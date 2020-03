Es gibt sie immer wieder: Diese Tage, an denen Du keine Lust hat zu kochen und an denen Du Dir wünschst, dass das Essen zu einem nach Hause geflogen kommt. Also wird das Smartphone geschnappt und eine der zahlreichen Lieferservice-Apps geöffnet. Doch welche ist die Beste? Wir präsentieren Dir sieben potenzielle Anwärter.

Vermutlich der Klassiker unter den Lieferservice-Apps. Darin kann sich so ziemlich jeder Lieferservice aus ganz Deutschland auflisten lassen. Sobald Du Deine Adresse beziehungsweise Postleitzahl eingibst, spuckt Dir die pizza.de alle Lieferdienste in Deinem Umfeld aus. Anschließend kannst Du nach den besten Bewertungen, nach Bezahlmethoden oder den besten Deals filtern.

Letzteres ist ein entscheidendes Merkmal für die App: Jeden Tag bieten unterschiedliche Dienste Rabatte an, die in ihrer Wertigkeit variieren können. Allerdings musst Du dafür ein pizza.de-Konto besitzen. Darüber hinaus bieten einige Lieferdienste sogar eine Live-Tracking-Option, sodass Du genau verfolgen kannst, wann der Fahrer an Deiner Tür klingeln wird.

Lieferheld

Diese App unterscheidet sich kaum von pizza.de. Ebenfalls über die App navigierst Du Dich durch die unterschiedlichen Menükarten von diversen Lieferdiensten aus den unterschiedlichsten internationalen Küchen. Dabei helfen Dir Bewertungen anderer User oder aber entsprechende Rabattaktionen wie zum Beispiel eine Happy Hour.

Bringbutler

Wonach steht Dir heute Abend der kulinarische Sinn? Pizza, Pasta oder doch lieber Burger? Bringbutler unterstützt Dich in der Suche nach dem passenden Gericht. Dazu kannst Du entweder Deine Postleitzahl in die Lieferservice-App eingeben oder aber Du lässt Deinen Standort ermitteln. Anschließend zeigt Dir die App alle Ergebnisse in Deiner Nähe, bei denen Du bestellen kannst. Na dann, guten Appetit!

Lieferando bietet Dir nicht nur die Angebote der gängigen Lieferdienste in Deiner Umgebung, sondern auch die von größeren Ketten wie Nordsee, Pizza Hut, Vapiano oder Burger King. Einfach direkt in der App wählen, worauf Du heute Appetit hast, Gericht wählen und sicher per PayPal bezahlen. Natürlich wird auch Bargeld oder Kreditkarte akzeptiert.

Sogar Treuepunkte können mit der Lieferservice-App gesammelt werden und gegen eine Prämie eingelöst werden.

Burger King Lieferservice

Wie schön wäre jetzt ein ordentliches Burger-Menü von Burger King? Aber der innere Schweinehund kann sich einfach nicht überwinden, von der Couch aufzustehen. Also Smartphone in die Hand und schnell die Lieferservice-App von Burger King öffnen, denn die bringen Dir Dein Lieblingsmenü direkt nach Hause.

Für die Sammler unter euch gibt es bei Bedarf sogar Payback-Punkte gutgeschrieben. In der App kannst Du zudem immer im Auge behalten, wie der aktuelle Status Deiner Bestellung aussieht und ob Dein Essen bereits auf dem Weg zu Dir ist.

Domino's Pizza

Pizza-Liebhaber werden sicherlich beim Domino's Pizza fündig. Die Schnellrestaurantkette hat natürlich auch eine App für den Lieferservice. Hier kannst Du in vier Schritten Deine Bestellung aufgeben, eigene Kreationen erstellen und bequem via Kreditkarte oder Paypal zahlen. Ein Live-Pizza-Tracker hält Dich darüber auf dem Laufenden, wo sich die Bestellung gerade befindet.

Eatclever

Egal, für welchen Lieferservice man sich entscheidet: Die meisten haben einen schlechten Ruf. Nicht weil das Essen nicht schmeckt – ganz im Gegenteil. Aber es haftet ihnen immer an, viel zu fettiges und somit ungesundes Essen zu liefern. Eatclever aus Hamburg möchte diesem Vorurteil entgegenwirken und "gesundes Essen" zu Dir nach Hause liefern – inzwischen auch nicht mehr nur in der Hansestadt, sondern in insgesamt elf deutschen Städten.

Ob vegetarisch, vegan, Low-Carb oder High-Protein: Du entscheidest, wonach Dir der Sinn steht. Bei jedem Gericht werden sogar die Nährwerte angezeigt sowie die jeweiligen Zutaten. Und all das zu einem vertretbaren Preis. Einzige Ausnahme in diesem Fall: Das Essen kannst Du bei Eatclever nur per Webseite bestellen. Eine App gibt es noch nicht.