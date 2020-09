AirPods Studio sollen U1-Chipsatz vom iPhone 11 Pro bekommen

Apple will seine Over-Ear-Kopfhörer AirPods Studio offenbar mit dem Ultrabreitband-Chip U1 ausstatten. Damit ließen sie sich besonders präzise orten – aber auch für ein anderes nützliches Feature dürfte die Technik dienen.

Der Leaker @L0vetodream schreibt auf Twitter, dass die AirPods Studio einen U1-Chipsatz bekommen (via MacRumors). Schon die aktuellen Flaggschiff-iPhones sind mit dem Ultrabreitband-Chipsatz ausgestattet. Im Vergleich zu GPS ermöglicht das Bauteil ein deutlich präziseres Orten, was für Apples neue Premium-Kopfhörer gleich mehrere Vorteile bringen könnte.

U1-Chip könnte Links-Rechts-Positionierung überflüssig machen

Einerseits ließen sich die AirPods Studio somit leicht mithilfe von AirTags orten, also kleine Tracker, die Apple womöglich noch in diesem Jahr vorstellen wird und die einfach an ein beliebiges Gerät angebracht werden. Vor allem könnte der U1-Chip erkennen, wie herum die Kopfhörer getragen werden – eine korrekte Links-Rechts-Positionierung wäre somit nicht erforderlich. Das System würde das selbstständig erkennen und die Soundausgabe dementsprechend anpassen.

AirPods Studio im Oktober auf iPhone-12-Event?

Empfehlung des Autors: Tech iPhone 11 mit U1-Chip: Wozu ist das Ultrabreitband gut?

Nachdem Apple das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max mit dem Chip ausgestattet hat, hat die fehlende Integration im aktuellen iPad Pro und im iPhone SE (2020) Fragen über die Zukunft des Chips aufgeworfen. Apple dürfte die Zweifel aber spätestens mit dem Release der neuen Apple Watch Series 6 ausgeräumt haben, die ebenso über den U1 verfügt. Somit scheint klar: die Technologie wird künftig eine deutlich größere Rolle in Apples Ökosystem spielen, als das bislang der Fall ist.

Schon im Oktober könnte Apple die AirPods Studio offiziell im Rahmen der iPhone-12-Keynote vorstellen. Beobachter erwarten den Launch in zwei unterschiedlichen Ausführungen: einmal als High-End-Version und einmal als kompaktere Variante für Fitness-Begeisterte.