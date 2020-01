AirPods Pro: Nutzer klagen vermehrt über defekte Kopfhörer

Offenbar sind die neuen AirPods Pro mitunter von Problemen geplagt, die sich nur noch durch einen kompletten Austausch aus der Welt schaffen lassen. Im Netz mehren sich derzeit Berichte von Betroffenen mit defekten Apple-Kopfhörern. Was steckt dahinter?

Ein direkt am Erscheinungsdatum gekauftes Modell der AirPods Pro lasse sich an einer Seite gar nicht mehr bedienen, schreibt etwa Heise. Weder sei das Aktivieren des Noise-Cancelling mit einem festen Druck möglich, noch funktioniere das Steuern der Musikwiedergabe, auch die Erkennung des Ohrs gelinge nur sporadisch. Lösungen, die Apple aktiv empfiehlt, sollen nicht weitergeholfen haben – also das erneute Koppeln der AirPods Pro mit einem iPhone oder gar ein vollständiger Reset.

Defekte AirPods mussten getauscht werden

Abhilfe konnte letztlich nur ein Termin direkt bei Apple selbst an der Genius Bar schaffen. Nachdem jegliche Software-Versuche fehlschlugen, wurden beide Ohrteile kostenlos ausgetauscht. Aufgrund der derzeit angespannten Produktion sei dies aber nicht am gleichen Tag passiert. Ohnehin seien in letzter Zeit häufiger Kunden mit defekten AirPods Pro in den Apple Store gekommen, will Heise auf Nachfrage erfahren haben.

Kann neue Firmware die Probleme lösen?

Unklar ist, ob sich die Probleme gegebenenfalls per Firmware-Update beheben lassen – oder ob die Mängel ausschließlich auf fehlerhafte Hardware zurückzuführen sind. Seit dem Release veröffentlicht Apple in unregelmäßigen Abständen neue Firmware-Versionen für die kabellosen Kopfhörer, ohne aber genaue Details zu Bugfixes und Verbesserungen zu nennen.

Schon seit dem Release wundern sich zahlreiche Nutzer immer wieder über rote Ausrufezeichen im Animationsmenü, wenn die AirPods Pro mit dem iPhone verbunden werden. Negative Auswirkungen soll zumindest dieser Hinweis aber nicht haben.