8,5 Gigabit pro Sekunde: Samsung stellt neuen 5G-Rekord auf

Samsung testet seine 5G-Technologie und erreicht sehr hohe Datenübertragungsraten. Im Labor wurden mit einem Endgerät 4,3 GBit/s erreicht, zusammen mit einem zweiten Smartphone waren es schon 8,5 GBit/s zwischen den beiden 5G-Geräten.

Samsung hat für den Test 800 MHz im Millimeterwellenspektrum genutzt, die mit Carrier Aggregation (Erhöhung der Datenrate pro User) und MU-MIMO-Technologie (mehrere Nutzer können untereinander kommunizieren) kombiniert wurden. Das gab der südkoreanische Hersteller in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Tests verdeutlichen den Hauptunterschied von 5G und der Verwendung des mmWave-Spektrums. Die große Bandbreite des mmWave-Spektrums ermöglicht es Mobilfunkbetreibern, Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten bereitzustellen. Die 5G-Millimeterwellen-Frequenzen sind ein neues Terrain, das Samsung schon in den USA beschritten hat – sie liegen in Frequenzbereichen ab 30 GHz und darüber.

Südkorea soll nachziehen

Nach dem Start des südkoreanischen 5G-Netzes mit anfänglich 3,5 GHz ist die Zahl der 5G-Nutzer in dem Land rasch gestiegen. Im vergangenen Jahr funkten 4,6 Millionen Menschen in diesem Netz. Nach dem erfolgreichen Test in den USA bereitet sich Samsung nun darauf vor, die gleiche Lösung in Südkorea anzubieten, damit sich 5G in dem Land auch in höheren Frequenzbändern nutzen lässt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass mit steigender Frequenz zwar die Datenrate steigt aber auch die Reichweite der Funksignale sinkt. Somit werden für eine flächendeckende Abdeckung mehr Sendemasten benötigt.

Samsung ist seit mehrere Jahren wieder als Telekommunikationsausrüster aktiv, verfügt über alle Technologien zum Aufbau eines reinen 5G- beziehungsweise 4G- und 5G-Netzes. Weltweit gibt es sonst nur Huawei, ZTE, Ericsson und Nokia als Mobilfunkausrüster.