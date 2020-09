Keine Chance dem Herbstblues! Diese 5 Geräte halten Dich bei Laune

Draußen wird es immer kälter und dunkler, die Sonne lässt sich gefühlt für sechs Monate nicht blicken – die Stimmung rutscht in den Keller. Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken! Die folgenden fünf Geräte machen die dunkle Jahreszeit so richtig angenehm und kuschlig.

Tristes Grau am Himmel, wochenlang kein Sonnenschein, die Vitamin-D-Produktion im Stillstand: Der Herbst beschert Dir eine oft ungemütliche Zeit voller Regentage und kaltem Wind. Entsprechend bleibst Du nun öfter zu Hause und gehst nur vor die Tür, wenn es sein muss. Damit es im trauten Heim nicht auch so öde und schnöde wie draußen ist, solltest Du Dir die folgenden fünf Geräte einmal genauer ansehen.

Smarte Lampen: Kuscheliges Ambiente und wichtige UV-Strahlen

fullscreen Philips Hue verwandelt das Zuhause in ein Meer aus bunten und fröhlichen Lichtern. Bild: © Philips 2020

Besonders im Norden ist es Standard: Herbst und Winter sind dauergrau, Stück für Stück macht sich die Winterdepression breit. Schöne Beleuchtung zu Hause wirkt hier aktiv entgegen. Smarte Lichtsysteme von Philips Hue lassen Deine Zimmer in den schönsten Farben harmonisch erleuchten und sorgen für eine besonders kuschelige Atmosphäre. Das zaubert Dir garantiert ein Lächeln ins Gesicht und hebt Deine Laune enorm.

Zusätzlich senden spezielle UV-Tageslichtlampen wichtige UV-B-Strahlen aus, die die Vitamin-D-Produktion Deines Körpers über die Haut ankurbeln. Besonders am Schreibtisch solltest Du eine solche Lampe stehen haben: Sie macht wach und glücklich zugleich – und damit auch produktiver.

Elektrischer Handwärmer: Nie wieder kalte Finger

Viele Menschen haben im Herbst und Winter praktisch permanent kalte Hände. Das ist für sie selbst unangenehm, aber auch für andere, die sie berühren. Doch es gibt Hoffnung: Wer seine Hände zwischendurch aufwärmen will, kann sich einen elektrischen Handwärmer zulegen. Die Geräte sind meist so klein, dass sie unauffällig in die Jackentasche passen, und spenden angenehme Wärme. Manche Geräte arbeiten mit austauschbaren Batterien, andere haben fest verbaute Akkus, die Du per USB-Ladekabel aufladen kannst. So hast Du nie wieder unnötig kalte Finger.

Tipp: Die meisten elektrischen Handwärmer kannst Du auch als Powerbank benutzen, um unterwegs nicht mit leerem Smartphone oder Bluetooth-Kopfhörern ohne Saft dazustehen.

Heizkissen: Für angenehme Abende auf der Couch

Nach dem Spaziergang bist Du verfroren und wirst selbst unter der Wolldecke nicht richtig warm? Dann ist es höchste Zeit für ein Heizkissen. Du steckst einfach das Netzteil des Wärmekissens in die Steckdose und wählst per Schalter die gewünschte Hitzestufe. Das Gerät erwärmt sich – für Deinen Schutz ist es meist mit Baumwollstoff überzogen, damit Du Deine Haut nicht verbrennst. Du kannst das Heizkissen auf oder unter Dich legen und Dich sanft wärmen lassen.

Tipp: Ein Heizkissen wärmt Dich nicht nur, wenn Du frierst: Es hilft auch, Verspannungen zu lösen, vor allem im Rückenbereich. Hast Du einmal Bauchschmerzen, kannst Du auch auf Dein Heizkissen zurückgreifen.

E-Book-Reader: Unendlich Lesestoff kompakt verpackt

Verregnete Herbsttage und verschneite Winter-Wochenenden genießt Du am liebsten drinnen mit einer Tasse warmem Tee und einem guten Buch. Und es gibt noch so viele Bücher, die Du lesen möchtest – aber nur begrenzt Platz in Deinen Regalen. Ein E-Book-Reader löst das Dilemma: Mit dem kompakten und platzsparenden Gerät kannst Du auf ein unendliches Angebot an digitalen Büchern und Magazinen zugreifen.

Ein E-Book-Reader ist zudem nicht nur platzsparender als eine große Büchersammlung, er ist auch leicht und kann ideal mit Dir auf Reisen gehen, ohne Deine Tasche groß zu beschweren.

PlayStation 4: Multimedia-Zentrum im Wohnzimmer

fullscreen Eine PlayStation ist ein spannenden Medienzentrum für die ganze Familie. Bild: © TURN ON 2016

Eine PlayStation ist nicht nur etwas für hartgesottene Zocker, die Konsole bietet Entertainment für die gesamte Familie. Du kannst etwa lustige Couch-Koop-Spiele an einem Fernseher und mit zwei Controllern zusammen mit einem Familienmitglied spielen. Und auch YouTube streamen sowie Streamingdienste wie Netflix, DAZN und Disney+ über die Konsole abonnieren. Die PS4 erkennt außerdem Blu-rays, DVDs und CDs, Du kannst also beliebig Filme, Fotos und Musik über sie wiedergeben.

Das macht die PlayStation zu einem kompakten Multimedia-Zentrum in Deinem Wohnzimmer, das Dich und Deine Liebsten in der kalten Jahreszeit mit reichlich Entertainment versorgt.

