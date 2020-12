Weihnachtsbeleuchtung außen: So wird's besinnlich in Garten & Co.

Weihnachten ist die Zeit der Lichtermeere. Kaum jemand verzichtet auf Weihnachtsbeleuchtung innen oder außen – dennoch achten die meisten Deutschen darauf, nicht zu Stromverschwendern zu mutieren. Wie es gelingt, die strahlende Deko im Garten, an der Fensterbank oder am Balkon zu kreieren? Wir haben da ein paar Ideen.

Weihnachtsdeko-Wahn: Deutschland spart lieber

Der Drang, sich mit Lichterdeko gegenseitig zu überbieten wie in den USA, ist hierzulande nicht ausgeprägt. Stattdessen sollen Umwelt und Geldbeutel geschont werden – herkömmliche Weihnachtsbeleuchtung verliert immer mehr an Bedeutung. Einer Umfrage von Statista zufolge setzten die Deutschen 2019 vornehmlich auf energieeffiziente LED-Beleuchtung. Im Trend liegen auch Fernbedienungen und Timer, mit denen Du die Beleuchtungszeiten exakt regulieren kannst.

Und: Das tut dem Wow-Effekt der Weihnachtsbeleuchtung absolut keinen Abbruch. Inspiration gefällig?

Lichterketten in Windlichtern: Weihnachtliches Willkommen

Man nehme: ein schönes rustikales Windlicht, gern in Form einer Laterne, eine LED-Lichterkette mit Akku-Betrieb und ein wenig rotes Samtband. Lege die Lichterkette (oder den LED-Draht) in die Laterne und arrangiere das Ganze ein wenig. Damit die Lichterkette nicht nur am Boden liegt, kannst Du zum Beispiel ein paar Tannenzapfen mit hineingeben. Binde dann das Samtband um das obere Ende der Laterne herum – fertig.

Tipp: Stell zwei dieser Windlichter rechts und links neben Deine Haustür. So kreierst Du ein warmes und weihnachtliches Willkommen für jeden, der zu Besuch kommt. Achte darauf, wetterbeständige Outdoor-Lichterketten zu benutzen.

Akku-LED-Lichterkette Jetzt kaufen bei

Lichtschlauch geschickt im Garten verlegen

Du hast einen schönen Garten mit Blumenkübeln, Hochbeeten oder sogar Steinamphoren? Dann vergiss getrost den klassischen Weihnachtsbaum draußen und konzentrier Dich auf eine moderne Beleuchtung mit einem Lichtschlauch. Wickel ihn um Deine Blumenkübel oder Amphoren herum und setze noch ein paar weihnachtliche Gestecke mit ein. Das macht jede Pflanze zu einem weihnachtlichen Hingucker – auch ohne immergrüne Nadeln.

Warmweißer Lichtschlauch Jetzt kaufen bei

Weihnachtsbaum für draußen: Mal anders

Wer keine Tanne oder Fichte im Garten stehen hat, muss noch lange nicht draußen auf einen Weihnachtsbaum verzichten. Eine coole Idee: eine Europalette in Form sägen und rundherum mit einer LED-Lichterkette verzieren. Über einen Stiel kannst Du sie dann in ein Blumenbeet stecken. Noch ein paar weihnachtliche Figuren dazustellen, und das Weihnachtsensemble im Garten ist fertig – und zieht sicherlich einiger bewundernde Blicke von Passanten auf sich.

Solar-Weihnachtsbeleuchtung mit Mini-Tannenbaum

Wenn Dir energieeffiziente LED-Lichter noch nicht umweltbewusst genug sind, könnte Solar-Weihnachtsbeleuchtung das Richtige sein. Lass Dich nicht vom Namen täuschen: Die Lichterketten und Figuren mit Lichtern benötigen kein direktes Sonnenlicht, sondern geben sich mit normalem Tageslicht zufrieden. Da es im Winter häufig bewölkt ist, muss das auch so sein.

Solar-Weihnachtsbeleuchtung gibt es in vielen verschiedenen Formen: Du kannst Teile zum Einstecken kaufen und damit Dein Blumenbeet ausleuchten, etwa mit niedlichen Zuckerstangen – oder Du hängst eine Girlande mit Tannenbäumen an das Geländer Deines Balkons.

Lichterketten für den Balkon: Mut zum Ungewöhnlichen

Du hast keinen Garten, dafür aber einen Balkon, den Du weihnachtlich schmücken willst? Weihnachtsbeleuchtung für außen eignet sich hier natürlich besonders, aber die schnöde Lichterkette an einer künstlichen Tannengirlande ist nicht gerade kreativ. Zum Glück gibt es zahlreiche Ketten mit Verzierungen, von Eiszapfen über glitzernde Kugeln bis zu rustikalen Sternen aus Holz.

Wenn Du möchtest, kannst Du noch bunte Baumkugeln und ein paar Tannenzapfen hinzufügen. So entsteht eine individuelle Girlande, die Du oben an Deinem Balkon anbringst oder ums Geländer wickelst.