AirPods X, Apple TV, iPod touch: Neue Apple-Produkte gelistet

Neue AirPods "X Generation" sowie frische Apple-TV- und iPod-touch-Modelle sind bei einem US-amerikanischen Händler aufgetaucht. Die Produkte sind mit Platzhalter-Namen und angeblich zutreffenden Preisen aufgeführt.

Mitarbeiter des großen amerikanischen Discounters Target haben Informationen über neue Apple-Produkte mitgeteilt. Sie wandten sich an Tech-YouTuber Jon Prosser, der in einem Tweet (via 9to5Mac) die bislang unbekannten "Apple AirPods (X Generation) erwähnt. Mit einem Preis von 400 US-Dollar kosten sie voraussichtlich deutlich mehr als die AirPods Pro. Prosser vermutet, dass es sich um Apples neue Over-Ear Kopfhörer handeln könnte, die der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo bereits für die erste Jahreshälfte 2020 in Aussicht gestellt hatte.

Die Preise stimmen angeblich

Wie Apple Insider schreibt, hätten mehrere Target-Mitarbeiter erklärt, dass normalerweise Platzhalter-Namen für neue Produkte in ihren Listen erwähnt würden. Die Preise träfen jedoch für gewöhnlich zu. Nachdem die Produkte erstmals auf den Listen auftauchten, sollten sie in der Regel innerhalb eines Monats erhältlich sein. Das gilt auch für einen neuen Apple TV, ein frisches Modell des iPod Touch und neue Apple-Watch-Armbänder, die ebenfalls bei Target intern aufgeführt sind, wie 9to5Mac schreibt.

Neuer iPod touch für 400 US-Dollar

Für die Armbänder werden den Target-Listen zufolge je 50 US-Dollar fällig. Der neue Apple TV ist für einen Preis von 180 US-Dollar gelistet, so viel kostet auch das aktuelle 32-GB-Modell des Apple TV 4K. Der neue iPod touch soll derweil für 400 US-Dollar über die Ladentheken wandern. Das ist auch der Preis des aktuellen iPod touch mit dem größten Speicher von 256 GB. Es wird sich zeigen, ob Apple wirklich innerhalb eines Monats diese neuen Produkte auf den Markt bringt.