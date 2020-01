Stimmungsaufheller: 5 Tageslichtlampen gegen den Winterblues

In der dunklen Jahreszeit mangelt es Dir an Motivation und Durchblick? Tageslichtlampen können Abhilfe schaffen. Sie imitieren das natürliche Licht und sorgen so für mehr Energie, bessere Laune und gute Lichtverhältnisse. Ob auf dem Schreibtisch, im Wohnzimmer oder im Bad zum Schminken und Stylen: Diese fünf Lampen eignen sich für unterschiedliche Bedürfnisse – sortiert nach aufsteigendem Preis.

Wie funktioniert eine Tageslichtlampe?

Tageslichtlampen erzeugen ein besonders helles, kühles Licht, das dem natürlichen Tageslicht sehr nahekommt. Die Lampen können die Stimmung aufhellen, da der Körper mi ihrer Hilfe das Glückshormon Serotonin bildet. Fällt das Licht auf die Netzhaut, regt das die Hormonproduktion an. Im Gegensatz zum Schlafhormon Melatonin, das der Organismus bei Lichtmangel herstellt, sorgt Serotonin für gute Laune.

Um die Wirkung der Tageslichtlampe zu maximieren, empfehlen viele Hersteller, das Gerät möglichst nah zentral vor dem Gesicht zu platzieren. Falls Dich das Licht blendet, kannst Du die Lampe auch seitlich von Dir positionieren. Übrigens: Tageslichtlampen für die Deckenmontage sind seltener zu finden, da die Lichtabgabe zielgerichtet erfolgen soll. Verbreitet sind kompakte Modelle für den Tisch.

Vollspektrum-Tageslichtlampe TT-CL016 DE von TaoTronics

Preis: 39,99 Euro

Maße: keine Angabe, Lichtpaneelgröße 150 × 200 Millimeter

Gewicht: 699 Gramm

Die Tageslichtlampe von TaoTronics sieht wie ein Tablet aus, der Rahmen der rechteckigen Tischleuchte ist auffallend schmal gehalten. Laut Hersteller handelt es sich bei diesem Modell um eine Vollspektrum-Tageslichtlampe: Sie soll dank 10.000 Lux besonders hell strahlen und mit ihrem Farbspektrum von 6.000 bis 7.000 Kelvin dem natürlichen Tageslicht sehr nahekommen. Die LEDs sind im Gegensatz zum Tageslicht jedoch UV-frei.

Die Helligkeit lässt sich bei dem Gerät von TaoTronics über die Plus- und Minus-Buttons am Rand der Lampe stufenlos einstellen. Zudem kannst Du wählen, ob Du die Tageslichtlampe horizontal oder vertikal positionierst. Als optimale Entfernung vom Gesicht empfiehlt der Hersteller circa zwölf Zentimeter. Allerdings solltest Du nicht direkt in das Licht blicken.

Für Tageslicht im Badezimmer: Die Spiegelleuchte My Beauty Light New Look Basic Edition LED

Höher oder niedriger? Die My Beauty Light-Spiegelleuchte kannst du flexibel positionieren.

Preis: 39,99 Euro

Maße (B, H, L): 35 × 25 × 295 Millimeter

Gewicht: 150 Gramm

Tageslichtmangel in Deinem Bad? Das Make-up aufzutragen, Augenbrauen zu zupfen oder eine gründliche Rasur durchzuführen ist nicht einfach, wenn eine konventionelle Deckenlampe die einzige Lichtquelle ist. Hilfreiches Gadget im Bad: eine Spiegelleuchte, die für realistische Farbdarstellung und gute Sicht sorgt. Laut Hersteller strahlt die My-Beauty-Light-Lampe wie Tageslicht und leuchtet das Gesicht optimal aus.

Mit 6.500 Kelvin liegt die Farbe der LEDs in einem ähnlichen Spektrum wie das natürliche Licht, die Lichtfarbe nennt sich Tageslichtweiß. Angaben zur Helligkeit der Lampe (Lux) macht der Hersteller allerdings nicht. Mithilfe der mitgelieferten Saugnäpfe lässt sich das röhrenförmige Modell flexibel am Spiegel befestigen. Das Kabel ist 250 Zentimeter lang, die Lampe selbst misst circa 30 Zentimeter. Die Spiegelleuchte ist zudem dimmbar.

Besonders handliche Tageslichtlampe von Medisana

©Saturn/Medisana 2020 fullscreen Die Tageslichtlampe von Medisana erinnert optisch an ein Tablet.

Preis: 49,99 Euro

Maße (B, H, T): 150 × 260 × 17 Millimeter

Gewicht: 500 Gramm

Die Tageslichtlampe 45220 LT 460 von Medisana ist besonders kompakt und flach, erinnert wie das TaoTronics-Modell optisch an ein Tablet. Die Lichtstärke liegt bei 10.000 Lux, die Lampe soll dadurch sogar einer Winterdepression entgegenwirken können.

Medisana empfiehlt, die Lampe über einen längeren Zeitraum täglich 30 Minuten lang anzuwenden. Das Gerät verfügt über zwei Helligkeitsstufen, die Du manuell einstellen kannst. Zudem entscheidest Du, ob Du die Lampe in ihrer Magnethalterung horizontal oder vertikal platzierst.

Tageslichtlampe und Vitamin D Obwohl das simulierte Tageslicht im Winter die Stimmung aufhellt: Bei Vitamin-D-Mangel durch zu wenig Tageslicht kann eine Tageslichtlampe nicht helfen. Ihr fehlt die UV-B-Strahlung, die für die Produktion des körpereigenen Vitamins unverzichtbar ist. Aufgrund des fehlenden UV-Lichts erzeugen Tageslichtlampen auch keine Sonnenbrände.

Tageslichtlampe mit 10.000 Lux: Beurer TL 50

©Saturn/Beurer 2020 fullscreen Die Beurer-Tageslichtlampe ist besonders hell und rund wie die Sonne.

Preis: 62,99 Euro

Maße (B, H, T): 246 × 120 × 270 Millimeter

Gewicht: 326 Gramm

Die Tageslichtlampe von Beurer ist mit maximal 10.000 Lux ebenfalls besonders hell und soll gegen Winterdepressionen helfen. Allerdings empfiehlt Beurer, vor der Anwendung im Zweifelsfall mit einem Arzt zu sprechen, wenn zum Beispiel eine Augenerkrankung vorliegt oder Blutdrucksenker eingenommen werden.

Der Durchmesser der runden Beurer-Lampe beträgt circa 25 Zentimeter, mit 326 Gramm ist die Tageslichtlampe im Vergleich zu den anderen vorgestellten Modellen zudem eher leicht.

Kompakte Lampe für den Schreibtisch: Dyson Lightcycle Desk

©Dyson 2019 fullscreen Intelligent: Die Dyson Lightcycle Desk passt sich dem Umgebungslicht an.

Preis: 499 Euro

Maße (B, H, T): 190 × 703 × 527 Millimeter

Gewicht: 4090 Gramm

Dysons Tischlampe ist zwar keine ausgewiesene Tageslichtlampe, erfüllt aber einen ganz ähnlichen Zweck: Laut Hersteller hilft Dir die Tischlampe beim Lernen und Arbeiten, da die intelligente Leuchte die Lichtintensität immer wieder an das Tageslicht anpasst. Ein Nutzerprofil, in dem Du zum Beispiel Deine Schlafzeiten hinterlegst, sorgt außerdem für individuelle Lichtverhältnisse. Die Dyson Lightcycle Desk stahlt mit mehr als 1.000 Lux. Zum Vergleich: Eine normale Bürobeleuchtung erreicht circa 500 Lux.

Die etwa 70 Zentimeter hohe Lampe verfügt zudem über einen Bewegungsmelder: Verlässt Du den Schreibtisch, schaltet sich die Dyson Lightcycle Desk nach zwei Minuten automatisch ab. Umgekehrt schaltet sich die Lampe wieder ein, sobald Du an deinen Arbeitsplatz zurückkehrst. Der Neigungswinkel der Schreibtischlampe ist verstellbar.

