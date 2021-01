AirPods Pro 2: Release im ersten Halbjahr 2021 mit neuem Look?

Apple will die AirPods Pro 2 offenbar noch in der ersten Hälfte des Jahres 2021 vorstellen: Die neue Generation der Wireless-Kopfhörer soll vor allem ein überarbeitetes Design erhalten. Auch das kabellose Ladecase soll sich vom jetzigen unterscheiden.

Über einen Release in der ersten Jahreshälfte schreibt das taiwanische Branchenblatt Digitimes unter Berufung auf Quellen aus der Industrie (via MacRumors). So rechne Speicherzulieferer Winbond, der den Flashspeicher zusteuern soll, mit einem baldigen Launch der AirPods Pro 2.

Innerhalb eines 6-Monats-Zeitraums will Winbond die Produktion auf nahezu volle Kapazität hochfahren, heißt es. Das würde mit einem früheren Bericht der japanischen Seite Mac Otakara übereinstimmen, wonach Apple die neue Generation im April 2021 vorstellen werde – zusammen mit der dritten Generation des iPhone SE.

AirPods Pro 2 mit neuer Form und ohne Stiel?

Gerüchte über neue Features sind allerdings noch rar gesät. Zumindest in Sachen Optik sollen sich die neuen Wireless-Kopfhörer etwas unterscheiden. Angeblich könnte Apple sogar den Stiel eliminieren, auch wenn nicht bekannt ist, wie das in der Praxis funktionieren könnte, schließlich sitzen hier auch die Sensoren für die Steuerung.

Apple teste ebenso eine andere, rundere Form, die das Ohr besser ausfülle, wie die Google Pixel Buds oder auch die Samsung Galaxy Buds. Das Ladecase dürfte ebenfalls über andere Abmessungen verfügen, wenngleich hier keine weiteren Details bekannt sind. Auch über zwei unterschiedliche Größen für die AirPods Pro wurde zwischenzeitlich spekuliert.

Früheren Gerüchten zufolge will Apple 2021 nicht nur neue AirPods Pro veröffentlichen, sondern auch sogenannte AirPods Pro Lite. Diese sollen sich designtechnisch am Look der Pro-Kopfhörer orientieren, aber kein Noise Cancelling bieten.

