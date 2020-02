Mit allen Wassern gewaschen: 5 günstige Spülmaschinen unter 500 Euro

Wer erledigt schon gern den Abwasch per Hand? Eine Geschirrspülmaschine ist äußerst praktisch – und muss nicht die Welt kosten. Wir haben fünf günstige Geräte zusammengestellt, für die Du keine 500 Euro hinblättern musst.

Anmerkung: Alle Preise und Informationen entsprechen dem Stand vom 28. Januar 2020.

Gut und günstig: OK ODW 60032 FS A2

Modell: frei stehend

Energieeffizienzklasse: A++

Preis: 259,99 Euro

Maße (Breite/Höhe/Tiefe): 598 x 845 x 600 Millimeter

Der frei stehende Geschirrspüler OK ODW 60032 FS A2 bietet Platz für bis zu zwölf Gedecke. Im Jahr soll die Spülmaschine durchschnittlich 258 Kilowattstunden Strom und knapp 3.100 Liter Wasser verbrauchen. In Betrieb beträgt die Lautstärke 49 Dezibel, was in etwa den Geräuschen eines Kühlschranks entspricht.

Das Geschirr kann in sechs Programmen spülen, die über die LED-Anzeige ausgewählt werden. Die Spültemperatur beträgt 40 bis 65 Grad Celsius. Für kleine Haushalte praktisch: die Halbe-Beladungs-Funktion. Sie ermöglicht eine wassersparende Reinigung, wenn die Spülmaschine nur zum Teil gefüllt ist. Zudem ist der Korb verstellbar, um Platz für große Töpfe und Pfannen zu schaffen.

Schmal und stromsparend: Beko DFS 28021

Modell: freistehend, unterbaufähig

Energieeffizienzklasse: A++

Preis: 339 Euro

Maße: 448 x 850 x 600 Millimeter

Die Beko DFS 28021 ist lediglich 448 Millimeter breit, eignet sich daher gut für kleine Küchen und Singlehaushalte. Auch der Verbrauch der Spülmaschine ist schlank: Das Gerät soll bei durchschnittlicher Nutzung im Jahr mit 211 Kilowattstunden Strom und 2.436 Liter Wasser auskommen. Der Geschirrspüler ist sowohl als Unterbaugerät als auch frei stehend nutzbar. Er bietet Platz für zehn Gedecke, die Höhe des oberen Korbs ist flexibel verstellbar. Die Lautstärke in Betrieb beträgt 46 Dezibel.

Was ist ein Gedeck? der Europäischen Norm EN 50242 aus je einem Ess-, Suppen- und Dessertteller, Tasse, Untertasse, Trinkglas, Messer, Gabel sowie Suppen-, Dessert- und Teelöffel. Ein Gedeck besteht gemäß

Das Beko-Gerät bietet acht Waschmodi mit diversen Automatikprogrammen. Dank Spültemperaturen von 35 bis 70 Grad lässt sich sowohl hitzeempfindliches Geschirr schonend reinigen als auch hartnäckiger Schmutz wirksam entfernen. Starke Verschmutzungen beseitigt die Maschine mit einem zusätzlichen Sprüharm. Der Geschirrspüler besitzt ebenfalls eine Halbe-Beladung-Funktion mit niedrigem Wasserverbrauch und verfügt zudem über eine Kindersicherung.

Variabel: Bosch SMV46KX01E 4

Modell: vollintegrierbar

Energieeffizienzklasse: A++

Preis: 414 Euro

Maße: 598 x 815 x 550 Millimeter

Der Geschirrspüler von Bosch bietet Platz für bis zu dreizehn Gedecke und lässt sich komplett in die Küchenzeile integrieren. Das Gerät soll im Jahr 262 Kilowattstunden Strom und 2.660 Liter Wasser verbrauchen.

Sechs Programme und fünf Spültemperaturen von 40 bis 70 Grad sorgen dafür, dass Geschirr und Besteck sauber aus der Maschine kommen. Ein Beladungssensor erkennt, wie viel Geschirr sich in der Maschine befindet und wählt selbsttätig die dazu passende Wassermenge beim Spülen. Praktisches Gimmick: Die Maschine zeigt die Restzeit des Spülvorgangs als roten LED-Lichtpunkt auf dem Fußboden an. Die Lautstärke des Bosch-Gerätes beträgt 46 Dezibel, die Körbe und Schubladen im Inneren lassen sich in mehreren Stufen verstellen.

Besonders leise: AEG FSB52610Z

Modell: vollintegrierbar

Energieeffizienzklasse: A++

Preis: 465,99 Euro

Maße: 596 x 818 x 550 Millimeter (B/H/T)

Beim Geschirrspüler AEG FSB52610Z handelt es sich wie bei dem Bosch-Gerät um ein vollintegrierbares Modell. Die Spülmaschine bietet Platz für dreizehn Standardgedecke, der jährliche Verbrauch soll sich auf 262 Kilowattstunden Strom und 2.775 Liter Wasser belaufen.

Nutzer können über das Display zwischen fünf Programmen und vier Temperaturstufen wählen. Eine Beladungserkennung gibt an, wie viel Geschirr bereits in der Spülmaschine steckt. Mit Betriebsgeräuschen von 44 Dezibel gehört der AEG-Geschirrspüler zu den leiseren Geräten in unserer Liste.

Mit viel Platz: Siemens SN636X03ME

Modell: vollintegrierbar

Energieeffizienzklasse: A++

Preis: 499 Euro

Maße: 598 x 815 x 550 Millimeter

Die Spülmaschine Siemens SN636X03ME verschwindet ebenfalls komplett in der Einbauküche. Das Gerät bietet Platz für 14 Gedecke – da kann kein anderes Modell aus unserem Überblick mithalten. Der Körbe mit umklappbaren Gestellen und Stacheln sind verstellbar, der Jahresverbrauch soll bei 2.660 Liter Wasser und 266 Kilowattstunden Strom liegen.

Zur Wahl stehen sechs Spülprogramme, die sich an Geschirrmenge und Verschmutzung anpassen lassen. Die Temperatur ist in fünf Stufen von 40 bis 70 Grad Celsius wählbar. Das Siemens-Gerät bildet ebenso wie die Spülmaschine von Bosch die Restlaufzeit als LED-Licht auf den Fußboden ab. Mit Betriebsgeräuschen von 44 Dezibel ist das Siemens-Modell zudem relativ leise.

