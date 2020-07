Wie heißt noch mal diese hübsche Blume da? Und was ist das eigentlich für ein Baum? Alle, die schon einmal Pflanzen bestimmen wollten, können zukünftig mit den richtigen Apps auf tatkräftige Hilfe durch Smartphone und Co. setzen. Hier kommen sieben nützliche Apps für Naturliebhaber.

Garden Answers Plant ID

Die App Garden Answers Plant Identification von Team SOA, Inc. ermöglicht es Dir, mehr als 20.000 verschiedene Pflanzen zu bestimmen. Dafür nimmst Du einfach mit der Kamera Deines Smartphones ein Foto der betreffenden Pflanze auf und lädst es in die App. Das dauert nur wenige Sekunden. Aus den danach angezeigten Bildern wählst Du das passendste aus und bestimmst so die gesuchte Pflanze. Die Anwendung liefert zusätzlich umfangreiche Informationen zur Pflanze.

Bleiben trotzdem noch Fragen offen, stehen über die Suchfunktion mehr als 200.000 Antworten auf die häufigsten Fragen zur Verfügung. Einziges Manko: Bisher ist Garden Answers Plant Identification nur auf Englisch und Japanisch zu haben.

Verfügbar für: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos mit In-App-Käufen

kostenlos mit In-App-Käufen Zusammengefasst: Wer Englisch spricht, freut sich über einen reichen Informationsschatz für die nächste Naturexpedition.

PlantNet Pflanzenbestimmung

Gleich mehrere Forschungseinrichtungen stehen hinter der App PlantNet. Um Pflanzen bestimmen zu können, nutzt die App eine Fotoerkennungssoftware. Sie vergleicht die Aufnahmen Deiner Smartphone-Kamera mit Bildern in ihrer Datenbank, die aktuell mehr als 4.100 Wildpflanzen umfasst. Damit das möglichst reibungslos funktioniert, empfehlen die Entwickler, einen markanten Pflanzenteil vor möglichst neutralem Hintergrund zu fotografieren.

Der Clou: Nutzer der App können am Ausbau der Datenbank mitwirken. Je mehr Fotos über die Funktion "Beitrag" geteilt werden, desto größer wird die Zahl der abgedeckten Pflanzen. Pl@ntNet, wie der Name der App offiziell geschrieben wird, ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Englisch und Französisch. Und das Beste: Die App zur Bestimmung von Pflanzen ist völlig kostenlos.

Verfügbar für iOS und Android

für iOS und Android Preis: kostenlos

kostenlos Zusammengefasst: Komplett kostenlose App zur Pflanzenbestimmung, deren Datenbank Du mit ausbauen kannst.

Baumführer 2 Pro

Auch der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) geht mit der Zeit und stellt unter dem Namen Nature Mobile verschiedene Apps vor. Dazu gehört auch die App Baumführer 2 Pro. Damit identifizierst Du Bäume anhand von Eigenschaften wie Blattform, Rindenbeschaffenheit, Blütenstand und Früchten. Unsicheren Nutzern steht die Online-Artenberatung zur Seite.

Die App kennt 200 verschiedene Baumarten, die auf Deutsch und Englisch vorgestellt werden. Schöne Sache: Um Dein Wissen spielerisch zu erweitern, bietet Baumführer 2 Pro ein Quiz, mit dem Du lernen kannst, die einzelnen Baumarten voneinander zu unterscheiden.

Verfügbar für: iOS und Android

iOS und Android Preis: 6,99 Euro (iOS), 11,99 Euro (Android), eine kostenfreie Lite-Version für Android ist erhältlich

6,99 Euro (iOS), 11,99 Euro (Android), eine kostenfreie Lite-Version für Android ist erhältlich Zusammengefasst: Wer sich speziell für das Bestimmen von Bäumen interessiert, ist mit der Nabu-App gut beraten.

Heilpflanzen 2 Pro

Mit der App Heilpflanzen 2 Pro von Nature Mobile hast Du immer und überall die Möglichkeit, im Arzneischrank der Natur zu stöbern. Derzeit hält die Nabu-App 150 Arten von Heilpflanzen bereit. Jeder Eintrag setzt sich aus ausführlichen Informationen zu Standorten, Anwendungsbereich, Wirkung, Aussehen, Geruch und weiteren wichtigen Fakten zusammen. Die App verrät Dir außerdem, in welchen Produkten die Pflanze enthalten ist.

Möchtest Du mit der App eine Pflanze bestimmen, bist Dir beim Ergebnis aber unsicher, hilft die Online-Artenberatung weiter. Wie in den anderen Apps des Nabu ist auch in Heilpflanzen 2 Pro ein Quiz integriert, das Dein Wissen zu Heilpflanzen spielerisch erweitert. Derzeit ist die Anwendung in deutscher, englischer und französischer Sprache erhältlich.

Verfügbar für: iOS und Android

iOS und Android Preis: 6,99 Euro (iOS), 8,49 Euro (Android)

6,99 Euro (iOS), 8,49 Euro (Android) Zusammengefasst: Stöbern im Arzneischrank der Natur ist ein Leichtes mit dieser praktischen App.

©iTunes/Nature Mobile 2017 fullscreen Heilpflanzen 2 Pro von Nature Mobile kann derzeit 150 verschiedene Arten von Heilpflanzen bestimmen.

AndyGreen

Als Nutzer von AndyGreen machst Du einfach ein Foto einer Pflanze, die Du bestimmen möchtest, und teilst es zusammen mit einer Frage mit der Community. Laut Erfahrungsberichten aus dem Netz erhältst Du in der Regel sehr zeitnah hilfreiche Antworten.

Zusätzlich wartet AndyGreen von Entwickler Andreas Burger mit einem über 3.000 Einträge umfassenden Pflanzenlexikon auf. Das liefert Informationen zu Name, Höhe, Standort, Blüte, Blütenfarbe, Früchten, Laub, Wuchs und Verwendung der Pflanze – allerdings nur auf Englisch. Auch eigene Notizen kannst Du zu jedem Beitrag speichern. Wem das noch nicht genug ist, der kann mit dem integrierten Pflanzenfinder die gesuchte Pflanze bestimmen.

Sogar das Lernen soll mit AndyGreen ordentlich Spaß machen. "Den Lernmodus haben wir speziell für die Auszubildenden aus der grünen Branche erstellt. Dieser kann in den Favoriten für jede Liste angewendet werden. Es gibt einen Quizmodus mit vier Auswahlmöglichkeiten, wenn gewünscht auch auf Zeit. Oder benutze den klassischen Modus und errate die Pflanze direkt anhand des angezeigten Bildes", heißt es in der Beschreibung der App.

Verfügbar für: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos

kostenlos Zusammengefasst: Pflanzen bestimmen mit extra-großem Spaßfaktor, so könnte man die App AndyGreen beschreiben.

Flora Incognita

Wissenschaftler der Technischen Universität Ilmenau und des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie Jena stecken hinter der Pflanzenbestimmungs-App Flora Incognita. Sie funktioniert ganz intuitiv: Du knipst ein Bild einer Pflanze und die Anwendung sagt Dir automatisch, wie sie heißt. Weitere Informationen zu Ausbreitung, Schutzstatus und mehr liefert ein Steckbrief.

Zusätzlich kannst Du Beobachtungslisten anlegen und in sozialen Netzwerken teilen. Flora Incognita kennt 4.800 Pflanzenarten. Der Großteil sind Wildpflanzen – Zier- und Zimmerpflanzen sind nur eingeschränkt enthalten. Im Menüpunkt "Aktuelles" regt die App zu Mitmachaktionen an.

Verfügbar für: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos

kostenlos Zusammengefasst: Eine verlässliche App, um Wildpflanzen zu bestimmen. Zusätzlich gibt es Neuigkeiten und Mitmachaktionen.

Seek

Die App Seek von iNaturalist regt den Nutzer zu Entdeckungstouren in der Natur an. Mit ihrer Bilderkennungstechnologie kann sie sowohl Pflanzen als auch Tiere erkennen. Je mehr Beobachtungen kleine und große Entdecker machen, desto mehr Abzeichen können sie sammeln. Die Pflanzenbestimmungs-App funktioniert auch umgekehrt: Erlaubst Du, dass die Anwendung auf Deinen Standort zugreift, liefert Seek Dir Informationen zu Pflanzen und Tieren, die in dieser Umgebung häufig vorkommen. Dafür greift die App auf Millionen von Beobachtungen zurück, die Nutzer geteilt haben.