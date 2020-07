Sommer-Gadgets: 9 coole Must-haves für die heiße Jahreszeit

Der Sommer ist für Sonnenanbeter ohne Zweifel die schönste Zeit des Jahres. Mit diesen neun heißen Sommer-Gadgets können feuchtfröhliche Poolpartys, das Räkeln am Strand und das Grillen im heimischen Garten allerdings noch viel besser werden.

UE Wonderboom: Wasserfeste Wireless-Lautsprecher mit sattem Sound

©TURN ON 2017 fullscreen Der UE Wonderboom verstummt nicht einmal, wenn er baden geht.

Damit die Poolparty nicht ins Wasser fällt, sollten Musikliebhaber auf die schwimmende Bluetooth-Box "Wonderboom" von Ultimate Ears setzen. Die farbenfrohe Klang-Kugel liefert einen satten Sound und ist dabei äußerst robust und wasserfest. Im TURN ON Test konnte der Lautsprecher zudem durch eine einfache Handhabung punkten.

Follow Me: Die treue Bluetooth-Kühlbox

©YouTube/Hacker House 2017 fullscreen Dürfen wir vorstellen: Follow Me, Marke: Eigenbau.

Zusammen mit den Temperaturen steigt auch der Wunsch nach kalten Drinks. Aber wer will schon immer die schwere Kühlbox mitschleppen? Eins der coolsten Sommer-Gadgets zum Selbermachen ist deshalb die selbstfahrende Box Follow Me. Sie ist per Bluetooth mit dem Smartphone ihres Besitzers verbunden und folgt diesem per GPS auf Schritt und Tritt. Der Haken: Bislang ist Follow Me nur etwas für begabte Tüftler, denn die Erfinder stellten lediglich eine Anleitung zum Selberbauen online.

Sunscreenr: Smarte Sonnenschutz-Kontrolle

Bekennende Sonnenanbeter kennen das Problem: Der ganze Körper ist mit Sonnenschutz eingerieben, aber diese eine Stelle wurde vergessen. Prompt ist diese Hautpartie am nächsten Tag glühend rot und schmerzt. Coole Gadgets wie der "Sunscreenr" können dieses Szenario verhindern: Beim Blick durch die Kameralinse erscheint gut eingecremte Haut dunkel, während helle Partien nicht ausreichend geschützt sind.

LotusGrill: Rauchfrei und trotzdem lecker

Wer Ärger mit den Nachbarn aufgrund gewaltiger Rauchschwaden vermeiden, aber beim Grillen nicht auf das rauchige Holzkohle-Aroma verzichten möchte, sollte den transportablen LotusGrill ins Auge fassen. Der rauchfreie Holzkohlegrill setzt auf eine besondere Bauform, die nur sehr wenig bis gar keine Rauchentwicklung zulässt.

Grillthermometer: Immer die perfekte Temperatur parat

Echte Grill-Gourmets sollten zudem nicht auf ein handliches Grillthermometer verzichten. Es misst zuverlässig die Temperatur – sogar im ganzen Hähnchen. Mit dem Helferlein gelingt jedes Steak, ganz nach Geschmack blutig, medium oder well-done. Bei einer Grillparty also unverzichtbar – schließlich kann nichts die Sommerlaune mehr verhageln als verbranntes und zähes Grillgut.

Sonnencreme-Safe: Immer alle Wertsachen dabei

Eigentlich möchtest Du gerne ins kühle Nass springen, aber Deine Wertsachen willst Du nur ungern aus den Augen lassen? Es könnten ja Langfinger unter den anderen Badegästen sein. Für die Sicherheit von Smartphone und Co. gibt es eine clevere Lösung: Einen Diebstahl-Schutz in Gestalt einer Sonnencreme-Flasche. In dem unscheinbaren Mini-Safe können alle wertvollen Gegenstände verwahrt werden, sodass ein Dieb diese nicht auf den ersten Blick findet.

Kingii: Der Lebensretter fürs Handgelenk

Sommerzeit ist Wassersportzeit, doch laut WHO ertrinken jährlich rund 372.000 Menschen weltweit beim Plantschen, Surfen und Tauchen. Kingii will diese Zahl mit seinem integrierten Luftkissen reduzieren. Auf den ersten Blick handelt es sich bei dem Wearable lediglich um ein breites, schlichtes Armband.

Sollte der Träger jedoch nicht aus eigener Kraft an die Wasseroberfläche kommen können, kann er einen Hebel betätigen. Daraufhin öffnet sich das knallorangene Luftkissen, bläst sich sekundenschnell auf und zieht seinen Nutzer an die Oberfläche. Mithilfe einer angebrachten Pfeife kann der Hilfesuchende dann auf sich aufmerksam machen. Tauschst Du die CO2-Kapsel nach Gebrauch aus, kannst Du das Gadget später nochmals verwenden.

Smartphone-Schutzhülle mit Flaschenöffner

Wer beim Bieröffnen nicht mit Tischkante, Feuerzeug oder ähnlichem improvisieren kann, sollte in Zukunft sein Smartphone jederzeit griffbereit haben. Geniale Schutzhüllen trumpfen mit einem ausfahrbaren Flaschenöffner auf – ganz schön lässig. Und dabei noch super handlich, unkompliziert und immer griffbereit.

Eismaschine für den Heimgebrauch

Apropos coole Gadgets: Was wäre im Sommer besser als Eis selber zu machen? Mit einer Eismaschine geht das kinderleicht. Durch die herausnehmbaren Kühlelemente oder einen Kompressor werden die Zutaten bereits während des Verrührens in der Maschine heruntergekühlt und zu einer cremigen Masse vermengt. Diese kommt anschließend für die optimale Konsistenz noch einmal ins Gefrierfach – und fertig ist die DIY-Eiscreme.