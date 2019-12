Android 11 soll neues Feature für den Dark Mode mitbringen

Nicht alle Nutzer sind mit dem Dark Mode von Android 10 zufrieden. Mit Android 11 will Google deshalb im nächsten Jahr nachbessern und ein oft gefordertes Feature integrieren.

Mit Android 10 hat Google endlich einen systemweiten Dark Mode für das Betriebssystem eingeführt. Doch ganz zufrieden sind die Nutzer damit offenbar noch nicht. Nun möchten die Entwickler für Android 11 offenbar nachbessern, wie XDA Developers unter Berufung auf den Google Issue Tracker.

Der Dark Mode lässt sich (noch) nicht automatisieren

Genau genommen geht es um die Option, das Smartphone so einzustellen, dass der Dark Mode zu bestimmten Uhrzeiten automatisch an- und wieder abgeschaltet wird. Dieses Feature hatte es in den Beta-Versionen von Android 10 nämlich noch gegeben. In der finalen Release-Version fehlt es jedoch.

Bis die Funktion mit Android 11 hoffentlich wiederkommt, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Wenn Google seinen bisherigen Veröffentlichungsrhythmus beibehält, dürfen wir wohl frühestens im August 2020 mit der fertigen Version rechnen.