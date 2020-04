Home-Office: 6 Ideen & Gadgets für ein angenehmes Arbeiten zu Hause

Ein Büro in den eigenen vier Wänden einzurichten, dafür braucht es – na klar – Laptop, Headset, Drucker und die sonstige technische Grundausstattung. Aber für den gewissen Wohlfühlfaktor im Home-Office reicht das nicht aus. Wir haben sechs Ideen und Gadgets gesammelt, mit denen Du Deinem Wohlbefinden und Deiner Gesundheit beim Arbeiten zu Hause etwas Gutes tust.

Nimm Platz! Sitzsensor Active Sitting Solution S 4.0

©TURN ON 2018 fullscreen Der Sitzsensor wird einfach unter der Sitzfläche des Bürostuhls befestigt.

Wer dazu neigt, im Home-Office krummer als Gollum aus "Der Herr der Ringe" vor dem Bildschirm zu kauern, und deshalb nach Feierabend oft mit Rückenschmerzen zu kämpfen hat, könnte einer Lösung nahe sein: Der etwa münzgroße Sitzsensor von Garmin und Interstuhl soll Deine Sitzqualität kontrollieren und Deine Haltung verbessern. Das kleine Gerät erinnert Dich per Desktop-App daran, Deine Sitzposition mehrmals pro Stunde zu ändern und fordert Dich zu kleinen Bewegungseinheiten auf. Der Sensor ist zu einem Preis von rund 70 Euro beim Hersteller erhältlich.

Durchatmen: Luftreiniger Philips AC1214/10 1000i

©Philips via SATURN 2020 fullscreen Nicht nur fürs Home-Office geeignet: Der Philips-Luftreiniger soll so leise sein, dass er auch im Schlaf- oder Kinderzimmer zum Einsatz kommen kann.

Auch im Home-Office kann dicke Luft herrschen – nicht zwischen den Kollegen, sondern im wörtlichen Sinne! Wenn Du den lieben langen Tag in Deinen vier Wänden zubringst, merkst Du gar nicht, wie die Qualität der Raumluft abnimmt. Der Philips Luftreiniger kontrolliert die Luft laufend und befreit bis zu 63 Quadratmeter große Zimmer von Allergenen, Rauch, Gerüchen und Bakterien. Da geht Dir beim Arbeiten nicht so schnell die Luft aus. Der Philips AC1214/10 1000i ist bei SATURN erhältlich. Wer es eine Nummer kleiner (und günstiger) mag, greift zu einem Modell von Beurer oder einem Luftreiniger von Soehnle.

Saubere Arbeit: Tastatur-Staubsauger Henry

Im Büro bietet sich die gemeinsame Mittagspause mit den Kollegen an, im Home-Office sieht die Realität leider anders aus: Viele Heimarbeiter neigen dazu, einen schnellen Snack am Arbeitsplatz zu verputzen. Die Folge: Krümel und anderer Schmutz auf und in der Tastatur. Um die Wohlfühlatmosphäre im Home-Office aufrecht zu erhalten, solltest Du Deine Tastatur regelmäßig reinigen. Der Mini-Staubsauger Henry ist als Alltagshelfer bestens geeignet – und sorgt mit seinem aufgedruckten Gesicht für gute Laune. Das süße Home-Office-Gadget ist ab 18 Euro bei diversen Online-Händlern erhältlich.

Bewegung! Fitness-Tracker Fitbit Charge 4

©Fitbit / SOL STOCK LTD 2020 fullscreen Per Vibrationsalarm erinnert Dich die Charge 4 regelmäßig daran, dich ausreichend zu bewegen.

Einer der Nachteile des Home-Office ist der Bewegungsmangel, schließlich entfallen der Weg ins Büro und der Spaziergang mit den Kollegen in der Mittagspause. Statt den ganzen Tag vor Deinem Laptop zu hocken, solltest Du mehrere aktive Pausen einlegen. Praktischerweise verfügen viele Fitness-Tracker über eine Reminder-Funktion, die Dich im Stundentakt daran erinnert, aufzustehen und Dich zu bewegen.

Der neue Fitbit Charge 4 hat ebenfalls dieses Feature. Darüber hinaus motiviert Dich der Tracker mit einem Schrittziel zu täglichen Spaziergängen. Die vierte Generation des Charge dokumentiert dank integriertem GPS zusätzlich Tempo und Strecke bei Aktivitäten wie Radfahren und Laufen. Den Fitbit Charge 4 sowie zugehörige Wechselarmbänder in verschiedenen Looks gibt es aktuell bei SATURN.

Experten mahnen: Wer viel im Sitzen arbeitet, sollte von Zeit zu Zeit aufstehen, um der Rückenmuskulatur etwas Gutes zu tun und den Kreislauf in Schwung zu bringen. Ein höhenverstellbarer Stehschreibtisch kann helfen, den Rücken zu schonen, die Anschaffung ist jedoch recht teuer. Die günstige Alternative fürs Home-Office ist ein Schreibtischaufsatz. Ob als simples Karton-System zur Erhöhung oder in Form eines verstellbaren Notebook-Ständers: Bei Online-Händlern sind verschiedene Modelle bereits ab 50 Euro erhältlich.

Wer nicht gern im Stehen arbeitet, aber Nacken- und Rückenschmerzen vorbeugen möchte, greift zu einem Notebook-Ständer, der das Gerät auf Augenhöhe anhebt. So musst Du den Kopf nicht senken, um auf den Bildschirm zu schauen, und vermeidest eine krumme Sitzhaltung. Passende Modelle von Hama und Rain Design gibt es bei SATURN.

Es werde Licht: Tageslichtlampe Beurer TL 50

©Beurer 2020 fullscreen Die Tageslichtlampe Beurer TL 50 soll bei täglicher Nutzung dafür sorgen, dass Du Dich wacher fühlst.

Viele Menschen haben im Home-Office nicht nur mit Bewegungs- und Frischluftmangel zu kämpfen, sondern auch mit ständiger Müdigkeit und fehlender Energie. Diese Kraftlosigkeit hängt oft mit mangelndem Licht zusammen: Verlässt der Mensch seltener das Haus, bekommt der Körper weniger Tageslicht ab. Infolgedessen produziert er weniger vom Glückshormon Serotonin und mehr vom Schlafhormon Melatonin – man wird müde und unkonzentriert. Mithilfe einer Tageslichtlampe kannst Du diesem Negativeffekt entgegenwirken. Modelle in unterschiedlichen Lichtstärken gibt es von Beurer und Medisana bei SATURN. Als Einsteigervariante ist das Modell Beurer TL 50 geeignet.