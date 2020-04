AirPower: A11-Chip soll Hitze-Probleme in den Griff bekommen

Apple hat den Release der Wireless-Charging-Matte AirPower längst offiziell abgesagt. Gerüchte über eine Neuaufnahme der Entwicklung nehmen aber nicht ab: Nun heißt es, der A11-Chip könnte das Projekt retten, dass der iPhone-Hersteller angeblich nicht aufgeben will.

Der Tech-Insider Jon Prosser behauptete bereits vor einigen Wochen, Apple bleibe weiter an der Entwicklung von AirPower dran. Probleme bereite aber vor allem das Laden der Apple Watch: Starke Hitzeentwicklung habe angeblich sogar vereinzelt zu Entflammungen geführt. Nun meldet sich Prosser erneut und behauptet: Der A11-Prozessor soll für das nötige Hitzemanagement sorgen, und so das Laden der Apple Watch per AirPower ermöglichen.

Trägt AirPower jetzt die Codenummer C68?

Die Ingenieure des iPhone-Konzerns sollen seinen Angaben zufolge an einem geheimen Projekt mit der Codenummer C68 arbeiten. Es ginge dabei vor allem um die Software-Kommunikation zwischen Geräten bei einem "zukünftigen Produkt" mithilfe des A11-Chips. Dieser solle "dynamisches Hitzemanagement" leisten. Apple sei es wichtig, dass AirPower neben iPhones und AirPods ebenfalls die Apple Watch lädt.

Dynamisches Hitzemanagement dank A11-Chip

Die Smartwatch nutze eine proprietäre Lademethode, die mehr Energie benötigt als etwa das iPhone. Der Prototyp von C68 könne Ladung aber beliebig auf der Matte verteilen und auch auf Temperaturschwankungen eingehen. An einer Stelle, auf der eine Apple Watch liegt, würde die Ladematte also gegebenenfalls einfach auf Abkühlung warten und erst dann weiterladen.

Prosser liefert leider erneut keine Quellenangaben, die seine Behauptungen stützen. Sein Tweet ist lediglich mit einem pixeligen Foto versehen, auf dem eine Apple Watch auf einer weißen Oberfläche zu sehen ist.