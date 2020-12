Nichtraucher-App: Diese 7 Apps helfen Dir, mit dem Rauchen aufzuhören

Du möchtest mit dem Rauchen aufhören, wünschst Dir dabei aber ein wenig Unterstützung? Nichtraucher-Apps versprechen hier zuverlässige Hilfe. Sie zeigen Dir nicht nur, wie sich Deine Gesundheit seit der letzten Zigarette verbessert hat, sondern auch, wie sehr der Verzicht bisher Deinem Geldbeutel zugutegekommen ist. Sieben besonders praktische und größtenteils kostenlose Apps, um Nichtraucher zu werden, haben wir hier für Dich zusammengestellt.

QuitNow! Rauchen aufhören

Du möchtest mit dem Rauchen aufhören und suchst nach einer App zur Unterstützung? QuitNow! ist eigenen Angaben zufolge die beste, weil umfangreichste Anwendung auf diesem Gebiet. Die App zählt die Tage, Stunden und sogar Minuten seit Deiner letzten Zigarette, zeigt Dir, wie viele Zigaretten Du seitdem vermieden hast und – vielleicht noch wichtiger – wie viel Geld Du dadurch gespart hast.

Außerdem kannst Du sehen, wie sich Deine Gesundheit durch das Leben als Nichtraucher nach und nach verbessert. Deine Erfolge kannst Du zudem mit der umfangreichen Community der App oder über die meisten sozialen Netzwerke teilen. Kommst Du in Versuchung, findest Du so zudem moralischen Beistand und (gute) Tipps von Leidensgenossen.

Verfügbar für: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

Rauchen aufhören – EasyQuit

fullscreen Die Nichtraucher-App EasyQuit kannst Du mit 20 unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Bild: © Google Play Store/Mario Hanna 2018

Die kostenlose Nichtraucher-App EasyQuit hilft Dir gleich auf mehrere Arten dabei, mit dem Rauchen aufzuhören: Sie führt Dir die Verbesserung Deiner Gesundheit in Form von wissenschaftlich fundierten Statistiken vor Augen, zeigt Dir, wie viele Zigaretten Du seit Deinem Rauch-Stop vermieden und wie viel Geld Du dadurch gespart hast. Je länger der Tag seit Deiner letzten Zigarette zurückliegt, desto mehr Abzeichen kannst Du sammeln.

Auch wenn Du langsam mit dem Rauchen aufhören möchtest, bietet die App Dir den passenden Modus. Und drohst Du doch einmal schwach zu werden, hilft die App Dir mit Tipps und einem Memory-Spiel dabei, Deine Gelüste zu besiegen.

Verfügbar für: Android

Android Preis: kostenlos

Smoke Free – Nichtraucher-Hilfe

Du möchtest endlich Nichtraucher werden? Die App Smoke Free unterstützt Dich eigenen Angaben zufolge mit 20 unterschiedlichen wissenschaftlich belegten Techniken auf dem Weg dahin. Ein in die Nichtraucher-App integrierter Zähler zeigt Dir genau, wie viele Zigaretten Du schon vermieden hast.

Außerdem erfährst Du, wie viel Lebenszeit Du durch den Rauch-Stop bereits zurückgewonnen hast. Aktuelle Einschätzungen zu Deiner Gesundheitsverbesserung, dem bereits eingesparten Geld und Co. runden das Angebot der App ab.

Verfügbar für: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

Langsam Rauchen aufhören

fullscreen Dank Widget-Funktionalität und laufender Benachrichtigungen hilft die App Langsam Rauchen aufhören Dir auf dem Weg zum Nichtraucher. Bild: © Google Play Store/MotiveBite Studio 2018

Die gratis Nichtraucher-App Langsam Rauchen aufhören setzt auf eine gemächliche Reduzierung Deines Nikotinkonsums, statt auf kalten Entzug. Dafür gibst Du einfach an, wie viele Zigaretten Du aktuell rauchst und in welche Zeitraum Du es zum Nichtraucher schaffen willst. Die App errechnet hieraus, wie viele Glimmstängel Du Dir maximal am Tag anzünden darfst und in welchen Schritten Du die Abstände zwischen den einzelnen Zigaretten verlängern musst.

Mit Tipps, Statistiken und einer Übersicht über das so bereits eingesparte Geld hilft die Anwendung Dir dabei, zu einem rauchfreien Leben zu finden.

Verfügbar für: Android

Android Preis: kostenlos

Kwit – Rauchen war gestern

Raucherentwöhnung als Spiel? Genau das ist der Ansatz der Nichtraucher-App Kwit. Je länger Du seit Deiner letzten Zigarette durchgehalten hast, desto höher steigt Dein "Kwitter-Level". Aktuell kannst Du so 84 Erfolge freischalten und Dich im Ranking der App nach oben arbeiten. Übersichten zu vermiedenen Zigaretten, eingespartem Geld und Co. sorgen zusätzlich für Motivation. Und fehlt es an der trotzdem einmal, spielt die App Dir eine von mehr als 200 verschiedene Motivationskarten aus, sobald Du Dein Smartphone schüttelst.

Verfügbar für: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos

Grüne Lungen – Stop Rauchen

fullscreen Mit jedem Jahr als Nichtraucher erhältst Du einen Stern. So begleitet die App Dich bis zu 15 Jahre. Bild: © iTunes/Oliver Bayer 2018

Wo andere Nichtraucher-Apps gerne den finanziellen Vorteil in den Fokus nehmen, setzt die App Grüne Lungen – Stop Rauchen ganz auf die Gesundheit Deines Atemorgans. Das wird zu Beginn Deiner Rauchentwöhnung in tiefschwarz dargestellt und wandelt sich im Laufe des ersten Jahres als Nichtraucher langsam zu einem hellen Grün. Ein in die Rauchstopp-App integrierter Zähler zeigt Dir genau, wie lange Du bereits durchgehalten hast, wie viel Geld Du so gespart und wie viel schädliches Nikotin und Teer Du Deiner Lunge erspart hast.

Verfügbar für: iOS

iOS Preis: 0,99 Euro

Rauchfrei Lite – Aufhören zu rauchen

fullscreen Die kostenlose Anti-Raucher-App dokumentiert, wie viel Zigaretten, Geld und Zeit der Nutzer einspart. Bild: © Google Play / digitalsirup GmbH 2019

Die App Rauchfrei Lite versteht sich als Motivationsprogramm für Menschen, die nicht mehr rauchen wollen. Dazu gehört ein Tracker, der die Anzahl der nicht gerauchten Zigaretten mitzählt. Was Du dabei an Geld, Zeit gewonnen und wie viel Teer Du Deiner Lunge erspart hast, zählt die App ebenso mit. Um bei der Stange zu bleiben, kannst Du Dir eigene Ziele setzen. Zum Beispiel das eingesparte Geld sammeln, bis es für Konzertkarten reicht. So ist der Lohn der Mühen greifbarer.