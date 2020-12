Technik-Geschenke für Kinder: 5 Ideen für smarte Weihnachtsgeschenke

Spiel, Spaß und Lernen in einem: Technik-Geschenke für Kinder sind zu Weihnachten der Renner. Sie sind bunt, geben lustige Töne von sich und führen Kids spielerisch an die Nutzung moderner Technik heran. Mit diesen fünf Geschenken unter dem Weihnachtsbaum machst Du nichts falsch.

Technik-Geschenke für Kinder sind seit Jahren stark im Kommen. Und das ist auch gut so – denn Kinder wachsen heutzutage in einer digitalisierten Welt auf. Je früher sie diese verstehen, desto besser und verantwortungsvoller können sie als Teenager und junge Erwachsene durch Internet, Berufsleben & Co. navigieren. Die Devices für Kinder geben den Kleinen nicht die volle Technik-Dröhnung, sondern setzen auf Spiel und Spaß. So gewöhnen sich Kinder von Anfang an sanft an einen gewissenhaften Umgang mit neuen Medien und technischen Geräten.

Kinderkamera: Für kleine Fotografen

Kinderfotoapparate sind eine tolle Spielerei für die Kleinen: Sie bringen ihnen ganz einfach den Umgang mit Kameras bei und wecken das Interesse, die Umwelt zu entdecken und mit Fotos festzuhalten. Das schärft den Blick auf die schönen Dinge im Leben und hält jede Menge Erinnerungen fest.

Zudem wird Dein Kind angeregt, kreativ zu denken und die Welt um sich herum ausgiebig zu erkunden. Aufgeweckte Kinder freuen sich bereits mit 4 oder 5 Jahren auf kleine Fototouren – bleibt das Interesse bestehen, kann mit 10 Jahren eine günstige Mini-Kamera nachrücken. Und wer weiß, vielleicht bringt das Christkind irgendwann auch eine Spiegelreflexkamera mit.

Easypix KiddyPix Digitalkamera Jetzt kaufen bei

Kinder-Smartwatch: Für vernetzte Familien

Dein Kind ist noch zu klein für ein Smartphone, soll aber mit Dir in Kontakt bleiben können und Technik spielerisch entdecken? Dann kannst Du dieses Jahr eine Kinder-Smartwatch unter dem Weihnachtsbaum legen. Die Geräte sind im Vergleicht zu den Modellen für Erwachsene deutlich abgespeckt, der Fokus liegt auf Spiel und Spaß.

Über eine SIM-Karte, die Du in die Smartwatch einsetzt, bleibt Dein Kind mit Dir vernetzt. Die Uhr ist dann auch ein Telefon – und Dein Kind kann Dich immer erreichen, wenn es nicht mehr weiterweiß oder sich unsicher fühlt. Gleichzeitig gibt es keinen unbegrenzten Internetzugriff, Du musst also keine Sorge haben, dass Dein Kind auf Inhalte stößt, die Du nicht gutheißt.

Kinder-Smartwatch Jetzt kaufen bei

Kinder-Tablet: Mit Lern-Apps, Hörbüchern und Spielen

Lesen, lernen, spielen und manchmal einfach zuhören: Mit einem altersgerechten Tablet bringst Du Deinem Kind unzählige Medien näher, vom süßen Zeichentrickfilm über ein spannendes Hörbuch bis zu einer bunten Lern-App. Gute Kinder-Tablets sind mit einer dicken Verkleidung beispielsweise aus Silikon geschützt, damit sie Stürze unbeschadet überstehen.

Die Software von Kinder-Tablets sollte darauf ausgelegt, Dir als Elternteil größtmögliche Kontrolle über das Nutzungsverhalten Deines Kindes zu geben. Idealerweise gibt es verschiedene Sicherheitsstufen je nach Alter des Kindes und Zeitlimits, damit Dein Kind nicht ständig am Bildschirm hängt.

Amazon Fire 7 Kids Edition Jetzt kaufen bei

Toniebox: Für kleine und verspielte DJs

Tonie auf die Toniebox, und ab geht der Hörspaß – so einfach ist das Audiosystem der musikalischen Box! Die Tonies sind kleine Plastikfiguren, die Dein Kind auf die Musikbox stecken kann. Jeder Tonie löst ein anderes Lied aus, so wird es nie langweilig. Und: Du hast zu Weihnachten oder Geburtstagen immer eine Geschenkidee parat, denn die Tonies kannst Du beliebig nachkaufen.

Die Toniebox ist für Kinder ab 3 Jahren gedacht – wer früher damit anfangen will, sollte seine Kinder bei der Benutzung auf jeden Fall im Auge behalten. Die Tonies sind zwar etwas größer, trotzdem könnte Dein Kind sie verschlucken.

Toniebox Starter-Set Jetzt kaufen bei

Studio-Set: Für etwas größere Fotografen

Was braucht es für ein cooles Selfie vor dem Eiffelturm? Eigentlich nicht viel und noch nicht einmal eine Reise nach Frankreich. Für das perfekte Selfie sorgt ein Studioset wie das von Easypix. Es enthält

eine Ringleuchte für den gewissen Glanz in den Augen,

ein Stativ, an dem das Smartphone angebracht wird und

einen grünen Fotohintergrund.

Vor dem grünen Hintergrund, dem sogenannten Green Screen, fotografierte Personen lassen sich einfach und präzise freistellen, also aus einer Aufnahme ausschneiden. Und zum Beispiel in ein Foto des Eiffelturms einsetzen. Besonders Teenager freuen sich über dieses Set, denn es lässt sie spektakuläre Fotos bei Instagram und in anderen Netzwerken posten. Mit diesem Weihnachtsgeschenk punktest Du bei Kindern ab 14 Jahren ganz bestimmt.

Easypix Studio-Set Jetzt kaufen bei