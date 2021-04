Naturgeräusche zum Einschlafen helfen vielen Menschen zuverlässig beim Entspannen. Sieben Apps, die Dir Meeresrauschen und Co. aufs Smartphone holen, haben wir im Folgenden für Dich zusammengestellt.

1. Meeresrauschen

fullscreen Die Meeresrauschen-App verfügt auch über eine Timer-Funktion. Bild: © Google PlayStore/Zodinplex 2019

Egal, ob zum Einschlafen, der nächsten Meditations-Session, der Yoga-Übung oder einfach so zum schnellen Entspannen zwischendurch: Die App Meeresrauschen unterstützt Dich mit den ruhigen Klängen des Ozeans. Konkret stehen zehn verschiedene Sound-Muster zur Auswahl, darunter "Wellen am Strand", "Boot auf den Wellen", "Wasserfall" und "plätschernde Wellen und Möwen".

Dank Auto-Abschaltfunktion musst Du Dir zudem keine Sorgen machen, dass die App die ganze Nacht lang nautische Naturgeräusche abspielt. Und damit Du auch was fürs Auge hast, liefert die Anwendung zu jedem Sound noch ein hübsches Wallpaper auf das Display von Smartphone oder Tablet.

Verfügbar für: Android

Android Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

2. Naturgeräusche

fullscreen Die Naturgeräusche-App funktioniert auch offline. Bild: © Google PlayStore/Relaxio 2019

Besonders individuell geht es in der App Naturgeräusche zu. Nutzer können nicht nur aus insgesamt 13 unterschiedlichen Sounds von Meeresrauschen bis hin zum Sommerwald wählen. Dank diverser Einstellungen können die vorhandenen Klangwelten auch Situation und Geschmack angepasst werden.

So kannst Du etwa Windrauschen, Feuerprasseln oder Vogelgezwitscher in einen Sound mit einbauen und die Lautstärke des zusätzlichen Naturgeräusches ebenso individuell einstellen. Eine Timer-Funktion sorgt dafür, dass sich die App automatisch abschaltet, und dank unterschiedlicher Hintergrundbilder hast Du auch gleich noch was zum Angucken.

Verfügbar für: Android

Android Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

3. Free Relaxing Nature Sounds and SPA Music

fullscreen In der Naturgeräusche-App kannst Du Favoriten speichern und die Lautstärke jedes Sounds individuell anpassen. Bild: © iTunes/Red Hammer Software 2019

Free Relaxing Nature Sounds and SPA Music wird von ihren Entwicklern als 2-in-1-Anwendung angepriesen. Zum einen bietet die App 25 bestehende Naturgeräusche, aus denen Du frei wählen kannst. Zum anderen ist ein zusätzliches Soundboard enthalten, in dem Du aus 35 Einzelsounds Deine ganz persönliche Entspannungsmelodie zusammenmischen kannst.

Dank Schlaf-Timer und Aufwachfunktion verhilft Dir die Naturgeräusche-App zudem nicht nur zu einem entspannten Schlaf, sondern holt Dich auch genauso sanft wieder aus dem Land der Träume.

Verfügbar für: iOS

iOS Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

4. Relax Meer – Naturgeräusche

fullscreen Für die Naturgeräusche-App ist keine bestehende Datenverbindung nötig. Bild: © Google PlayStore/mikdroid 2019

Wer nicht einfach nur Meeresrauschen möchte, sondern auch andere Ozeangeräusche zum Entspannen sucht, wird bei der App Relax Meer – Naturgeräusche fündig. Die Anwendung bietet zehn unterschiedliche Sounds, zu denen unter anderem auch Delfingeräusche, der Meeresboden, das tropische Meer oder ein Korallenriff gehören.

Jedes Naturgeräusch kann individuell angepasst werden und lässt sich als Dauerschleife oder gemäß Timer abspielen. Ruft Dich jemand an, pausiert die App Meeresrauschen und Co. automatisch.

Verfügbar für: Android

Android Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

5. Nature Soudscapes

fullscreen Verlässt Du die Naturgeräusche-App, kannst Du die Sounds trotzdem über die normalen Audiokontrollknöpfe Deines Handys steuern. Bild: © iTunes/Nick Culbertson 2019

Von Meeresrauschen, über Lagerfeuer- und Wasserfallgeräusche bis hin zum Rascheln von Blättern bietet die App Nature Soundscapes insgesamt 15 verschiedene Naturgeräusche. Diese können entweder in Dauerschleife abgespielt oder über die integrierte Sleep-Timer-Funktion nach einer gewissen Zeit automatisch beendet werden.

Für den doppelten Entspannungseffekt enthält die App zudem ein Oszillator-Feature. Dieses lässt die Lautstärke des gewählten Sounds langsam ab- und wieder anschwellen, was den beruhigenden Einfluss noch verstärken soll.

Verfügbar für: iOS

iOS Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

6. Naturgeräusche

fullscreen Insgesamt unterstützt die Naturgeräusche-App 40 verschiedene Sprachen. Bild: © Google PlayStore/Dream_Studio 2019

In der App Naturgeräusche kannst Du die bestehenden Sounds ganz nach Lust und Laune anpassen. Dafür können andere beruhigende Klänge zugemischt, die Lautstärke verändert oder weitere Einstellungen vorgenommen werden. Deine Lieblingsnaturgeräusche von Meeresrauschen bis Vogelgesang kannst Du zudem als Klingelton für Dein Smartphone verwenden.

Eine Timer-Funktion sorgt dafür, dass die App die Naturgeräusche automatisch abschaltet, nachdem Du eingeschlafen bist.

Verfügbar für: Android

Android Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

7. Naturespace: Relax Sleep Dream

fullscreen Zu jedem Sound gibt es in der Naturgeräusche-App die passende Beschreibung. Bild: © iTunes/Holographic Audio Theater 2019

Mit der Naturgeräusche-App Naturespace sollen Nutzer nicht nur besser einschlafen und sich entspannen können. Die Entwickler preisen die App auch als das Hilfsmittel zur Steigerung der Konzentration und Kreativität, zur Stressreduzierung und sogar zur Blutdrucksenkung an.

Insgesamt enthält die App sechs unterschiedliche Naturgeräusche, zu denen unter anderem Meeresrauschen, Wüsten- und Waldgeräusche zählen. Dank Einschlaf- und Weckfunktion begleitet die Anwendung Dich ins Land der Träume und macht Dich auch wieder wach. Und möchtest Du die Entspannungsgeräusche lieber per Kopfhörer oder über einen kleinen Lautsprecher anhören, steht auch dafür das passende Feature bereit.