Ob Wandern, Bergsteigen, Wassersport oder Bootstouren: Mit einem Barometer kannst Du bei Outdoor-Aktivitäten das kommende Wetter abschätzen und Deine Touren entsprechend planen. Wir stellen Dir fünf Barometer-Apps für iOS und Android vor, die ein analoges Barometer ersetzen und Dir wichtige Daten in Echtzeit liefern.

Den Luftdruck zu messen, ohne ein Extragerät zu kaufen? Das geht! Mit Deinem Smartphone. Barometer-Apps für iPhone und Android-Geräte informieren Dich über den Luftdruck – und geben so Aufschluss über das zu erwartende Wetter und das aktuelle Höhenniveau. Das ist vor allem wichtig, wenn Du gern Bergsteigen oder Wandern gehst oder in einem Boot auf dem Meer unterwegs bist. Denn Veränderungen im Luftdruck können Stürme und Gewitter ankündigen.

Der Luftdruck und das Wetter Anhand des Luftdrucks lässt sich erkennen, wie sich das Wetter entwickelt. Normalerweise herrscht auf Meereshöhe ein Druck von etwa 1.015 hPA (Hektopascal). Sinkt er, steht ein Unwetter an. Hoher Luftdruck dagegen garantiert schönes Wetter.

Smartphone als Barometer: Voraussetzungen

©lzf/Adobe Stock 2020 fullscreen Bei Outdoor-Aktivitäten wie Bergsteigen informieren Dich Barometer-Apps, ob Deine Tour weitergehen kann oder Du besser umkehrst.

Die meisten aktuellen Smartphones besitzen einen Barometer-Sensor. Darüber kann das Handy den Luftdruck ermitteln, ist nicht auf die Informationen einer Wetterstation angewiesen. So erhältst Du präzise Angaben, die genau zu Deinem Standort passen.

Seit dem iPhone 6 gehört ein Barometer-Sensor zur Standard-Ausstattung der Apple-Smartphones. Auch zahlreiche Android-Smartphones haben den Sensor verbaut. Mehr benötigst Du nicht, um eine Barometer-App zu installieren und korrekte Ergebnisse zu erhalten.

"Barometer und Höhenmesser": Druck, Höhe und Wetter in einem

©ExaMobile S.A./Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Luftdruck und Wettervorhersage in einem: Der "Barometer und Höhenmesser" zeigt wichtige Informationen auf einen Schlag an.

Ob beim Sport oder während einer Wandertour, Informationen zu Luftdruck, Höhenniveau und Wetter sind wichtig, um nicht in ein Unwetter zu geraten. Die App Barometer-und-Höhenmesser ist ein guter Allrounder. Sie spielt wichtige Informationen aus und kombiniert diese zu einer Wettervorhersage.

Das ist besonders praktisch, wenn Du aus einzelnen Angaben wie Höhenmeter und Luftdruck keine Wetterlage ableiten kannst.

Verfügbar für : iOS und Android

: iOS und Android Preis: kostenslos mit In-App-Käufen

"Barometer Plus": Barometer und Altimeter in einem

©Ngo Na/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Die App Barometer Plus zeigt über eine einfache Farbskala den Luftdruck an.

Barometer Plus zeigt wie ein analoges Barometer auf einem Ziffernblatt den Luftdruck an. Farbige Markierungen und Symbole informieren auf einem Blick, ob der Luftdruck von Normwerten abweicht.

Die App zeigt zudem die Höhenmeter an, ebenfalls auf einem Zifferblatt. Die Messung ist laut Hersteller so fein, dass sie in einem Gebäude selbst den Gang vom ersten in den zweiten Stock erfassen würde – welchen Nutzen das auch haben mag.

Verfügbar für : iOS und Android

: iOS und Android Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

"AWS Wetterstation Barometer": Luftdruck und -Feuchtigkeit anzeigen

©Evgeniy Mitskevichus/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Barometer-App im Retro-Stil: Einfache Anzeigen und Zeiger machen es Dir leicht, den Luftdruck sofort zu erkennen.

AWS Wetterstation ist eine Barometer-App, die neben dem Luftdruck auch die Luftfeuchtigkeit überprüft. Die Anzeige mit ihren einfachen Skalen und Zeigern erinnert an alte Messgeräte. Du siehst so auf einen Blick, wie hoch Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind. Daraus kannst Du eine Wetterlage ableiten oder sie über verschiedene Icons anzeigen lassen.

Verfügbar für : iOS

: iOS Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

"SyPressure": Barometer-App für Android

©SyMatic/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Hauptsache bunt: SyPressure wirkt durch das dunkle Design sehr modern.

SyPressure ist eine Barometer-App mit modernem Look und simpler Anzeige. Die App versorgt Dich in Echtzeit mit Angaben zu Luftdruck und Wettertrend. Bei bedenklichen Entwicklungen sendet sie Dir einen Alarm, die Push-Benachrichtigung kannst Du aber auch deaktivieren.

Den Luftdruck zeigt Dir die App als numerischen Wert an. Möchtest Du abschätzen, wie sich das Wetter entwickelt, kannst Du Dir auch in einem Diagramm den jüngsten Verlauf des Luftdrucks anzeigen lassen.

Verfügbar für : Android

: Android Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

"Barometer & Altimeter Pro": Barometer-App für iOS

©Steffen Bauereiss/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Analoges Zifferblatt auf einem digitalen Display: Barometer und Altimeter Pro.

Auch die App Barometer & Altimeter Pro vereint den klassischen Look analoger Messgeräte mit digitalen Funktionen. Die Anzeige wirkt wie ein echtes Barometer mit Zeigern.

Willst Du die Veränderungen des Luftdrucks oder Deine zurückgelegten Höhenmeter überprüfen, lässt Du Dir entsprechende Kurven ausspielen. Sie stellen den Verlauf übersichtlich dar.