Seit gut 100 Jahre gibt es Küchenmaschinen von KitchenAid, die modernen Modelle sind wahre Multitalente. Viele Hobbyköche nutzen die schicken Geräte allerdings nur zum Anrühren von Teig – dabei können die "Küchenhilfen" mit dem passenden Zubehör so viel mehr.

Das Erfolgsgeheimnis der Küchenmaschinen von KitchenAid: Es gibt sehr viel Zubehör, mit dessen Hilfe es sich viel einfacher backen und kochen lässt – vorausgesetzt, die Möglichkeiten sind bekannt. Mit welchen Zusatzteilen Du das Potenzial Deines Alleskönners voll ausschöpfst, erfährst Du hier.

Teig anrühren mit Flach- oder Flexirührer statt Schneebesenaufsatz

Aus Gewohnheit greifen viele KitchenAid-Nutzer immer zum Schneebesenaufsatz, wenn es ans Mixen geht. Der Flachrührer bleibt ungenutzt in der Ecke liegen, obwohl er für die meisten Aufgaben eines Mixers wesentlich besser geeignet als sein Kollege. Das Vermengen von schwerem Keks- und Kuchenteig beispielsweise fällt mit dem Flachrührer deutlich leichter.

Der Schneebesen dagegen sollte eher zum Schlagen von Sahne und zum Verquirlen von Eiern zum Einsatz kommen. Wer es eilig hat, kann auch zum Flexirührer greifen. Durch seine flexible Silikonkante beschleunigt er den Mixvorgang, da er Teigreste von Schüsselrand kratzen kann. Schneebesen und Flachrührer und gehören zum Lieferumfang einer KitchenAid-Maschine.

Kräfte sparen dank Knethaken

Backen ist in, das mühsame und schweißtreibende Kneten von Teig hingegen out. Hobbybäcker sparen mit dem unscheinbaren Knethaken Kraft und Nerven. Wer regelmäßig Brot oder Kekse backt, kann den Teig zunächst mit dem Flachrührer durchmengen und anschließend ganz entspannt dem Knethaken bei der Arbeit zuschauen. Auch der Knethaken ist beim Kauf einer KitchenAid als Zubehör enthalten.

Pasta selber machen

Selbst gemacht schmeckt immer noch am besten – das gilt auch für Nudeln, die Du in Zukunft gemeinsam mit der KitchenAid zauberst. Mit dem Flachrührer rührst Du zunächst der Teig aus Mehl, Eiern, Wasser, Olivenöl und einer Prise Salz an. Dann bearbeitest Du ihn mit den Knethaken, bis eine glatte, elastische Masse entsteht. Nachdem der Teig abgedeckt etwas geruht hat, wird er vorsichtig durch die mit Mehl bestäubte Nudelwalze gedreht und letztlich mit einem Nudelvorsatz in die passende Form geschnitten – von Lasagneplatten über Spaghetti bis zu Linguine und Ravioli sind den Pasta-Liebhabern keine Grenzen gesetzt.

Nudeln aus Gemüse herstellen

Super gesunde Pasta? Auch dabei kann Dir Deine KitchenAid unter die Arme greifen. Low-Carb-Anhänger benötigen lediglich einen Spiralschneideraufsatz. In diesen werden Gemüsesorten wie beispielsweise Zucchini, Möhren oder Rote Bete geklemmt, und wenig später ringeln sich bunte Gemüsenudeln auf Deinem Teller.

Frischen Saft pressen

Wer eine Küchenmaschine von KitchenAid und den passenden Aufsatz hat, braucht keinen Entsafter. Als separate Aufsätze erhältlich sind eine Saftpresse, die Obst und Gemüse einwandfrei entsaftet, und eine einfache Zitruspresse. Die Saftpresse kommt mit drei verschiedenen Sieben, mit denen sich auch Tomatensaucen und Konfitüren zubereiten lassen.

DIY – Jetzt geht's um die Wurst

Wer bekennender Fleischfan ist, wird an dem Fleischwolf-Aufsatz seine helle Freude haben. Wenn Du ihn verwendest, weißt Du genau, welche Fleischstücke in Deinem Burger-Patty oder den Frikadellen landen und bestimmst selbst, wie fein oder grob das Ergebnis wird. Mit dem separat erhältlichen Wurstfüllhorn lassen sich aus dem selbst gemachten Hack zudem eigene Würstchen herstellen.

Wichtig: Der Fleischwolf muss nach Gebrauch gründlich von allen Überresten gesäubert werden. Dazu solltest Du nach dem Fleisch zunächst Weißbrot durch den Wolf drehen, empfiehlt Mashed. Das weiche, trockene Brot nimmt eine Menge der klebrigen Fleischreste auf und reinigt so den Fleischwolf. Anschließend mit Wasser und Spülmittel abwaschen.

Getreidemühle aufs Korn nehmen

Wer Mehl aus ganzen Körnern mag und beim Backen mit verschiedenen Mehlsorten experimentieren möchte, kann mit seiner Küchenmaschine von KitchenAid auch Getreide mahlen. Die aufsetzbare Getreidemühle verarbeitet unter anderem Weizen, Mais, Hirse und Hafer je nach Wahl zu Mehl oder feinem Getreideschrot. Aber Achtung: Zum Zerkleinern von Nüssen ist die Mühle nicht geeignet, da diese ölen.

Eis selber machen

Eine KitchenAid ist keine Eismaschine, kann aber mit dem passenden Kühlbehälter und Rührarm als Zubehör dazu umfunktioniert werden. Der Behälter muss zunächst für mindestens acht Stunden in Gefrierfach. Anschließend ersetzt Du die Rührschüssel der Küchenmaschine durch den Behälter und kannst nun Eiscreme, Sorbet und Softeis anrühren. Praktisch: Der Kühlbehälter, vom Hersteller schlicht Eismaschine genannt, passt auf alle KitchenAid-Modelle und hat ein Fassungsvermögen von 1,9 Liter.

