AirPods Studio: Release erfolgt angeblich noch heute

Apple arbeitet bereits seit geraumer Zeit an seinem ersten Over-Ear-Kopfhörer. Jetzt kommen die AirPods Studio vermutlich plötzlicher als gedacht: Angeblich findet der Release noch am heutigen Dienstag statt.

Vergangene Woche war bereits von einer "Weihnachtsüberraschung" die Rede, die Apple in petto haben könnte. Allerdings war unklar, um welches Produkt es sich handeln könnte. Jetzt verdichten sich die Hinweise auf einen schnellen und überraschenden Release der AirPods Studio, dem ersten Over-Ear-Kopfhörer von Apple. Glaubt man einem Bericht der Webseite AppleTrack, will Apple den Kopfhörer noch am heutigen Dienstag vorstellen und direkt auf den Markt bringen.

Das soll Apples Over-Ear-Kopfhörer können

Bei seinem ersten eigenen Over-Ear-Kopfhörer hält Apple den bisherigen Gerüchten zufolge am AirPod-Branding fest. Die AirPods Studio sollen aktives Noise Cancelling und höchste Audioqualität bieten. Mit an Bord sind demnach zahlreiche Sensoren, unter anderem für Funktionen wie eine automatische Ohrerkennung. Mit Hilfe von Apples A1-Chip sollen die Kopfhörer zudem erkennen können, wie sie getragen werden. Das soll sicherstellen, dass der linke Audiokanal immer ans linke Ohr gelangt, und der rechte ans rechte. Preislich sollen die Premium-Kopfhörer bei 350 Dollar (umgerechnet rund 290 Euro) liegen.

Wie wahrscheinlich ist der kurzfristige Release?

Obwohl die Webseite AppleTrack bislang nicht für Leaks zu Apple-Releases bekannt ist, deuten einige weitere Hinweise in Richtung eines kurz bevorstehenden AirPods-Studio-Launches: So hat Mark Gurman von Bloomberg in einem Tweet am frühen Dienstag noch einmal auf die bisherigen Informationen zu den AirPods Studio hingewiesen – und das nach einer Phase eher sporadischer Twitter-Aktivität. Zudem gab es laut AppleInsider in der vergangenen Woche ein internes Memo an Servicetechniker von Apple, das eine Änderung der AppleCare-Policy für den heutigen Dienstag ankündigte. Auf diese Weise wurde im vergangenen Jahr auch der Launch der zweiten AirPods-Generation publik.

