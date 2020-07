Nur die Natur und Du! Eigentlich kommst Du beim Trekking ganz ohne Technik aus. Doch diese acht Wander-Gadgets können helfen, Dein nächstes Abenteuer im Wald, in den Bergen oder in der Wildnis noch angenehmer zu gestalten.

Teasi One4: Freizeit-Navi für Wanderer

Wer sich beim Wandern nicht verlaufen möchte, sollte in ein Navigationsgerät wie das Teasi One4 investieren. Es ist auf Outdoor-Aktivitäten spezialisiert und bietet vorinstalliertes Kartenmaterial für alle europäischen Länder. Die Streckenplanung lässt sich intuitiv bedienen. Übrigens ist das Navi nicht nur für Wanderer geeignet, sondern dürfte auch Biker, Paddler und Skifahrer glücklich machen. Alternativ können Camping-Apps hilfreich sein.

All Clear: Trinkflasche reinigt Wasser

Die Sonne brennt, Deine Wasserreserven sind verbraucht und die nächste Möglichkeit, Deine Vorräte aufzufüllen, liegt noch in weiter Ferne? Da füllt man seine Trinkflasche auch mal am nächstgelegenen Bach oder See auf. Damit Du Dir auf diese Weise keine bösen Keime einfängst, wurde der All Clear UV Water Purifier erfunden. Im Deckel dieser akkubetriebenen Trinkflasche befindet sich eine UV-Leuchte, die 99,9 Prozent der Bakterien abtöten und das Wasser innerhalb von 60 Sekunden trinkbar machen soll.

Kompakte Stirnlampe von Ledlenser

Nach Einbruch der Dunkelheit noch im Zelt lesen oder den Inhalt des Rucksacks unter die Lupe nehmen: Ohne Licht gestaltet sich das schwierig. Bequem sind da Stirnlampen wie beispielsweise von Ledlenser, die Deine Hände freihalten und mit einem breiten Lichtkegel Dein Umfeld beleuchten. Der Leuchtmodus der kleinen und kompakten Lampen lässt sich mit verschiedenen Einstellungen an die Gegebenheiten anpassen.

BioLite: Campingkocher und Ladegerät in einem

Dauert die Wanderung mehrere Tage, gehört natürlich ein Campingkocher ins Gepäck. Vieles spricht für die Anschaffung eines Kochers aus dem Hause BioLite. Er kocht und wärmt Deine Speisen besonders nachhaltig, da ihm tote Äste und Zweige als Brennstoff dienen. Dank eines thermo-elektrischen Generators kann der Kocher mit der überschüssigen Energie Dein Smartphone oder andere technische Geräte aufladen.

Xtorm Solarmodul: Solarpaneel für den Rucksack

Apropos aufladen: Bist Du länger unterwegs und hast keine Möglichkeit, Dein Smartphone aufzuladen, kannst Du ein Solarladesystem einpacken. Klingt nach schwerem Gepäck? Keine Sorge, das Outdoor-Solarmodul von Xtorm wiegt gerade mal 315 Gramm. Die mobile Powerbank lädt sich mit Sonnenergie auf, selbst bei bedecktem Himmel. Über einen USB-Anschluss können unter anderem Digitalkameras, MP3-Player und Smartphones aufgeladen werden. Das Wander-Gadget kann mit einem Karabinerhaken an allen gängigen Rucksäcken befestigt werden.

Nikon Aculon W10: Fernglas für Weitsicht

Wer weite Strecken wandert, möchte seinen Rucksack nicht unnötig beschweren. Für ein leichtes, kompaktes Fernglas wie das Nikon Aculon W10 sollte aber immer Platz sein: Mit 215 Gramm ist es ein echtes Leichtgewicht. Das 21-Millimeter-Objektiv mit Achtfach-Vergrößerung holt Berge, Vögel und Natur ganz nah heran. Da es wasserdicht und beschlagfrei ist, kann das Fernglas bei jedem Wetter zum Einsatz kommen. Tragegurt und Tasche sind im Lieferumfang enthalten.

FlashTorch: Feurige Taschenlampe

In jeden gut gepackten Wanderrucksack gehört eine gute Taschenlampe. Wenn Dir die gängigen Exemplare zu wenig Power haben, wird Dich die FlashTorch begeistern. Sie bringt nicht nur Licht ins Dunkel, sondern auch Wärme: Ihr Strahl ist so stark, dass die Taschenlampe tatsächlich Feuer entfachen und damit Essen garen kann. Damit das Gerät aus der Kategorie "absurde bis lustige Wander-Gadgets" nicht versehentlich im Rucksack losgeht, ist eine Sicherung eingebaut.

Nanopresso für Kaffee unterwegs

Der heiß geliebte, frischgebrühte Nachmittagskaffee muss beim Wandern meist ausfallen – zu umständlich ist es, Kanne, Pulver und Co. mitzuschleppen. Clevere Koffeinjunkies haben eine Nanopresso im Rucksack dabei. Das mobile Espressogerät zaubert dank eingebauter Pumpe und heißem Wasser auch unter freiem Himmel einen aromatischen Espresso. Nur das passende Naschwerk dazu kann es leider nicht liefern.

