Ein Staubsauger gehört in jeden Haushalt – aber wie sollst Du bei so vielen Modellen das richtige Gerät für Dich finden? Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, welcher Staubsauger für welchen Einsatzzweck die beste Wahl ist.

Welcher Staubsauger bei Dir einziehen sollte, hängt von mehreren Faktoren ab. Etwa ob du Haustiere besitzt, welcher Boden bei Dir verlegt ist und ob Du lieber kabelgebunden oder mit einem Akku-Gerät arbeiten willst. Fragen über Fragen – unsere Übersicht liefert Antworten.

Typfrage: Bodensauger oder Akkustaubsauger?

Unabhängig von Deinem Bodenbelag und der Art von Schmutz, den Du aufsaugen willst, kommt es auf Deine Ansprüche an Komfort an. Einen typischen Bodensauger verbindest Du per Kabel mit der Steckdose – er saugt so lange, wie Du es benötigst, und leistet jahrelang treue Dienste. Der Nachteil: Du musst den schweren Sauger hinter Dir herziehen und hast durch das Kabel oft ein Hindernis im Weg.

Ein kabelloser Staubsauger ist flexibler und häufig auch leichter. Er lässt sich dezent in einer Ecke verstauen und schnell einsetzen. Aber er saugt nur so lange, wie der Akku Saft hat. Danach muss er wieder in seine Ladestation wandern. Zudem haben Akkus generell eine begrenzte Lebensdauer. Und: Der Auffangbehälter ist meist kleiner als beim Bodensauger.

Hier musst Du Dich vorab entscheiden, was Dir wichtiger ist: Langlebigkeit oder spontane Flexibilität.

Bodensauger Akkusauger + saugt solange wie nötig + ist flexibel und schnell einsatzbereit + ist langlebig + leicht und einfach zu handhaben + besitzt relativ großen Auffangbehälter + dezent zu verstauen - ist schwerer im Handling - Akku ist nicht ewig haltbar - Kabel ist als Hindernis oft im Weg - Auffangbehälter meist klein

Der Bodensauger: Klassiker mit dem gewissen Extra

Der Bodensauger ist der Klassiker unter den Staubsaugern. Er eignet sich prinzipiell für jeden Haushalt, ist aber besonders in großen Wohnungen und Häusern eine gute Wahl. Bodensaugern geht nicht plötzlich der Strom aus – wenn große Flächen lange gesaugt werden, ein entscheidender Aspekt. Der Zeitgeist geht auch am Oldie nicht spurlos vorbei: Der Miele Complete C3 Series zum Beispiel ist mit einem AirClean-Filter ausgestattet, der Staub besonders zuverlässig aus Deinen Räumen tilgen soll.

Ein zwölf Meter langes Stromkabel sorgt beim Miele-Gerät zudem für viel Bewegungsfreiheit. Mit gut sieben Kilogramm Eigengewicht lässt sich der Bodensauger relativ problemlos durch die Gegend ziehen – dem sauberen Heim steht also auch mit dem Klassiker nichts im Weg.

Der Akku-Staubsauger: Perfekt für den kleinen Haushalt

©Bosch 2020 fullscreen Die schmale Düse des Bosch-Akkusaugers reicht auch in versteckte Ecken und unter flache Möbel.

Lebst Du, vielleicht sogar als Single, in einer eher überschaubaren Wohnung, ist ein Akku-Staubsauger eine gute Wahl. Die meisten Modelle sind relativ günstig in der Anschaffung und passen selbst in kleine Ecken oder Abstellkammern. Die Saugleistung ist durch den Akku natürlich eingeschränkt, aber bei einer kleinen Wohnung dürfte das kaum auffallen.

Der Akku-Staubsauger BCH6ZOOO von Bosch beispielsweise kommt mit zusätzlichen Bürsten daher, die auch schwer zugängliche Stellen erreichen und empfindliche Möbel schonend absaugen. Ist der Akku voll geladen, saugt das Gerät bis zu eine Stunde lang – damit dürfte eine reguläre Zweizimmerwohnung problemlos sauber werden. Ist der Auffangbehälter voll, leerst Du ihn einfach und saugst weiter, ein Beutel ist nicht nötig.

Der Saugroboter: Ideal für Vielbeschäftigte

Du hältst Dein weinendes Kind auf dem Arm, die Nudeln kochen über, und der Hund hat einen Pflanzentopf umgeworfen – wo nimmst Du nur die Zeit zum Staubsaugen her? Lass Dir die Arbeit einfach von einem Saugroboter abnehmen. Der flinke und kleine Helfer saugt vollkommen selbstständig und benötigt nur ein Go, das Du per Smartphone in einer entsprechenden App gibst. Manche Geräte funktionieren auch auf Zuruf per Alexa, Siri oder Google Asstant.

Der Roborock Mi S6 bei SATURN zum Beispiel kann nicht nur saugen, sondern auch wischen. Damit beseitigt er vielseitigen Schmutz – auch, wenn Du gerade mit etwas anderem beschäftigt bist.

Der Multi-Zyklon: Staubsauger für Tierhaare

Du liebst Dein Haustier – die Haare und Wollmäuse, die der Vierbeiner hinterlässt, aber so gar nicht. Für viele normale Staubsauger sind die feinen Fellreste ein Problem: Die Haare verfangen sich in den Strukturen von Teppichen und lassen sich nur schwer entfernen. Eine stark rotierende Bürste und eine hohe Saugkraft sind hier Pflicht, um restlos zu reinigen. Ein ausgeklügeltes Filtersystem, wie bei vielen Multi-Zyklon-Staubsaugern, sorgt dafür, dass die Tierhaare nicht wieder über das Abluftsystem aus dem Gerät heraus wehen.

Tipp: Greife am besten zu einem Staubsauger mit einem HEPA-Filter, um Tier-Gerüche zu neutralisieren, etwa zum Rowenta Silence Force Multi-Cyclonic bei SATURN . Der ist mit 68 Dezibel besonders leise und stresst Dein Haustier dadurch weniger.

Der Staubsauger fürs Parkett: Sanft und sicher

Parkett und Laminat gelten als pflegeleicht, andererseits nehmen diese Böden schnell Kratzer an. Wer mit einem nicht geeigneten Staubsauger über sie fährt, riskiert Schäden. Achte beim Kauf eines Staubsaugers darauf, dass die Düse mehrere Einstellungsmöglichkeiten bietet. Bei Parkett oder Laminat solltest Du den Bürstenkranz herausschieben können. Das vermeidet Kratzer auf dem Boden und ermöglicht es, den Schmutz zuverlässig aufzusaugen.

Tipp: Hast Du zusätzlich Teppiche auf Deinen Böden liegen, solltest Du den Bürstenkranz am Staubsauger wieder einziehen. Du saugst sonst den Teppich an und kommst mit der Hausarbeit nur schwer voran.