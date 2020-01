Altes Windows 7 kostet Bundesregierung fast eine Million Euro

Weil immer noch Zehntausende PCs bei deutschen Behörden mit Windows 7 laufen, muss der Bund fast eine Million Euro für weitere Sicherheitsupdates an Microsoft zahlen. Tatsächlich könnte das Ausmaß an Rechnern und Kosten jedoch noch viel größer sein.

Obwohl das Support-Ende von Windows 7 schon vor Jahren durch Microsoft angekündigt wurde, haben es doch nicht alle Bundesbehörden geschafft, ihre Rechner bis zum Stichtag am 14. Januar 2020 vollständig auf Windows 10 zu upgraden. Mindestens 33.000 PCs bei den Bundesbehörden laufen weiterhin mit Windows 7. Dies geht laut dem Handelsblatt aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor.

Windows 7 wird weiterhin gepatcht – aber nur gegen Geld

Damit auch diese rund 33.000 Rechner weiterhin sicher sind und mit Patches versorgt werden, müssen die Behörden Microsofts "Extended Security Update"-Programm in Anspruch nehmen. Mit diesem liefert der Entwickler auch weiterhin Sicherheitsupdates für Windows 7 aus. Das kostet allerdings extra: Circa 800.000 Euro pro Jahr soll die Inanspruchnahme des Update-Programms kosten.

Laut Handelsblatt ist allerdings davon auszugehen, dass es eine erhebliche Dunkelziffer an weiteren PCs gibt, die in Behörden stehen und weiterhin mit Windows 7 arbeiten. Eine zentrale Übersicht über die IT-Infrastruktur aller Bundesministerien und ihrer angeschlossenen Behörden existiert nämlich nicht. Hinzu kommen wohl noch mehrere tausend Windows-7-Rechner in den einzelnen Landesverwaltungen.

Oppositionspolitiker wie Konstantin von Notz (Grüne) kritisieren die IT-Infrastruktur des Bundes immer wieder als "chaotisch und unkoordiniert". Auch vom Bund der Steuerzahler hagelt es wegen der Kosten, die dem Steuerzahler aufgrund der Versäumnisse entstehen, deutliche Kritik. Wie lange es noch dauern wird, bis sämtliche Behörden-Rechner in Deutschland wieder up to date sind, ist derzeit nicht bekannt.