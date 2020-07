Werde zum Grillmeister: Die 7 besten Apps zum Grillen

"Es kann angegrillt werden!" – wenn dieser Satz fällt, ist der Sommer endgültig eingeläutet. Zahlreiche Grill-Apps helfen Dir dabei, Dein Grillfest zum vollen Erfolg zu machen. Wir stellen sieben nützliche digitale Barbecue-Helfer vor.

Die Deutschen lieben es, im Sommer ein saftiges Steak oder knackiges Gemüse auf den Grill zu schmeißen. Doch echten Grillprofis reicht das nicht: Sie wollen gleich ein perfektes Grillfest organisieren! Das ist gar nicht so schwierig – wenn man weiß, wie's geht. Wir stellen sieben Apps vor, mit denen auch Deine Grillparty im wahrsten Sinne des Wortes heiß wird.

Gute Vorbereitung ist das halbe Fest: Der Party-Planer

fullscreen Den Überblick bewahrst Du mit dem Partyplaner.

Wie viele Gäste kommen? Was werden sie trinken und wie viel davon? Und was wird das alles kosten? Das sagt Dir jetzt der Party- und Eventplaner Lite. Die kostenlose App für iOS organisiert Dein Fest so kleinteilig wie gewünscht. Um den Überblick zu bewahren, können Gäste in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, ein Kostenrechner wacht über die Finanzen. Anhand der eingegebenen Länge der Party und dem veranschlagten Trinkverhalten berechnet die App außerdem, welche Mengen an Getränken benötigt werden.

Verfügbar für: iOS, Alternative für Android

iOS, Alternative für Android Preis: kostenlos, In-App-Käufe möglich

Für nimmersatte Griller: Über 5.000 Grillrezepte in einer App

fullscreen Kaum etwas sagt so viel über den Umfang der Grillrezepte-App aus wie die Existenz der Zutatenkategorie "Känguruh".

Die App Grillrezepte, die vom Deutschen Grillsportverein herausgegeben wird, liefert Dir Inspiration für ein ganzes Leben voller Grillfeste! Über 5.000 Rezepte vereint die App – darunter so exotische Gerichte wie Känguru-Filet, gerösteter Fasan oder mit Speck umwickelte Shrimps. Damit es trotz der Fülle an Ideen nicht unübersichtlich wird, lassen sich die Rezepte nach verschiedenen Merkmalen wie Region, Hauptzutat oder Zubereitungsmethode sortieren. Außerdem hat die Grill-App einen praktischen Umrechner für Maßeinheiten und Temperaturen an Bord.

Verfügbar für: iOS und Android

iOS und Preis: 1,19 Euro

Damit beim Grillen alle auf ihre Kosten kommen: Vegan Grillen

©AppStore/Vegan Grillen 2018 fullscreen Dank der App Vegan Grillen haben auch fleischfreie Esser Spaß am Grill.

Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, bleibt beim Grillen leider immer noch häufig außen vor. Das muss nicht sein! Die App Vegan Grillen hat jede Menge schmackhafte Grill-Rezepte an Bord, die Dein Grillfest auch für fleischfreie Esser zum Hochgenuss machen und selbst den einen oder anderen Steak-Fan neidisch werden lassen könnten. Neben Rezepten mit Bildern für kreative Gerichte wie Balsamico-Auberginen oder Pilzburger bekommst Du hier auch eine praktische Einkaufslisten-Funktion, mit der Du beim Einkauf den Überblick behältst.

Verfügbar für: iOS, Alternative für Android mit vegetarischen und veganen Rezepten

Preis: 2,29 Euro

Vom Grill-Profi: Die Weber iGrill-App

Der US-amerikanische Grill-Hersteller Weber ist bekannt für seine Barbecue-Geräte und hat mit der Erfindung des Kugelgrills die Welt des Grillens nachhaltig verändert. Mithilfe des smarten iGrill-Thermometers will Weber Dir künftig nun sogar ganz bequem zum immer perfekten Grillergebnis verhelfen.

Die Bluetooth-Thermometer werden dafür mit der zugehörigen iGrill-App gekoppelt, die Dich immer über aktuelle Kerntemperatur des Grillguts, beste Grilltemperatur und optimale Grilldauer informiert. Dank einstellbarer Timer musst Du nicht mal selbst den Grill überwachen. Die App erinnert Dich per Push-Benachrichtigung, wenn Dein Essen fertig ist.

Verfügbar für: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos

Eine App für (fast) alles: Grillen – Grillrezepte und Grilltipps von Landmann

©iTunes/Mobilinga GmbH 2019 fullscreen Die Grill-App von Landmann enthält nicht nur Rezepte, sondern lässt Dich auch Einladungen erstellen.

Für eine Grillparty gilt es einiges vorzubereiten. Das fängt mit der Auswahl der passenden Rezepte an, zieht sich weiter über die Einkaufsliste und endet irgendwann beim Einladen der Gäste. Für all das bietet die App Grillen – Grillrezepte und Grilltipps von Landmann Unterstützung. Die Anwendung liefert zudem Tipps und Infos rund ums Grillen und lässt Dich Rezepte sogar mit eigenen Notizen personalisieren.

Verfügbar für: iOS

iOS Preis: kostenlos

Damit das Grillen nicht ins Wasser fällt: RegenRadar

Die ersten Gäste sind da, der Grill ist heiß und die Getränke schön kalt – das Fest kann beginnen! Und dann das: Eine dicke Regenwolke lässt das Grillen sprichwörtlich ins Wasser fallen. Der kostenlose RegenRadar kann zwar keine Wolkenbrüche verhindern, aber Niederschläge rund 90 Minuten im Voraus prognostizieren und anzeigen, wann es nach dem Guss wieder trocken wird. Und das für ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sollte man auf dem Schirm haben, denn mal ehrlich: Grillen im Regenmantel ist doch ganz schön unentspannt.

Verfügbar für: iOS und Android

iOS und Preis: kostenlos, In-App-Käufe möglich

Für den sicheren Nachhauseweg: AlcDroid Promillerechner

Das Grillfest war ein voller Erfolg und Deine Gäste wollen nun langsam nach Hause. Aber wer kann noch fahren und wer sollte lieber den Bus nehmen? Der AlcDroid Promillerechner bestimmt schnell und bequem die Blutalkoholkonzentration. Dazu nutzt er Angaben wie Größe, Alter, Geschlecht und Trinkverhalten. Achtung: Natürlich kann die App keinen medizinischen Alkoholtest ersetzen! Sie dient vielmehr der Orientierung und besseren Einschätzung des Pegels. Im Zweifel gilt sowieso immer: Auch wer nur wenig trinkt, lässt das Auto besser stehen.

Verfügbar für: Android, Alternative für iOS

Preis: kostenlos, Alternative 1,09 Euro

Alles zum Thema Grillen bei SATURN