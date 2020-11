In der Weihnachtsbäckerei: 9 praktische Helfer beim Plätzchenbacken

Der Advent ist da! Es ist also allerhöchste Zeit, die Plätzchenproduktion zu starten. Damit Vanillekipferl, Zimtsterne, Kokosmakronen und Lebkuchen gelingen, stellen wir Dir hier einige Hilfsmittel vor, die nicht nur in der Weihnachtszeit in keiner Küche fehlen dürfen.

Alles in einem: Familienbackset von KitchenAid

fullscreen Kitchenaid 5KFAFamiliy-Set Back-Set Bild: © Saturn/Kitchenaid 2020

Bist Du noch ein echter Backneuling? Dann lohnt sich die Investition in eine Grundausstattung. Schürzen, Backbleche, Ausstechformen für Kekse und Teigrolle gibt es in einem Set von KitchenAid. Es ist vor allem für Familien gedacht, deshalb gibt es eine große und eine kleine Schürze. Mit den weihnachtlichen Ausstechern in Form von Sternen, Lebkuchenmännchen und Tannenbäumen können sich Groß und Klein austoben.

Sehr platzsparend: Küchenwaage von Koenic

fullscreen Koenic KKS 3230 Küchenwaage Bild: © Saturn/Koenic 2020

Die Zutaten stehen bereit? Die Plätzchen gelingen aber nur, wenn Du die Mengenangaben beachtest. Beim Backen ist Improvisieren keine gute Idee. Die Küchenwaage von Koenic lohnt sich für Menschen, die nicht viel Platz in der heimischen Backstube haben und ein platzsparendes Modell suchen. Die Waage, die maximal fünf Kilogramm tragen kann, lässt sich praktisch zusammenklappen und ist damit beim späteren Plätzchenverzieren nicht mehr im Weg.

Ideal zum Teigkneten: Rührschüssel von WMF

fullscreen WMF 07.9216.6380 Compact Cuisine Rührschüssel Bild: © Saturn/WMF 2020

Nach dem Abwiegen wandern die Zutaten in die Rührschüssel. Das Exemplar von WMF ist mit einem Durchmesser von 16 Zentimetern für eher kleine Backrationen gedacht. Die Rührschüssel besteht aus Edelstahl und eignet sich ideal zum Teigkneten oder Eierschlagen. Nach Gebrauch kann sie in der Spülmaschine gereinigt werden.

Besonders leistungsstark: Handmixer von Grundig

fullscreen Grundig HM 7680 Handmixer Bild: © Saturn/Grundig 2020

Wer den Plätzchenteig nicht per Hand durchkneten möchte, kann einen Handmixer nutzen. Das Gerät von Grundig ist mit 700 Watt besonders leistungsstark und dürfte mit seinen Knethakenaufsätzen auch beim Verarbeiten von eher festen Teigen keine Probleme haben. Besonders praktisch: Der Grundig-Mixer besitzt eine Soft-Start-Funktion, damit einem die Zutaten beim Starten nicht gleich entgegenspritzen.

Ein echter Hingucker: Küchenmaschine von Clatronic

fullscreen Clatronic KM 3709 Küchenmaschine Bild: © Saturn/Clatronic 2020

Noch praktischer als mit einem Handmixer werden die Plätzchenzutaten in einer Küchenmaschine vermengt. Wenn diese dann auch noch so dekorativ aussieht wie das Modell von Clatronic, kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Die Universalküchenmaschine kommt mit einer Edelstahlschüssel, die bis zu drei Kilogramm Teig fasst und vermischt ihren Inhalt mit Rühr- und Knethaken bei 1.000 Watt. Außerdem besitzt die Küchenmaschine einen schwenkbaren Multifunktionsarm und einen Spritzschutz mit Nachfüllöffnung.

Zum Teigportionieren: Universalhelfer von Silit

fullscreen Silit 21.4122.4969 Universalhelfer Bild: © Saturn/Silit 2020

Bevor es ans Ausrollen geht, muss der Teig in kleinere Stücke zerteilt werden. Das klappt natürlich mit der altbewährten Reißmethode, bequemer geht es mit dem Silit Universalhelfer Cut'n Serve. Der Küchenhelfer aus gebogenem Edelstahl ist ideal geeignet, um Teig zu portionieren. Auch nach Weihnachten ist der Cut'n Serve nützlich, um beispielsweise Pizza zu zerteilen und zu servieren.

Für Eilige: Vanillekipferl-Backblech von Zenker

fullscreen Zenker 7420 Vanillekipferl-Backblech Bild: © Saturn/Zenker 2020

Das Ausstechen und Formen der Weihnachtskekse ist die halbe Freude am Backen. Wenn Du jedoch in Eile bist, kann ein Backblech mit vorgefertigten Aussparungen, wie das Vanillekipferl-Backblech von Zenker ein wahrer Segen sein. In einem Rutsch kannst Du damit 42 Kipferl formen. Dazu nimmst Du den Teig mit einem Teigschaber auf und verstreichst ihn in die Vertiefungen auf dem Backblech. Die Verwandtschaft wird von Deinem formschönen Gebäck sicher begeistert sein.

Tierische Erinnerung: Küchen-Timer von TFA

fullscreen TFA 38.1040 Hahn Küchen-Timer Bild: © Saturn/TFA 2020

Die Plätzchen sind fertig für den Ofen? Dann rein mit dem Blech, aber ja nicht die Zeit aus den Augen verlieren! Während die Familie nämlich schon "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" guckt, verbrennen die Kekse womöglich im Backofen. Noch niedlicher als ein schnöder Timer auf dem Handy ist diese Eieruhr in Form eines Hahns. Der Helfer aus gummibeschichtetem Kunststoff schlägt nach der eingestellten Zeit (maximal 60 Minuten) Alarm.

Musikalische Untermalung: In der Weihnachtsbäckerei

fullscreen Rolf Zuckowski - In der Weihnachtsbäckerei - (CD) Bild: © Saturn/Universal Music 2020

Und last but not least: Es kommt beim Backen auf die passende Hintergrundmusik an. Bei Familien hat sich Rolf Zuckowskis "In der Weihnachtsbäckerei" bewährt. "Wo ist das Rezept geblieben, von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt?" - diese Zeilen kennt wohl fast jeder. Wer es etwas besinnlicher mag, legt "White Christmas" in den CD-Player, mit Klassikern von Frank Sinatra, Ella Fitzgerald und Nat King Cole.

