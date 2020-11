Kleine Küchenhelfer: 5 Geschenkideen für Kochmuffel

Ein Weihnachtsgeschenk für einen Hobbykoch zu finden, ist leicht. Doch was kriegen Zeitgenossen, die sich nur mit Überwindung zum Kochen durchringen können? So verlockend es sein mag, Verweigerern am Herd die Schönheit einer selbst gekochten Mahlzeit nahezubringen: Manchmal muss man sie einfach so akzeptieren, wie sie sind – zum Beispiel mit diesen fünf Geschenkideen.

Sandwichmaker: Ohne Aufwand zum leckeren Snack

Nur weil man nicht gerne kocht, heißt das noch lange nicht, dass man nur kalte belegte Brote essen muss. Mit einem Sandwichmaker wird im Handumdrehen eine warme Mahlzeit daraus. Einfach eine Toastscheibe nehmen, mit Zutaten nach Wahl belegen, eine zweite Toastscheibe drauf und die Kreation im Sandwichmaker lecker durchbacken lassen. Das Brot wird kross, der Inhalt warm – und wenn Käse mit dabei ist, schmilzt er verführerisch.

Tipp: Im Sandwichmaker lassen sich auch süße Snacks zubereiten. So kann der (oder die) Beschenkte den Toast auch mit Nutella und Bananenscheiben füllen. Deinen Ideen sind praktisch keine Grenzen gesetzt, Hauptsache es ist am Ende lecker.

OK Sandwichmaker Jetzt kaufen bei

Multikocher: Für Onepot und mehr

Risotto, Eintöpfe, Grillhähnchen, Soufflé – alles kompliziert zu kochen und gelingt nur mit viel Fingerspitzengefühl? Denkste! Kochmuffel und solche, denen einfach das Talent fehlt, schnippeln einfach alle Zutaten klein, geben sie in einen Multikocher und lassen der Technik ihren Lauf. Das Gerät kennt mehrere Koch-Modi und passt Temperatur und Zeit perfekt an das gewählte Gericht an. So entstehen leckere Onepot-Gerichte ohne viel Aufwand.

Tipp: Im Multikocher lassen sich sogar Kuchen backen. Am besten funktioniert das mit Kuchen aus einem Rührteig. Einfach alle Zutaten miteinander verrühren, in den Kocher geben, Programm wählen, abwarten und anschließend genießen.

Multikocher Jetzt kaufen bei

Kochen in der Mikrowelle: Mit speziellem Geschirr

Eier, Kartoffeln, Nudeln, Reis, Gemüse – das alles lässt sich ganz einfach in der Mikrowelle kochen, mit speziellem "Kochgeschirr". Die Behälter sind meist aus Kunststoff oder Keramik und verteilen die Hitze in ihrem Inneren gleichmäßig. Dazu müssen sie allerdings geschlossen sein, also einen Deckel besitzen. Gibt man dann die Zutaten und ein wenig Wasser in sie hinein, wird alles schonend durchgegart, Vitamine und Nährstoffe bleiben erhalten.

Tipp: Ofen- und feuerfeste Formen mit Deckel können ebenfalls als Mikrowellen-Geschirr dienen, beispielsweise eine Kasserolle oder ein Schmortopf.

Topf, mikrowellengeeignet Jetzt kaufen bei

Pizzaschere: Für kochfaule Fertiggerichte-Liebhaber

Selbst wenn Du nicht so genau weißt, wovon sich Deine kochfaulen Freunde und Bekannten so ernähren: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein hoher Prozentsatz davon Pizza ist, ist groß. Mit Geschenken rund um die beliebten Teigfladen liegst Du deshalb garantiert nicht falsch. Diese Schere ist ein schöner Weg, um einem Kochmuffel und Fertigpizza-Freund an Weihnachten zu sagen: "Ich mag Dich so, wie Du bist."

Herdabdeckung: Mehr Platz in der Küche

Wer selten kocht und den Herd praktisch gar nicht nutzt, verschwendet wertvollen Platz in der Küche. Mit einer hübschen Herdabdeckung schenkst Du einem Kochmuffel zu Weihnachten nicht nur eine gute Ausrede, statt zu Kochlöffel und Schürze doch lieber wieder zur Lieferservice-Karte zu greifen. Du gibst ihm auch einen guten Quadratmeter Fläche zurück, der für Sinnvolleres als Nahrungszubereitung genutzt werden kann. Zum Beispiel als Abstellfläche für leere Pizzakartons. Oder für Blumen.