean My House gut beraten. In der kostenlosen Version kannst Du einzelnen Bereichen Kategorien und entsprechende Aufgaben zuweisen. Auch was, wann und wie oft zu erledigen ist, lässt sich in der App festhalten. Die erinnert Nutzer dann täglich an gerade anstehende Aktionen und sorgt so dafür, dass das Putzen zur Routine wird. Zusätzlich gibt es eine kostenpflichtige Premium-Version, die mit weiteren Features aufwartet.