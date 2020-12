AirPods Pro Lite: Release wohl erste Jahreshälfte 2021

Apple will angeblich bald neue AirPods Pro Lite vorstellen, die sich designtechnisch an der aktuellen Pro-Generation orientieren sollen – allerdings ohne Noise Cancelling. Schon im ersten Halbjahr 2021 soll der Release anstehen.

Das jedenfalls ist Zuliefererkreisen zu entnehmen, berichtet The Elec (via 9to5Mac). Ein südkoreanischer Zulieferer entwickle derzeit ein System-in-Package (SiP) mit dem H1-Chipsatz der AirPods. Während dieser in den AirPods Pro rundlich wie eine Computermaus aussieht, soll er bei den AirPods Lite in einfacher, quadratischer Form daherkommen.

Noch in diesem Jahr soll der Zulieferer Apples Qualitätsüberprüfung durchlaufen, ehe für 2021 die Massenproduktion geplant sei. Preislich werden sich die AirPods Pro Lite wohl 20 Prozent unter der normalen Pro-Ausführung ansiedeln, heißt es.

Ohne Noise Cancelling

Dafür soll die Lite-Variante aber auch ohne Pro-Features auskommen – eine aktive Geräuschunterdrückung etwa soll nicht vorhanden sein. Laut einem früheren Bericht des Nachrichtenmagazins Bloomberg werde sich das Design des neuen Modells an dem der AirPods Pro orientieren und somit einen im Vergleich zu den herkömmlichen AirPods kürzeren Stiel haben sowie austauschbare Silikon-Aufsätze bieten. Auch soll Apple daran arbeiten, die Akkulaufzeit der True-Wireless-Kopfhörer zu verbessern.

Dass Apple mit den AirPods Pro Lite die optischen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Generationen aufrechterhalten wird, ist gewollt. Denn: ein höherpreisiges Design sei im Upsell-Prozess ein wichtiger Faktor. Viele Kunden würden sich bewusst für ein teureres Modell allein aufgrund des Looks entscheiden, um damit gesehen zu werden – die Features seien dabei eher zweitrangig. Im ersten Halbjahr 2021 werden die AirPods Pro Lite wohl in den Handel kommen.