Du benötigst eine neue Waschmaschine, möchtest aber nicht 1.000 Euro oder gar mehr ausgeben? Zum Glück gibt's auch günstige gute Geräte. Hier kommen sieben Waschmaschinen zum Preis von 350 bis knapp 470 Euro.

KOENIC KWM 81412 A3

Die Waschmaschine von Koenic ist auch für größere Wäscheberge geeignet.

Modell: Frontlader

Energieeffizienzklasse: A+++

Preis: 349,99 Euro

Der freistehende Frontlader von Koenic schluckt bis zu acht Kilogramm Wäsche, das Gerät schleudert mit bis zu 1.400 Umdrehungen pro Minute. Mit einer Lautstärke von 78 Dezibel liegt die Maschine während des Schleudervorgangs im höheren Bereich.

Die Koenic-Waschmaschine ist mit 16 Waschprogrammen ausgestattet. Neben den Standard-Programmen gibt es unter anderem ein Express-Programm, das Deine Wäsche in 15 Minuten durchspült, ein Sport-Programm sowie einen speziellen Waschgang für Babywäsche. Apropos Nachwuchs: Die Maschine hat eine Kindersicherung, die AquaStop-Funktion schützt vor Wasserschäden.

BEKO WYAW 714831 LS

Psst: Die Beko-Waschmaschine ist von allen Geräten in dieser Liste beim Schleudern am leisesten.

Modell: Frontlader

Energieeffizienzklasse: A+++

Preis: 365 Euro

Die Beko-Waschmaschine reinigt bis zu sieben Kilogramm Wäsche pro Waschgang. Die maximale Schleuderdrehzahl liegt bei 1.400 Umdrehungen pro Minute. Mit 70 Dezibel ist das Gerät im Schleudergang etwas leiser als das Koenic-Modell.

Zu den 16 Programmen der Beko-Waschmaschine gehören unter anderem ein Sport-Programm, ein Hygiene-Waschgang und ein Buntwäsche-Eco-Programm. Das Express-Programm nimmt rund 14 Minuten in Anspruch. Bei aktivierter Kindersicherung können die Kleinen an den Einstellungen nichts verändern. Die Watersafe+-Funktion verriegelt den Zulauf am Wasserhahn automatisch, sobald der Zulaufschlauch leckt oder Schäden aufweist. Im Test von Stiftung Warentest schneidet das Gerät mit "gut" (Testnote 1,8) ab, die Tester loben insbesondere den Schutz vor Wasserschäden.

BOSCH WAB28222

Die VarioPerfect-Technologie ermöglicht sehr energieeffizientes oder besonders schnelles Waschen.

Modell: Frontlader

Energieeffizienzklasse: A+++

Preis: 365,99 Euro

Für die mittelgroße Wäscheladung: Die Bosch-Waschmaschine wird mit bis zu sechs Kilogramm Wäsche fertig. Der Frontlader schleudert mit maximal 1.395 Umdrehungen pro Minute, die Lautstärke beträgt dabei etwa 77 Dezibel.

Mit Boschs VarioPerfect-Technik wäschst Du auf Knopfdruck wahlweise besonders schnell oder besonders sparsam. Die Mengenautomatik ActiveWater passt die Wassermenge an die Wäscheladung an. Neben Standardprogrammen wie Koch-Buntwäsche und Pflegeleicht bietet das Gerät zusätzliche Optionen wie Sportswear, AllergiePlus und ExtraKurz (15 oder 30 Minuten). Ein AquaStop-Schlauch schützt vor Wasserschäden.

BAUKNECHT WAT Prime 552 SD

Der Toplader von Bauknecht ist besonders platzsparend, misst nur 40 Zentimeter in der Breite.

Modell: Toplader

Energieeffizienzklasse: A++

Preis: 399,99 Euro

Du hast nur wenig Platz für eine Waschmaschine? Das Bauknecht-Gerät ist ein schmaler Toplader, nimmt in der Breite nur 40 Zentimeter in Anspruch. Zum Vergleich: Die meisten Frontlader sind circa 60 Zentimeter breit. Die Bauknecht-Maschine fasst aufgrund ihrer kompakten Maße lediglich 5,5 Kilogramm Wäsche, zudem ist die maximale Schleuderdrehzahl niedriger als bei den anderen Modellen in dieser Liste. Beim Schleudern soll die Maschine auf 76 Dezibel kommen.

Neben den Standard-Programmen für Koch- und Buntwäsche bietet das Gerät unter anderem ein Woll-Programm und ein 15-minütiges Kurzprogramm. Mit der Kurz-Taste lassen sich auch andere Waschprogramme verkürzen. Ein Mehrfachwasserschutz schützt bei dem Toplader vor Wasserschäden.

GRUNDIG GWA38431

Die Grundig-Waschmaschine hat eine Selbstreinigungsfunktion, die auch die Lebensdauer verlängern soll.

Modell: Frontlader

Energieeffizienzklasse: A+++

Preis: 425,99 Euro

Die Grundig-Waschmaschine fasst bis zu acht Kilogramm Wäsche und schleudert mit maximal 1.400 Umdrehungen in der Minute. Der Schleudergang verursacht einen Lautstärkepegel von 73 Dezibel.

Die Maschine bietet ein schonendes Wollwaschprogramm. Wenn es schnell gehen muss, steht ein viertelstündiges Kurzprogramm zur Verfügung. Eine Besonderheit ist die Selbstreinigungsfunktion. Sie sorgt laut Hersteller für hygienische Sauberkeit in der Maschine und verlängert die Lebensdauer des Geräts. Die Stiftung Warentest beurteilt die Wasch- und Schleuderleistung des Modells als "gut", auch das Gesamturteil lautet "gut" (Testnote 2,0).

LG F 14WM 7TS2

Die LG-Waschmaschine kannst Du mit Deinem Smartphone steuern.

Modell: Frontlader

Energieeffizienzklasse: A+++

Preis: 429 Euro

Das LG-Modell schafft sieben Kilogramm Wäsche pro Waschgang und schleudert mit 1.400 Umdrehungen pro Minute. Der Geräuschpegel beträgt dabei 73 Dezibel.

Für Sicherheit sorgen eine Kindersicherung und die AquaLock-Funktion mit versiegelter Bodenwanne und AquaStop-Schlauch. Das Gerät verfügt über spezielle Waschprogramme für Sportswear, Babybekleidung und Bettdecken, insgesamt sind es 14 Programme.

Besonderheit: Die LG-Waschmaschine ist smart, Du kannst sie über die Smart-ThinQ-Funktion auch per Smartphone steuern. Zudem kannst Du zusätzliche Waschprogramme aus dem Internet auf das Gerät überspielen. Die Stiftung Warentest lobt auch bei diesem Modell den Schutz vor Wasserschäden und vergibt das Testurteil "gut" (2,1).

SIEMENS WM14N040

Vergessene Kleidungsstücke nachlegen? Bei der Siemens-Waschmaschine kein Problem.

Modell: Frontlader

Energieeffizienzklasse: A+++

Preis: 465,99 Euro

Die Siemens-Waschmaschine hat ein Fassungsvermögen von sechs Kilogramm, die variable Schleuderdrehzahl beträgt maximal 1.400 Umdrehungen pro Minute. Die Lautstärke beim Schleudern liegt mit 74 Dezibel im mittleren Bereich.

Das Modell bietet unter anderem Programme für Feinwäsche sowie Koch-Buntwäsche, außerdem Kurzprogramme von 15 und 30 Minuten. Die Schleuderdrehzahl ist wählbar. Du hast ein wichtiges Teil vergessen? Kein Problem, die Maschine hat eine Nachlege-Funktion: Das laufende Waschprogramm wird unterbrochen, und Du kannst weitere Kleidung hinzufügen. Die varioSpeed-Funktion verkürzt die Waschdauer laut Hersteller zudem um bis zu 65 Prozent. Kindersicherung und AquaStop sind bei der Siemens-Maschine ebenfalls vorhanden.

